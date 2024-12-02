«Для пенсионеров и блогеров»: новосибирцы поспорили из-за городской социальной ярмарки

Мнения читателей о ярмарке разделились Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Комментаторы НГС обсудили городскую социальную ярмарку, которая расположена на улице Большевистской. Ранее местные жители забеспокоились из-за закрытия части отделов и решили, что торговая площадка окончательно прекратит работу. Корреспонденты НГС побывали на месте и пообщались с продавцами, покупателями и представителями администрации рынка. Читатели НГС оставили около 150 комментариев под публикацией, как положительных, так и отрицательных. Публикуем самые интересные из них.

«Пусть живет»

Некоторые наши читатели признались, что сами ходят или ходили на эту ярмарку, и уверены: цены там ниже, чем в супермаркетах.

— Хорошая ярмарка, пусть живёт, — пишет Татьяна.

— Цены там существенно ниже, а качество ничуть не хуже (магазинного), — уверен анонимный комментатор.

Еще один читатель без авторства поделился своими наблюдениями. На его взгляд, цены на мясо и колбасу на ярмарке ниже, чем в магазинах и супермаркетах, на фрукты и овощи — дороже.

Другой автор рассказал, что ходил на ярмарку, когда жил неподалеку. Сейчас мужчина не посещает ее, так как возле нового дома есть аналогичный рынок. Также сибиряк напомнил о том, что у ярмарки не очень удобное время работы.

— Раньше туда часто приезжал. Покупал орехи и сухофрукты у одного торговца. У него всегда была очередь. Иногда рыбу покупал, сыр чечил, фрукты, яйца. Недавно переехал. У дома теперь свой рынок есть. Специально туда ездить теперь надобности нет. Поэтому не езжу. Если бы ярмарка работала по воскресеньям, то туда бы заезжал почаще, а не 3-4 раза в год, — пишет наш читатель.

Есть и те комментаторы, которые тоже недовольны уходом некоторых торговцев с точки.

— Регулярно по субботам с утра хожу на ярмарку. Все устраивает. Цены реально ниже, чем в магазинах. Все свежее. Один минус — добираться не очень удобно. И жаль, конечно, что часть производителей ушли оттуда. Особенно это касаемо молочной продукции, — пишет гость.

— Там нормальные цены, нормальные продукты, со дня открытия там периодически бываю, всё устраивает, — отметил комментатор.

А другой посетитель ярмарки на мнение о том, что продукты в супермаркетах дешевле, добавил, что сравнивать товары в этих местах бессмысленно. Также наши читатели уверены: ярмарке уже много лет, и там есть свой покупатель.

«Базары обыкновенные»

Часть горожан недовольны работой и качеством ярмарки на улице Большевистской.

— Цены там выше чем в магазинах! — Пишет Лёлик.

Некоторые жители города ездили туда за продуктами, но потом перестали.

— Вот раньше часто заезжали туда. Раньше поток был большой и все свежее. А сейчас — это не про качество, и не нужно «ля-ля» про проверки. Один раз купил сбродившее молоко. Благо, молоко было нормальное, и простокваша получилась вкусная. Два раза покупал рыбу. Принес домой, а она воняет. Выбросил. После этого рыбу брать там перестал, а после молока заезжать перестали, — рассказал о своем опыте гость.

Некоторым искушенным новосибирцам не хватает на ярмарке особого колорита.

— Базары обыкновенные. В Казахстане в провинциальных городах рынки настоящие, а здесь убогие. На Центральном рынке покупал мясо — обманули, я уже и забыл, что это такое. Вместо мясных ребер напихали голые кости, бессовестные. Жалко пенсионеров, — пишет комментатор.

Есть и те, кто саркастически называет ярмарку «нормальной». И снова анонимно.

— Нормальная ярмарка. Сейчас снег нападает — ни пройти, ни проехать. Парковки все заняты сотрудниками с ближних зданий. Летом парилка под 40 градусов, дышать нечем. Продавцы в полуобморочном состоянии, зато на вопрос про духоту и жару администратор ответила, что комфортная температура, и указала на термометр, на котором было около +30, — пишет еще один читатель-аноним.

Некоторые жалуются на неудобный режим работы.

— Живу напротив этой ярмарки шесть лет, но там была всего пару раз. Для работающего человека график ее работы совсем никакой — до 19:00, когда ты в пробках после работы по часу-полтора стоишь. Наверное, ярмарка только для пенсионеров да для блогеров, — пишет читательница.