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Бизнес Пятым будет: на Красном проспекте откроется рюмочная на месте бара, который не проработал и года

Пятым будет: на Красном проспекте откроется рюмочная на месте бара, который не проработал и года

Создатели испанского заведения PilPil решили переделать его в «Русскую рюмочную»

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14 комментариев

Испанский тапас-бар заменит русская рюмочная

Тапас-бар PilPil на Красном проспекте, 25 прекратил работу. Создатели заведения нашли помещению более эффективное применение — там откроется ресторан русской кухни. Это будет уже пятая замена на этой площадке.

PilPil открылся в начале этого года. Это был тапас-бар — испанский тип заведений с алкоголем и небольшими закусками. Заведение открыл ресторатор Григорий Морозов, известный такими проектами, как пивные «Шульц», Old Pub и «Профсоюз». Как признал ресторатор, PilPil закрыт из-за недостаточно высокой посещаемости.

— Всем, кто там бывал, вроде нравилось. Но народ не пошел. Даже летняя веранда не привлекла, — объяснил Морозов.

Интерьер бара PilPil

По словам Морозова, в заведении будут использовать ту же концепцию — напитки и небольшие закуски, но с блюдами русской кухни.

Еще одна проблема, с которой мог столкнуться PilPil, — подорожание продуктов. Так, для испанской кухни широко используется оливковое масло, которое подорожало во всём мире. А в России цена литровой бутылки уже приближается к 2000 рублей.

Интерьер кофейни «Шансонье»

PilPil далеко не первый проект, который не смог закрепиться на этой площадке. Дольше всего здесь проработала кофейня «Шансонье», которая открылась в 2003 году, когда новосибирская группа «Конквест» выкупила все квартиры в четырехэтажном жилом доме и превратила его в ресторанный комплекс Stone House. В 2015 году создатели «Конквеста» решили, что у них есть для этого помещения идея получше. Они открыли здесь итальянское кафе Drovamuka, для которого здесь даже поставили дровяную печь

Однако уже в 2022 году приоритеты снова сменились, и место Drovamuka занял похожий по формату проект «У Беллуччи круче», который создатели собирались превратить в сеть. По этой причине здесь даже сломали дровяную печь.

В итальянском кафе Drovamuka

С франшизой «Беллуччи», впрочем, дело пока тоже не задалось: сейчас работает только одно заведение на улице Ленина, а еще один филиал закрылся весной 2023 года.

Подобного рода перестановки в ресторанном бизнесе — явление нередкое. Столкнувшись с недостаточной посещаемостью нового проекта, рестораторы могут либо закрыть заведение, либо попытаться придумать для перспективного места другую концепцию. Так, например, ресторанное объединение DNK Food в начале этого года открыло в Академгородке итальянский ресторан Marco Polo. Шеф-повар этого заведения, кстати, недавно стал чемпионом России по классической пицце.

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Комментарии
16
Аарон Вассертрум
44 минуты
Рюмошные и пильменные одобгяю - социайные объекты!
Француз22
50 минут
Делаем ставки сограждане ! К весне закроется.
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