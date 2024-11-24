«Всё уйдет в серую зону». Власти запретили майнинг в 13 регионах — спросили экспертов, как это будет работать

Видимо, майнеры стали зарабатывать больше, чем было позволено Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Стало об этом известно после заседания правительственной комиссии, посвященной вопросам развития электроэнергетики страны, которое провел вице-премьер Александр Новак на этой неделе. На повестке дня стоял вопрос о введении запрета на майнинг криптовалюты. В стоп-листе оказались субъекты, которые, говоря чиновничьим языком, характеризуются «сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике».

Основной причиной для введения ограничений стало нарастающее напряжение в системе электрообеспечения. И особенно в зимний период, когда потребление энергии традиционно возрастает.

По словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, в некоторых регионах уже наблюдается дефицит электрических мощностей.

— У нас уже сейчас дефицитные зоны: Дальний Восток, юго-запад Сибири, юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года, — отметил чиновник.

В общем, посовещавшись, решили, что майнить не будут в следующих регионах:

Иркутская область;

отдельные части Бурятии и Забайкальского края;

республики Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия;

новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Запрет планируется ввести с 1 декабря 2024 года, он будет действовать на период осенне-зимнего отопительного сезона до 2031 года. В некоторых регионах, таких как Иркутская область, Бурятия и Забайкалье, ограничения будут действовать только во время зимних пиковых нагрузок.

Как будет работать запрет, пока непонятно. По крайней мере, за этим обязаны следить Минэнерго и энергокомпании: им поручено разработать механизмы контроля.

Что будет с уже действующими майнерами, тоже непонятно. Говорится лишь, что «высвобождение используемой электрической мощности потребителей», занимающихся майнингом, позволит вернуть ее другим пользователям. Проще говоря, от криптоферм электричество уйдет школам и больницам, по крайней мере, так видят чиновники.

Майнеры и другие игроки криптоиндустрии, ясное дело, от решения были в шоке. Открыто критиковать решение правительства пока не берутся, но анонимно делятся: всё уйдет в серую зону. Расставаться с родными криптофермами мало кто захочет, учитывая, сколько в них вложено. А перевозить в другие регионы — дело неподъемное. Особенно в Сибири с ее огромными расстояниями.

В том, что запрет будет реально работать, сомневается Михаил Божор, генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры». В интервью MSK1.RU он делает мрачные прогнозы:

— Запрет создаст для легальных майнеров в тех 13 регионах мотивацию перейти в серую зону, чтобы не привлекать лишнего внимания надзорных органов.

Тем более на данный момент отсутствуют официальные методики выявления незаконных майнеров. Их еще предстоит разработать сотрудникам Минэнерго и подведомственных организаций. Кроме того, еще не запущен реестр «легальных» майнеров, которые будут добывать криптовалюту в рамках «закона о майнинге».

— Но запрет уже должен начать работу с будущего года, а когда же писать рекомендации?

— Думаю, запрет начнет работать в полную силу после того, как будут выполнены подготовительные мероприятия. Потребуется издать профильные нормативные акты по вычислению майнеров, обучить сотрудников правоохранительных органов и энергетических компаний выявлять незаконный майнинг, а также окончательно наладить работу с «законными» майнерами.

— Думаете, законопослушных майнеров, которые закроют свои криптофермы, не найдется?

— Безусловно, запрет будут пытаться обойти, причем не только техническими, но и юридическими методами.

Ну вот, например, если раньше майнинговые мощности были сконцентрированы в одном месте, владельцы будут разносить их по разным адресам, чтобы снизить риск обнаружения.

Если деятельность по добыче криптовалюты велась официально, то организация или ИП поменяет вид деятельности, якобы продаст майнинговое оборудование и будет маскировать фактические операции под какие-то другие, например под предоставление услуг хостинга третьим лицам.