Без признаков «Жизни»: в Новосибирске закрылась очередная точка уральских магазинов

На минувших выходных из магазина вывозили оборудование Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На минувших выходных, 7–8 декабря, закрылся ещё один магазин сети «ЖизньМарт» в Новосибирске. Ранее закрылись четыре точки из 17, которые работали в городе.

Заведение в пристройке на Вокзальной магистрали, 4а перестало работать в конце прошлой недели, в минувшие выходные из помещения уже вывозили оборудование. Ранее эта точка была выставлена на продажу на сайте объявлений. Кроме того, рестораторы получали предложения взять его в аренду. Сейчас в городе осталось 12 работающих точек сети.

Магазин стал уже пятой точкой сети «ЖизньМарт», прекратившей работу в конце ноября и начале декабря. Это первое закрытое заведением формата «мини», до этого сворачивались только полноформатные магазины.

Уральская сеть «ЖизньМарт» вышла на новосибирский рынок осенью 2023 года и планировала открыть здесь до 77 точек двух форматов. Большую часть ассортимента магазинов составляют готовые упакованные блюда (лапша, котлеты, роллы, сэндвичи и т. д.). В полноформатных магазинах можно так же купить замороженные и охлаждённые полуфабрикаты и продукты, не требующие термической обработки.

Торговая марка «ЖизньМарт» принадлежит предпринимателю из Екатеринбурга Ивану Зайченко. Большинство магазинов сети, впрочем, открыты по франшизе. Для работы в Новосибирске, например, было привлечено не меньше четырех разных франчайзи.

По телефону магазина не ответили на звонки корреспондента НГС. В пресс-службе сети «ЖизньМарт» информацию о закрытии обещали прокомментировать позже.