Сын бывшего вице-губернатора и ретейлер: кто зарабатывает деньги на омских кофеманах?

Кофе — неотъемлемый атрибут некоторых людей Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Неспешно провести утро, выпив чашечку кофе, заряжаясь энергией на предстоящий день — идеально, не правда ли? Но из-за растущего темпа жизни воплотить такую ситуацию в реальность у людей получается не всегда. Здесь на помощь приходят кофейни, которые одарят вас стаканчиком заветного напитка, который можно пить по пути на работу или по другим делам.

В Омске есть множество кофеен. NGS55.RU решил выяснить, кто владеет подобными заведениями и получает прибыль от омских кофеманов.

SKURATOV

SKURATOV ценят за сервис Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Омская сеть брю-баров SKURATOV известна не только в нашем городе. Первое заведение будущей сети открылось в Омске 11 лет назад. Сейчас в Омске открыто 16 кофеен, еще более 20 функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. Ранее основатель сети Виктор Скуратов рассказывал, что стоимость открытия одной кофейни в Москве достигает 15 миллионов рублей.

В соцсетях компания позиционирует себя как фанаты колд брю — способ приготовления кофе, когда его заваривают не горячей, а холодной водой. В SKURATOV уверяют, что именно они привезли в Россию эйр латте и нитро кофе.

Создатель компании — бизнесмен Виктор Скуратов. Еще в студенчестве начал заниматься продажей капсульного кофе, но этот бизнес оказался убыточным. В 2013 году он открыл первый в Омске цех по обжарке кофе, а затем и магазин, в котором продавались свежие кофейные зерна. Через несколько месяцев этот магазин стал первым брю-баром SKURATOV.

Согласно данным сервиса «Контур Фокус», сейчас Виктору Скуратову принадлежит 55% компании. Двумя долями по 4,9% владеют бизнесмены Александр Галиулов и Андрей Негомедьянов. Именно они стали инвесторами Скуратова при открытии первой кофейни. А в 2017 году 35% компании выкупил ретейлер Виктор Шкуренко.

За 2023 год продажи компании превысили 1,5 миллиарда рублей.

«Тинто-Кофе»

Доходы этой кофейни превышают 100 млн рублей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Первая кофейня «Тинто-Кофе» открылась в Омске в 1999 году на улице Певцова. Ее основателем стал Вахтанг Касрадзе, окончивший Омскую государственную медицинскую академию в 1996 году. Как вспоминает сам Касрадзе, в то время найти в Омске качественный кофе было проблемой.

— В Омске кофе не было. Растворимый я принципиально не пил. Кофе в зернах мне привозили родители, я здесь его жарил, молол, варил в турке, тоже, конечно, привезенной. Мне была близка тема кофе. Тем более что медицина в то время не «кормила», а мне нужно было содержать семью. Пришлось думать, чем заняться, и пришла в голову такая идея, — говорил бизнесмен в интервью omsk.resto.ru.

В Омске «ТИНТО» представлено 6 заведениями: двумя кофейнями на улице Ленина и Иртышской набережной, кофе-маркетом на улице Маршала Жукова и тремя кофейными барами на улицах 70 лет Октября, 10 лет Октября и проспекте Маркса.

Сейчас компанией владеет ООО «ЛАТЭ». С 2014 года помимо Касрадзе ее учредителями значатся Сергей Неверов и Сергей Третьяков. Доля первого составляет 25%, второго — 50%. По информации «СуперОмска», Сергей Третьяков является сыном бывшего вице-губернатора Омской области Валентина Третьякова.

В прошлом году доходы компании составили почти 104 миллиона рублей.

Traveler's Coffee

Первое заведение Traveler’s Coffee открылось 14 лет назад Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сеть Traveler’s Coffee была основана в 2002 году американцем Кристофером Тара-Брауном и россиянином Анваром Пириевым в Новосибирске. По информации «Коммерсанта», в 2007 году компаньоны продали часть акций инвесторам из Америки, которые впоследствии создали Traveler’s Coffee International Ltd.

Примерно с 2015 года в компании начался корпоративный конфликт между владельцами. В 2021 году совладельца компании Анвара Пириева признали виновным в создании организованной преступной группы и приговорили к семи годам в колонии общего режима.

В Омске кофейни Traveler’s Coffee были открыты по франшизе бизнесменом Сергеем Рубиным сыном Игоря Рубина, совладельцем ТОК «Метромолл» на улице 70 лет Октября. Первое заведение начало функционировать в 2010 году — оно разместилось в бывшем жилом доме купца Л. Г. Айзина на улице Герцена рядом с ТК «Флагман».

Сейчас кофеен Traveler's Coffee в Омске всего четыре. Кроме улицы Герцена, заведения находятся на проспектах Маркса и Мира, а также на бульваре Архитекторов. В соцсетях заведения гордятся званием чемпиона мира по обжарке кофе по мнению жюри World Coffee Roasting Championship 2019. Конкурс проходил в Тайване в 2019 году среди обжарщиков кофе.

Кофейни Traveler’s Coffee относят к ООО «АВС КОФЕ». Согласно данным сервиса «Контур Фокус», учредителями организации, владеющими равными долями, являются Сергей и Жанна Рубины. В прошлом году выручка компании составила почти 150 миллионов рублей.

Сергей Рубин также является соучредителем ООО «Панорама». Ему принадлежит 25% компании. Организации принадлежал ресторан «Панорама», который находился в здании бизнес-центра «На Гагарина». Заведение закрылось в 2021 году.

Coffee Anytime

Первая кофейня Coffee Anytime открылась в 2018 году Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В 2018 году на кофейном рынке в Омске ярко появился новый игрок — Coffee Anytime. Первое заведение сети расположилось в небольшом павильоне на остановке «Городок Водников», через месяц открылся второй филиал — на остановке «Технический университет». Планомерно за три месяца сеть запустила восемь кофеен. В Coffee Anytime делали ставку на низкую стоимость стакана кофе — тогда можно было купить за 59 рублей.

За шесть лет в Омске открылось более 45 кофеен , но часть из них работает по франшизе. Принадлежит сеть кофеен группе компаний BASE. Учредителями организации значатся Алексей Пронников, Алексей Злацовский и Олеся Даныляк. Каждый из них владеет одинаковой долей — 33,3%.

На ресторанной деятельности предприниматели не останавливаются. На Олесю Даниляк зарегистрировано ИП в Санкт-Петербурге. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Пронников и Злацовский также владеют фирмами из Санкт-Петербурга — «Стройсити» и «Вкусно 55». В активах Пронникова числится компания «Специализированный Застройщик „Дом на Кемеровской“» и другие организации, а Злацовский выступает учредителем «Бэствуд Фирмы», занимающейся торговлей парфюмерией и косметикой, и других фирм.

Отметим, что Алексей Пронников — сын бывшего председателя областного суда и областного омбудсмена по правам человека Василия Пронникова.