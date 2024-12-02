«Ждите банкротства»: скандальный подрядчик регионального УКСа полгода не платит зарплаты — долги уже превысили 10 миллионов

Многим сотрудникам должны несколько сотен тысяч рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Строительная компания «Ликстрой», которая по госконтрактам возводит школы и детские сады в Новосибирской области, задолжала работникам больше десяти миллионов рублей. Выплаты прекратились в апреле, терпение у сотрудников закончилось к лету — последовали массовые увольнения. Теперь компанию принуждают гасить долги по зарплате через суд, но экс-работники опасаются, что добиться своих кровно заработанных будет не так-то просто. Подробности узнала корреспондент НГС.

Бывшие работники строительной компании «Ликстрой», оказавшейся в центре коррупционного скандала, пытаются вернуть долги по зарплате. Они уже обратилась в трудовую инспекцию, прокуратуру и в суд, а также написали письмо Владимиру Путину. Сейчас они просят региональный минстрой и управление капитального строительства Новосибирской области позволить работодателю потратить выплаты по уже принятым работам на их зарплаты.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» было зарегистрировано в 2015 году. До 2021 года учредителем значился Малик Вахабов, после — Наталья Фазлыева. Женщина сегодня также является директором компании. За всю историю существования организация получила госконтракты на 4,3 миллиарда рублей. По итогам 2023 года выручка ООО составила 384,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 372 тысячи рублей.

Строительная компания ООО «Ликстрой» оказалась у всех на слуху из-за уголовного дела, по которому проходит чиновница областного минстроя Ольга Колмакова. Ее подозревают в получении взятки телефоном iPhone 14 от представителя этой компании. Взамен чиновница помогла оформить конкурсные документы.

Еще один скандал, связанный с фирмой, касается возведения яслей в Тогучине. Объект обещали сдать в 2024 году, но сроки затянулись. С «Ликстроем» в результате контракт расторгли. Бизнесмен Владимир Дятлов теперь сидит в СИЗО по обвинению в крупной афере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанной с бюджетными деньгами. Сам Дятлов уверял, что не имел отношения к руководству «Ликстроя», занимая инженерскую должность. Следователи в свою очередь настаивают, что предприниматель непосредственно руководил компанией.

«У нас был хороший коллектив»

Бывшие работники компании рассказали корреспонденту НГС, что с апреля 2024 года им не выплачивали заработную плату. Мария, проработавшая в «Ликстрое» больше года инженером, уже нашла другую работу по специальности, но компания осталась ей должна свыше двухсот тысяч рублей.

— У нас был очень хороший коллектив, интересная работа, все было хорошо. Как началась задержка зарплаты, летом все поувольнялись. С тех пор никаких выплат, — рассказала сибирячка. — Прокуратура работает, но сколько она еще будет работать, непонятно. От бывших работодателей поступает информация, что минстрой Новосибирской области перечисляет деньги за выполненные по госконтрактам работы, но почему-то зарплата с этих денег нам не капает. Почему за мой счет школы строятся? Это вообще несправедливо получается. Мы несколько месяцев без зарплаты. У всех семьи, дети, ипотеки — у кого что. Как можно без зарплаты жить?

Еще одна экс-сотрудница «Ликстроя» Ольга Филина рассказала НГС, что ни разу не получила зарплату вовремя, задержки могли достигать месяца. На момент публикации задолжность компании перед ней составляет более 100 тысяч рублей, и за полгода компания не приложила никаких усилий к тому, чтобы ее сократить. В «Ликстрое» она проработала с 15 января по 30 мая и уволилась.

— Перед этим сотрудники правоохранительных органов завели директора в офис в наручниках и устроили обыск, — вспомнила Ольга.

Как ей стало известно, в октябре двоим сотрудникам ее отдела пришли долгожданные деньги. Когда она спросила бывшего начальника, почему эта участь миновала ее, то услышала странное объяснение: ее фамилия просто не попала в реестр на выплату заработной платы. Ни обещаний, ни сроков — больше ничего добиться не вышло.

Строительная компания возводила школы и детские сады Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Ольга рассказала, что подавала заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру. После этого сотрудник прокуратуры по телефону просил ее подать заявление очно и привезти документы. Но новая работа сибирячки связана с разъездами, и сделать это у нее не получилось — как и побывать в суде, откуда на адрес Ольги пришло заказное письмо.

