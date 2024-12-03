«Из чувства козлячьего противоречия»: новосибирец вернулся в мирную жизнь после СВО — свое дело приносит ему 150 тысяч в месяц

Василий попросил не публиковать его фото и не называть фамилию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Общество с осторожностью относится к тем, кто прошел через боевые действия. Сами же бывшие военнослужащие не всегда могут снова встроиться в мирную жизнь. Пока мы можем оценивать только единичные случаи, а они бывают диаметрально противоположными: от самых жутких до позитивных. В Новосибирской области, например, 12 человек после возвращения с СВО открыли свой бизнес. Один из них — новосибирец Василий. Ветеран рассказал НГС о возвращении в мирную жизнь, собственном бизнесе и том, что помогло ему не бросить начатое в трудные моменты.

«Записался к психологу для очистки совести»

Василий сотрудничает с «Яндекс.Доставкой» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











35-летний новосибирец Василий просит не фотографировать его и не называть в публикации его фамилию и название компании. Скрывать данные сибиряку настоятельно порекомендовали в Министерстве обороны во время увольнения.

В армию по контракту Василий решил пойти в 2022 году. Тогда он получал второе высшее образование в сфере логистики, до диплома ему оставался год.

На вопросы об СВО Василий отвечает неохотно. Делает длинные паузы перед ответами, а его взгляд становится тяжелее.

— Как ваши родственники отнеслись к решению уйти на СВО?

— Тяжело, — коротко и после паузы ответил Василий.

— Отговаривали?

— Они по факту уже узнали, — так же коротко и не вдаваясь в подробности сказал он.

С родственниками Василий не ругался, но они за него переживали. На службе новосибирец получил медаль «За отвагу» — ее предприниматель с готовностью показал журналистам НГС, но об обстоятельствах, в которых проявил отвагу, говорить не стал.

В середине 2023 года у новосибирца закончился контракт. В первый месяц после возвращения, по его собственным словам, он приходил в себя.

— Я на реабилитацию сходил, записался к психологу для очистки совести, — признался Василий. — Я пришел к ним, и после первого посещения мне сказали, что ПТСР нет, всё в порядке, но если есть желание еще походить, то можно. Я походил какое-то время. Надо всем идти и интересоваться, всё ли в порядке.

В новый офис Василий переехал недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После СВО Василий какое-то время работал в сервисе по прокату кинооборудования. Потом понял, что сможет начать свое дело, и начал обдумывать эту идею. Сначала надо было выбрать сферу деятельности, но в голову ничего не приходило.

— Тогда я начал искать работу, увидел, что работы никакой нет. Я подумал: «О, а давать работу — это же тоже своего рода бизнес». Начал в этом ключе думать и пришел к этому бизнесу, — рассказал предприниматель.

Из выплат по контракту Василий скопил около миллиона — на него и решил открыть собственное дело. Хотя этой суммы на раскрутку бизнеса не хватило, и несколько раз ему пришлось брать кредиты по 100–200 тысяч рублей. Точную сумму Василий назвать не смог — признался, что после миллиона перестал считать.

«Налоговая блокировала счета на месяц»

Компания Василия начала работать полтора года назад. Она занимается предоставлением курьеров для «Яндекс.Доставки». Сейчас постоянно в компании работает около 250 курьеров, всего же «в парке», как назвал это сам предприниматель, около тысячи человек.

До получения первой прибыли компания работала всего несколько месяцев — из нее Василий выделил себе фиксированную зарплату: всего 45 тысяч рублей.

Параллельно Василий решил закончить учебу — до подписания контракта он получал второе высшее образование. После школы предприниматель закончил политехнический колледж, из которого поступил сразу на второй курс геодезической академии. Новую специальность он выбрал в другом направлении, а диплом защищал уже на примере собственного бизнеса.

