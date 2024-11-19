Руководители маркетплейсов ответили, когда в России закроются все магазины и вымрут торговые центры

Крупным торгово-развлекательным центрам, как «Гринвич» в Екатеринбурге, считают эксперты, пока точно не грозит закрытие Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России, как и во всём мире, бешеными темпами развивается интернет-торговля. Не выдерживая конкуренции с крупными маркетплейсами, обычные магазины начинают закрываться. Умрут ли они совсем? Об этом представители бизнеса страны рассуждали на форуме «Города России». Подробности — в материале E1.RU.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, за девять месяцев с начала года объемы продаж в онлайн-магазинах в России выросли по сравнению с прошлым годом на 43%.

Такое стремительное развитие электронной торговли, с одной стороны, делает покупки более удобными для клиентов, а с другой — приводит к закрытию части офлайн-магазинов.

Директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин поделился статистикой о работе магазинов.

— Рост e-com ведет к переориентации торговых центров, часть магазинов освобождают свои площади, другие превращаются в пункты выдачи заказов или складские помещения. Кроме того, рост e-com мы связываем с такой тенденцией, как сокращение количества непродовольственных магазинов, — отметил Максим Чаплыгин.

E-com (электронная коммерция) — это бизнес, связанный с покупкой и продажей товаров и услуг через интернет.

Закроются ли когда-то магазины навсегда и что будет с торговыми центрами? Вот как на этот вопрос ответили представители крупнейших маркетплейсов. Директор по корпоративным коммуникациям сервисов электронной коммерции «Яндекс» Дмитрий Русаков провел аналогию с театрами, которым предрекли смерть после появления телевидения.

Не умерли театры оттого, что появилось телевидение. Ничего не произойдет с магазинами оттого, что появилась интернет-торговля. Дмитрий Русаков директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс e-com и фудтех

— Давайте вспомним: доставка продуктов питания происходит из ближайших магазинов. Вы не будете ждать, пока вам яблоки привезут из единственного магазина на другом конце города в течение четырех часов. Среднее время доставки сейчас — меньше часа, в Москве мы работаем над тем, чтобы было меньше 20 минут — сейчас 23–24 минуты. Такую доставку можно только из ближайшего магазина осуществить, — сказал Дмитрий Русаков.

Такой же позиции придерживается и заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич.

— Я остаюсь анахронистом. Я очень люблю ходить по рынку, выбирать товары разной сезонности, мне безумно нравится ходить по большим торговым центрам. Поэтому первым, кто будет против, если они закроются, буду я. Продукты питания с доставкой я не заказываю практически никогда и даже расстраиваюсь, когда это надо сделать и нельзя сходить в магазин. Для меня это своего рода медитация, и, думаю, таких людей очень много, — поделился Владимир Гончаревич.

Как бы интернет ни развивался, очень сложно даже в 3D-моделировании себе представить полностью какой-то товар и его качество, особенно новый. Владимир Гончаревич заместитель управляющего директора компании Ozon

Представитель торговой сети «Магнит» Дарья Маршук предположила, что магазины будут трансформироваться, но не закрываться.

— Они будут больше изменяться в соответствии с веяниями времени: менять концепцию, внутреннюю организацию пространства, играть с размерами магазинов, прорабатывать ассортимент. Потому что мы видим, как меняется потребительское поведение. Ретейлеры стараются это отслеживать и адаптировать, в том числе в офлайн-пространстве. Так что мы будем только наблюдать за изменениями, — ответила Дарья Маршук.

Артем Соколов из Ассоциации компаний интернет-торговли тоже считает, что владельцам магазинов беспокоиться не о чем.

— Если посмотреть на международный опыт, страны, где интернет-торговля развилась до самых больших объемов, — это примерно 30% от розничных продаж. Дальше конкуренция начинается за счет дополнительных сервисов и услуг, но не за счет количества товаров. Возможно, со временем, в перспективе десятилетий, еще изменится потребительское поведение, а с ним и технологий. Но, забегая вперед, я не вижу какой-то серьезной проблемы, — заключил Артем Соколов.

Также участников дискуссии спросили про судьбу торгово-развлекательных центров. Игроки рынка считают, что собственникам моллов нужно менять концепцию и концентрироваться больше на развлекательной, а не торговой составляющей.

Что такое электронная коммерция: мы все экономим время, а ходить в магазин или гипермаркет — это долго. Набрать такую же корзину в онлайне стало быстрее, чем сходить в магазин, дешевле ли — вопрос спорный. Дмитрий Русаков директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс e-com и фудтех

— За счет высвобождения времени у людей появляется возможность тратить его на развлечения. ТЦ, которые осознали, что они торгово-развлекательные, а теперь им надо становиться развлекательно-торговыми, они быстрее осознают, что нужно больше инвестировать в развлечения для всей семьи и тогда народ к ним вернется, — высказался Дмитрий Русаков.

Недавно мы рассказывали о том, что в торговом центре «Мега» на месте ушедшей из России «Икеи» откроется гигантский склад маркетплейса «Мегамаркет».