Светлана Николаевна, бывший ведущий бухгалтер «Ликстроя», тоже оказалась в числе обманутых работников: ей компания задолжала 237 531 рубль. 26 ноября она при содействии прокуратуры выиграла иск против бывшего работодателя. Теперь взыскивать сумму будут судебные приставы. Если найдут.

— В апреле лично я хотела уйти окончательно после всех этих событий. Но тогда пришел Илья Викторович Игнатов, мой бывший коллега, и сказал: «Девочки, ну как же мы без бухгалтерии? К маю мы все решим». Я пошла навстречу предприятию, совершила этот благородный поступок, и осталась ни с чем. В итоге я проработала еще два месяца без копейки денег, — рассказала Светлана Николаевна. — Я уже пенсионерка, мне 62 года. Я работала, потому что у меня есть опыт и силы, хотела себе оставить на будущее какой-то задел, чтобы ни от кого не зависеть в старости, когда работать уже не смогу.

Еще одна бухгалтер, Галина, уволилась 25 июля с общей суммой неполученной зарплаты около 300 тысяч рублей.

— Руководство на наш вопрос про зарплату отвечает: «Задолженность по заработной плате, согласно указаний минстроя, будет гаситься только по окончании строительства объекта», — рассказала она корреспонденту НГС.

Где деньги?

Бывшие работники «Ликстроя», зная, что УКС вносит платежи, негодуют: почему нельзя с этих средств выплатить долги по зарплате бывшим сотрудникам? Ведь действующим что-то платят. Они просят региональные власти посодействовать, чтобы деньги дошли в первую очередь до простых людей, месяцами не видевших выплат.

В компании «Ликстрой» на момент публикации запрос НГС не прокомментировали.

Один из действующих сотрудников компании из числа руководства сначала дал интервью журналисту, но после от своих слов отказался. В частности, он объяснил, что все расчеты сейчас производятся через казначейство, потому что деньги целевые и никуда, кроме как на объекты, направлены быть не могут. По его словам, один из объектов сегодня находится в высокой степени готовности (речь идет, вероятно, о школе в Репьево, потому что об объекте в Чике утверждать этого нельзя).

Ему самому компания тоже задолжала, но сумму он называть не стал. Собеседник НГС надеется, что с ним в конце концов рассчитаются, поэтому продолжает работать. Как минимум один раз деньги для зарплат уже перечисляли — тогда сотрудники получили всего около 4 миллионов рублей.

С действующими сотрудниками понемногу рассчитываются Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Согласно данным Арбитражного суда Новосибирской области, «Ликстрой» является ответчиком по 25 искам. Истцы самые разные: тут и МУП «САХ», и налоговая служба, и УКС Новосибирской области, и клининговая компания, и строительные компании, и даже ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным региональной прокуратуры, общая сумма задолженности по заработным платам составляет 14 миллионов рублей.

— Прокуратурой района по поступившим обращениям граждан проведены проверки исполнения ООО «Ликстрой» трудового законодательства, по итогам которых в Заельцовский районный суд Новосибирска в сентябре направлено 21 исковое заявление о взыскании задолженности заработной платы. На сегодняшний день удовлетворено два иска, — рассказали в прокуратуре региона.

Кроме того, компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Светлана Николаевна, впрочем, отметила, что решение суда в ее пользу совсем не утешает.

— Мне сказали: ждите банкротства. Но я знаю, что там нет активов, которые можно продавать, чтобы гасить долги по зарплатам, — отметила бывший бухгалтер.

Юрист ЮК «Юриус» Олеся Зубченко же объяснила, что вне зависимости от того, рассчитывается ли УКС с «Ликстроем», первостепенная задача работодателя — погасить долги по заработной плате. А в случае банкротства именно у работников есть хорошие шансы все-таки добиться выплат.

— Согласно закону о банкротстве, требования по заработной плате удовлетворяются во вторую очередь. Первая очередь — это арбитражный управляющий, а третья очередь — это остальные кредиторы, юридические лица. Поэтому как раз у работников шансов получить деньги больше, чем у юрлица, — сказала юрист.

Согласно процедуре, арбитражный управляющий сам выясняет данные о задолженности по заработной плате и включает в реестр требований кредиторов. Как правило, если компания продолжает работу в процессе банкротства, пытается выйти из ситуации и имеет какое-то имущество, у работников неплохие шансы получить долги.