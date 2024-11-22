Приходите пораньше: в каких продуктовых магазинах Новосибирска есть скидки для пенсионеров — список

Большинство торговых сетей предлагают пенсионерам скидку в 10% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К преклонному возрасту нужно относиться с уважением. Жизнь на пенсии может быть непростой, но разумные покупки с хорошими скидками могут немного облегчить ситуацию. НГС сделал обзор торговых сетей, в которых можно найти привлекательные предложения и акции для пожилых людей. Подробнее — в нашей публикации.

Все данные о скидках для пенсионеров взяты с официальных сайтов торговых сетей

«Пятёрочка»

В магазинах сети «Пятёрочка» пожилые люди могут рассчитывать на скидку в 10%. Она действует с момента открытия магазина до 13:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий пенсионный статус. Скидки не распространяются на табачную продукцию, на товары со специальными ценниками, а также не суммируются с другими акциями.

«Магнит»

Купить продукты дешевле реального прайса пенсионеры могут и в сети магазинов «Магнит» — скидка составит 10%. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Кроме того, такую же скидку могут получить люди, ухаживающие за пенсионерами. Из документов могут понадобиться: бейдж волонтера, паспорт, копия или фото пенсионного удостоверения, документ об уходе за родственником.

Скидка действует:

— до 14:00 в Магнит «Семейном», «Экстра» и «Опт»;

— до 13:00 в «Магнит У дома»;

— с 5:00 в круглосуточных магазинах «Магнит».

Важно: скидка не суммируется с другими акциями, не распространяется на товары с акционным ценником, пометкой «Лучшая цена» и «Социальная цена». Кроме того, скидка не распространяется на табачную продукцию.

«Лента»

С 8:00 до 11:00 в магазинах «Лента» действует социальная программа. Для того, чтобы стать её участникам, нужно заполнить анкету и получить карту постоянного покупателя. Эту карту необходимо давать кассиру каждый раз при расчете. Скидка в размере 10% действует на все позиции в чеке, кроме акционных товаров и табачной продукции. Акция действует с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий статус пенсионера.

«Мария-Ра»

Пенсионеры могут получить скидку в размере 10% по будням с открытия до 12:00 в магазинах «Мария-Ра».

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст. Скидка действует для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Также скидку могут использовать представители пенсионеров: родственники, социальные работники и волонтеры. Для этого им нужно показать пенсионный документ с фотографией при расчетах.

Важно: скидка действует только при покупке на сумму до 3 тысяч рублей в день, а также не распространяется на акционные товары, табачную продукцию и алкоголь, цена на которые, с учетом скидки, ниже минимальной разрешенной цены. Скидки также не распространяются на яйца, соль, сахар и растительное масло.

SPAR

В сети магазинов SPAR скидка для пенсионеров достигает 10%. Это выглядит следующим образом: скидка в понедельник, вторник, четверг — 10%, в пятницу — 7%. Акция действует с момента открытия магазина до 12:00. При себе нужно иметь документ, подтверждающий пенсионный статус.

Скидка не распространяется на алкоголь, табачную продукцию и сопутствующие товары, на продукцию гриль, лотерейные билет и на товары, участвующие в других акциях.