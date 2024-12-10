Ресторанный комплекс с баром «Типография» на Красном проспекте подешевел на полмиллиарда

Здание на Красном проспекте, 22 — один из немногих дореволюционных объектов, которые сегодня работают по своему первоначальному профилю Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске цена продажи исторического здания постройки начала 20-ого века на Красном проспекте, 22 упала с 2 до 1,5 миллиарда рублей. Здесь располагается ресторанный комплекс с баром «Типография». Ранее эксперты, которых опросил НГС, выражали сомнение в том, что владельцам удастся найти покупателей по начальной цене.

Объявление о продаже здания на сайте ЦИАН Источник: ЦИАН











Объявления с новой ценой появились на Авито и ЦИАН. В обоих случаях цена объекта общей площадью около 6,5 тысяч квадратных метров указана в 1,5 млрд рублей. В сентябре, когда объявления о продаже этого здания впервые появилось на Авито владельцы хотели получить за него 2 млрд рублей. Таким образом за три месяца объект подешевел на 500 млн рублей. В качестве продавца указана всё та же компания Building Management System, которая опубликовала объявление в сентябре.

Так здание выглядело в начале 20-ого века Источник: Музей Новосибирска











Здание на Красном проспекте, 22 было построено в начале 20-ого века. Исторически это был два отдельных дома (они и сейчас разделены небольшим промежутком между строениями) купцов Сурикова и Молчанова, которые использовались для разных видов коммерческой деятельности. Здесь были магазины, гостиница, чайная, офис торговой компании и т. д. В советское время здесь размещалась типография.

Двор за зданием превращён в большую летнюю веранду Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сейчас в этом здании работает 26 баров и ресторанов, пять магазинов одежды, бытовой техники и алкоголя, а так же офисы компаний. В теплое время года двор за зданием превращается в большую совместную веранду работающих в здании заведений.

НГС отправил запрос в компанию Building Management System, от лица которой здание выставлено на Авито, но ответа не получил. Если владельцы здания сочтут нужным прокомментировать ситуацию, редакция готова предоставить им такую возможность.