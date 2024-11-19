Три компании из Новосибирска попали в список Forbes — по каким критериям оценивали бизнес

В список пали S7 Group, 2ГИС и СDЭК Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Созданные в Новосибирске компании оказались в списке лучших работодателей России в 2024 году. Как сообщает журнал Forbes, в топ попали авиахолдинг S7 Group, сервис карт 2ГИС и сервис по доставке грузов СDЭК.

Всего в рейтинг вошли 167 российских компаний. Их очинивали по трем критериям: экология (Е), сотрудники и общество (S), корпоративное управление (G).

Так, S7 Group в критерии сотрудники и общество получила золото, а в экологии и корпоративное управление завоевала платину.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) зарегистрировано в Москве. Ее возглавляет Дмитрий Куделькин. По итогам 2023 года «Группа» показала чистую прибыль в размере 37 млрд руб.

Компания 2ГИС в критерии «Сотрудники и общество» получила золото, в «Экологии» бронзу, а в «Корпоративном управлении» завоевала платину.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ДубльГИС» (до переименования в 2ГИС картографический сервис именовали «ДубльГИС») зарегистрировано в Новосибирске. Генеральный директор компании — Денис Лукьянов. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли на уровне 1,4 млрд руб.

Компания СDЭК в критерии «Сотрудники и общество», а также в «Экологии» получила бронзу, а в «Корпоративном управлении» завоевала серебро.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СДЭК-Глобал» было основано в 2015 году, в Новосибирске. Гендиректором указан Вячеслав Пиксаев. По итогам 2023 года ООО «СДЭК-Глобал» показало чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб.