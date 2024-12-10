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Бизнес Ресторанный комплекс с баром «Типография» на Красном проспекте подешевел на полмиллиарда

Ресторанный комплекс с баром «Типография» на Красном проспекте подешевел на полмиллиарда

Владельцы готовы расстаться с историческим зданием за 1 500 000 000 рублей

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1 комментарий

Здание на Красном проспекте, 22 — один из немногих дореволюционных объектов, которые сегодня работают по своему первоначальному профилю

Источник:

В Новосибирске цена продажи исторического здания постройки начала 20-ого века на Красном проспекте, 22 упала с 2 до 1,5 миллиарда рублей. Здесь располагается ресторанный комплекс с баром «Типография». Ранее эксперты, которых опросил НГС, выражали сомнение в том, что владельцам удастся найти покупателей по начальной цене.

Объявление о продаже здания на сайте ЦИАН

Источник:

Объявления с новой ценой появились на Авито и ЦИАН. В обоих случаях цена объекта общей площадью около 6,5 тысяч квадратных метров указана в 1,5 млрд рублей. В сентябре, когда объявления о продаже этого здания впервые появилось на Авито владельцы хотели получить за него 2 млрд рублей. Таким образом за три месяца объект подешевел на 500 млн рублей. В качестве продавца указана всё та же компания Building Management System, которая опубликовала объявление в сентябре.

Так здание выглядело в начале 20-ого века

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Здание на Красном проспекте, 22 было построено в начале 20-ого века. Исторически это был два отдельных дома (они и сейчас разделены небольшим промежутком между строениями) купцов Сурикова и Молчанова, которые использовались для разных видов коммерческой деятельности. Здесь были магазины, гостиница, чайная, офис торговой компании и т. д. В советское время здесь размещалась типография.

Двор за зданием превращён в большую летнюю веранду

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Сейчас в этом здании работает 26 баров и ресторанов, пять магазинов одежды, бытовой техники и алкоголя, а так же офисы компаний. В теплое время года двор за зданием превращается в большую совместную веранду работающих в здании заведений.

НГС отправил запрос в компанию Building Management System, от лица которой здание выставлено на Авито, но ответа не получил. Если владельцы здания сочтут нужным прокомментировать ситуацию, редакция готова предоставить им такую возможность.

В сентябре, когда НГС первый раз написал о желании владельцев продать этот объект, эксперты выражали сомнение в том, что выставленная за него цена в 2 млрд рублей привлечёт покупателей. Подробнее об истории здания и о том, кому оно сейчас принадлежит, читайте в сентябрьском материале Стаса Соколова.

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Комментарии
1
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
3 минуты
Ишьчо, бабуньки чяпают в шубёнах-пальтишках....То наэрно маргаза-стайл...не?
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