— Я открыл компанию и понял: я же учусь на логистике. Когда пришло время писать диплом, я спросил, можно ли пример своей компании использовать. Мне говорят: ну если у вас ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, обозначающий вид бизнеса числовым кодом. — Прим. ред.) подходит, то можно. И всё совпало, — объяснил мужчина.

На СВО Василий получил медаль, но за что конкретно, предпочел не говорить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Офис Василия находится в небольшом помещении на Трикотажной. Стол, два стула, несколько шкафов, на которых лежат сумки «Яндекс.Доставки», — вот и вся обстановка. Сюда предприниматель перевез свой бизнес совсем недавно, поэтому вокруг пока запустение.

Новосибирец вспомнил, что в первое время дела с бизнесом шли особенно тяжело. Он потратил практически все заработанные по контракту деньги, а потом и те, которых у него не было, — брал кредиты.

Полгода Василий работал без сотрудников, настраивал систему, разбирался. Но даже с их появлением проблемы не закончились: доходило до блокировки счетов налоговой, пока новосибирец не нашел хорошего бухгалтера.

— У меня курьер зарабатывает, он довез заказ, и он прямо сейчас хочет деньги вывести — это его деньги. А тут налоговая мне блокирует счета на месяц. Приходилось идти, брать кредит, рассчитываться с курьерами, — рассказал предприниматель. — Потом я нашел ребят, которые на аутсорсе занимаются бухгалтерией, — они меня подставили раз, второй, и снова счета чуть не заблокировали.

Василий признался, что в первое время свое дело давалось тяжело, и иногда он не верил, что всё получится. Несколько раз хотел всё бросить, даже жаловался близким. Они его поддерживали, но в то, что он откажется от начатого бизнеса, не верили. Это просто было бы не в его характере.

«У нас цели глобальные»

Сегодня у Василия работает около тысячи курьеров — он сотрудничает с «Яндексом» Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Василий отметил, что всё это время, кроме близких, его поддерживали специалисты «Яндекса», с которым он работает. Сейчас он и сам разрабатывает чат-бота, который будет служить круглосуточной поддержкой уже для курьеров, — в него новосибирец планирует интегрировать искусственный интеллект.

Курьер в компании Василия зарабатывает на девятичасовой смене в среднем около пяти–шести тысяч рублей. Сам Василий зарабатывает уже примерно 150 тысяч рублей в месяц. Но компания постоянно растет: три месяца назад доход составлял около 100 тысяч рублей, а полгода назад — 50 тысяч.

— У нас цели глобальные. Мне не хватает сейчас рук, чтобы нанять штат, мне нужно увеличить количество сотрудников. Я ищу решение этой задачи, разрабатываю ассистента искусственного, собираюсь нанять HR, который поможет мне сотрудников поддерживать в работе, — поделился планами новосибирец.

Для курьеров Василий хочет создать группы, где они смогут общаться между собой и с менеджерами, которые смогут сопровождать курьеров, помогать с выдачей сумок, проходить фотоконтроль. В будущем предприниматель планирует выйти на другие города и регионы. Такую возможность ему предлагают и в «Яндексе».

— Чтобы открыть бизнес, нужно полтора года свободного времени, полтора миллиона и 150 раз прокричать: «К черту это всё, я закрываюсь». Я, честно говоря, сам не знаю, как до этого всё дошло — просто вот из чувства козлячьего противоречия, — с иронией резюмировал предприниматель.

Сейчас Василий старается не уделять всё свободное время бизнесу. Он ходит в бассейн несколько раз в неделю, занимается своим здоровьем и ремонтом, разбирает проблемы, которые копились несколько месяцев. Он признался, что после возвращения с СВО устает от безделья. Так что все дела, которые на него свалились, не давят.

Что еще почитать по теме?

Очистил биографию: сирота, получивший ранение на СВО, остался без выплат и удостоверения ветерана.

Вдовы Вагнера. Как сложились судьбы семей, в которых мужчины ушли воевать через ЧВК, — дележка денег и группы поддержки.