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Бизнес Бар французского шефа вновь открылся в центре Новосибирска — чье место он занял

Бар французского шефа вновь открылся в центре Новосибирска — чье место он занял

Pardon my French попадал в число десяти лучших заведений Сибири по версии премии WHERETOEAT

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7 комментариев

Бар Pardon my French занял помещение ресторана «Кино, вино и домино» в Железнодорожном районе

Источник:

Винный бар Pardon my French, прекративший работу в начале ноября этого года, возобновил работу по новому адресу. Приютить заведение решили владельцы ресторана «Кино, вино и домино».

Pardon my French прекратил работу 10 ноября. Создатель и совладелец бара, французский шеф-повар Франсуа Фурнье тогда не объяснил своего решения, ограничившись лишь фразой о том, что это был последний сервис в «Пардон май френч» на Коммунистической, 34.

Заведение начало работу в июле 2015 года и неоднократно получало высокие оценки премий. В частности, последние три года ресторан попадал в число десяти лучших заведений Сибири по версии премии WHERETOEAT.

Интерьер ресторана почти не изменился

Источник:

Для помещения бара уже нашелся новый арендатор. Здесь откроется заведение c упором на кухню (то есть не винный бар) и собственной пекарней, рассчитанное на более широкую публику.

Проект Pardon my French, впрочем, не закрылся. Франсуа Фурнье публиковал у себя в телеграм-канале этапы ремонтных работ на новом месте. А в прошлую пятницу назвал адрес — им оказалось помещение ресторана «Кино, вино и домино» на улице 1905 года.

— Работы еще много, особо над интерьером, но тихо запустили в пятницу вечером меню «Пардона» на улице 1905 года, 69. Теперь там будет Pardon my French 3.0, — написал он.

Фурнье начал сотрудничество с владельцами этого заведения еще летом, взяв в управление кухню ресторана. Очевидно, что рестораторы решили в итоге объединить усилия. Теперь в этом помещении работает Pardon my French, вывеска и любые упоминания о «Кино, вино и домино» уже демонтированы. Меню прежнего Pardon my French пока полностью перекочевало на новое место.

Луковый суп в ресторане Pardon my French

Источник:

Баром на новом месте управляет то же ООО «Континент». Ему принадлежал ресторан «Кино, вино и домино», компания зарегистрирована в 2018 году, тогда же открылось заведение. По данным «Контур.Фокуса», основными владельцами в «Континенте» являются Оксана Ткаченко и Ольга Жерноклева (по 40% долей), еще 20% принадлежит Ирине Огирчук. В 2023 году «Континент» получил 321 тысячу рублей чистой прибыли при выручке в 55,8 млн рублей. Максимальные показатели эффективности у предприятия были в 2021 году, когда чистая прибыль приблизилась к 5 млн рублей.

Рестораторы нередко прибегают к подобной реконцепции заведения, если результаты перестают их устраивать, а само помещение кажется перспективным. Так, в ноябре владельцы тапас-бара PilPil, который не успел проработать и года, решили его закрыть, чтобы запустить на этом месте «Русскую рюмочную».

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Комментарии
7
190124902
5 минут
По логике шаурмячная там больший доход принёсет,таксисты будут кушать и незаменимые специалисты. Вложений мало,выхлоп огонь! Обращайся шеф и фганции
edmitry67
16 минут
Если и всё остальное, наподобие лукового супа (как на фото). то я думаю недолго просуществует заведение... А третий раз открыться уже будет проблематично.
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