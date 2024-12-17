Суд арестовал счета арендатора новосибирского аквапарка — сумма превысила 177 миллионов

Генеральный директор компании-арендатора осенью попала под арест Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на счета арендатора аквапарка — компании «Белая Сфера-Констракшн». Иск об этом подал бывший владелец здания — «ВДТ Строй».

Компания «Белая Сфера-Констракшн» зарегистрирована в 2011 году в Москве. По информации сервиса RusProfile, ею владеют Аркадий Тарабарин и Максим Зубачев. В 2023 году выручка составила 805 миллионов рублей, чистая прибыль — 80 миллионов рублей. Генеральный директор — Наталья Муханова, бывший замминистра экономического развития Новосибирской области. В октябре суд отправил ее под арест.

На сайте суда указано, что компания «ВДТ Строй» в ноябре этого года обратилась в суд, чтобы взыскать 177 385 362 рубля с фирмы «Белая Сфера-Констракшн». Из них больше 164,8 миллиона — долг по аренде, 12,6 миллиона — неосновательное обогащение. 13 декабря истец потребовал наложить арест на деньги и имущество должника.

— Заявитель полагает, что без принятия обеспечительных мер исполнение судебного акта может стать затруднительным или невозможным. Кроме того, неприменение таких мер, как полагает заявитель, может причинить ООО «ВДТ-Строй», а значит и его кредиторам в деле о банкротстве ООО «ВДТ Строй» значительный ущерб, — говорится в постановлении суда.

«ВДТ Строй» зарегистрирована в 2010 году. Сейчас компания проходит процедуру банкротства. Учредитель — Петр Овчинников, его доля находится под обременением. По информации RusProfile, выручка компании в 2023 году составила 223 миллиона рублей. Убыток — 47 миллионов.

13 декабря Арбитражный суд определил наложить арест на деньги, которые находятся на счетах компании «Белая Сфера-Констракшн» в банках, в том числе будущие поступления, а также на другое имущество. Определение обжалованию не подлежит.

Компания «ВДТ-Строй», которая принадлежит известному новосибирскому застройщику Петру Овчинникову, с 2020 года проходит процедуру банкротства. Главный актив на ее балансе — аквапарк «Аквамир», который несколько лет назад из-за финансовой несостоятельности «ВДТ-Строй» передали главному кредитору — «Межтопэнергобанку». Последний, вступив в процедуру банкротства, был вынужден передать аквапарк Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В ноябре стало известно, что у «ВДТ-Строй» сменился конкурсный управляющий. Предыдущий, Дмитрий Воронин, попал под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. А в октябре стало известно, что само здание аквапарка и недостроенной гостиницы купил владелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров.