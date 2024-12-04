В Новосибирске открылся рыбный ресторан московской сети — в аквариуме поселили краба Валеру

В первый день работы в аквариум ресторана посадили краба по имени Валера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске начал работать ресторан сети «Магадан», основанной столичными рестораторами Александром Новиковым и Антоном Пинским. Заведение открыла местная ресторанная группа «Бочкари» по франшизе.

Зал ресторана Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Магадан» занял часть первого этажа бизнес-центра «Манхэттен» на улице Ленина. В зале меньше 200 посадочных мест. Есть невысокая, но довольно просторная сцена с большим экраном, на котором показывают видео рыболовецкой тематики. Рядом с открытой кухней установлены аквариумы с живыми морепродуктами. В социальных сетях заведения объяснили, что 2 декабря, когда состоялось техническое открытие, в один из них выпустили солидных размеров краба по имени Валера.

На вопрос официанту, как дела у краба, молодой человек ответил, что краб сидит в аквариуме:

— Валера пока жив, его еще не заказали.

Тема крабов используется и в оформлении Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Меню заведения пересекается со списком блюд столичного ресторана лишь частично. Так, в Новосибирске есть раздел паста и ризотто (которого нет в московском ресторане), также больше позиций из мяса. Но в целом новосибирский ресторан предлагает много блюд из рыбы и морепродуктов, в том числе в свежем виде.

Цены тоже не всегда совпадают, причём в столичном ресторане они местами даже ниже. Например, магаданская уха в Москве стоит 950 рублей (990 рублей — в Новосибирске), устрицы — 590 рублей штука (490 рублей — в Новосибирске), бокал игристого вина в Москве стоит от 650 рублей, в Новосибирске — от 800 рублей. Общий уровень цен таков, что два блюда с безалкогольным напитком легко могут обойтись в 2500 рублей и выше.

Магаданская уха с пирожком с тунцом за 990 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ресторан открыт группой «Бочкари». Это не официальное название какой-то конкретно компании, а устоявшееся наименование группы рестораторов, по названию их первого заведения. В Новосибирске «Бочкари» открыли «Сыроварню» (по франшизе Новикова и Пинского), Avocado Queen (уже закрыто) и два грузинских кафе «Птичка».

«Магаданом» управляет зарегистрированное в прошлом году ООО «Компания М», доли в котором распределены поровну между Тимуром Брегадзе (брат Виталия Брегадзе — одного из основных владельцев «Бочкарей») и Денисом Логиновым, чей бизнес в основном связан со строительством и недвижимостью.