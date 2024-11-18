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Бизнес Еще одно место с крабами: новосибирские рестораторы с «Гастрокорта» открыли большое заведение — их ждет конкуренция

Еще одно место с крабами: новосибирские рестораторы с «Гастрокорта» открыли большое заведение — их ждет конкуренция

Бар «Крабы сифуд» заработал на первом этаже нового бизнес-центра в начале Красного проспекта

1 901
13 комментариев

В ресторане большая открытая кухня

Создатели небольшой сети точек на фуд-моллах «Крабы» Ксения и Сергей Шабановы решились на собственный ресторан. Заведение заработало в бизнес-центре в самом начале Красного проспекта в Новосибирске. Но начинающих рестораторов ждёт серьезная конкуренция со стороны других проектов в похожем жанре.

Заведение «Крабы» начал работать в середине ноября на первом этаже бизнес-центра Vesper. В кафе больше 80 посадочных мест, меню полностью основано на морепродуктах («мориках», как их часто называют рестораторы) и рыбе, они используются практически во всех блюдах. Цены на основные позиции начинаются с 630 рублей (паста с креветками). Пицца с крабом и страчателлой стоит 990 рублей, ассорти морепродуктов — от 1050 рублей.

Пицца с крабом за 990 рублей

Для Ксении и Сергея Шабановых это первый большой проект. Свой путь в ресторанном бизнесе они начали с одноименной точки на «Гастрокорте», которая имела явный успех. Потом «Крабы» превратились в небольшую сеть (точки открылись в «Ресторанном дворике» и в «Рестохолле» — совместно с создателями бара Incider), но оказались менее удачными. Заведение в «Рестохолле» уже закрыто. Точка на «Ресторанном дворике» формально работает, но внешне часто не подаёт признаков жизни.

Часть лампочек в заведении изображают чаек

Как рассказала Ксения Шабанова, отдельный ресторан позволит расширить меню и установить камеры передержки для морепродуктов, позволяющие лучше сохранять их свежими.

— Цены здесь тоже постараемся сделать пониже, чем на «Гастрокорте», чтобы больше гостей смогли попробовать наших крабов, осьминогов, креветок и устриц, — сказала создательница «Крабов».

Кафе должно работать по системе частичного самообслуживания. Заказ нужно делать самостоятельно у стойки, а готовые блюда за столик будут уже приносить официанты.

Заведение управляется ООО «Крабы сибфуд бар», зарегистрированным в октябре этого года. Единственный учредитель — Ксения Шабанова. В системе «Контур.Фокус» есть также данные о ее ИП и ООО «Море НСК», где ее партнером является Сергей Шабанов. По данным «Контур.Фокус», выручка предприятия в этом году уже превысила миллион рублей.

Гардероб напоминает маяк

«Крабам» предстоит побороться за клиентов. В Новосибирске с начала года уже работает заведение сети «Мидийное место» с похожей концепцией (в меню тоже преимущественно морепродукты), а сейчас открывается вторая точка в ТЦ «Фантазия» на площади Маркса.

Кроме того, конкуренцию «Крабам» может составить открывающийся в декабре большой ресторан «Магадан», где упор также сделан на рыбу и морепродукты. О том, какие еще новые бары и рестораны должны заработать в Новосибирске до конца года, читайте в материале обозревателя НГС.

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Морепродукты Новое кафе Гастрокорт
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Комментарии
14
Олька
51 минута
Пицца с крабом выглядит почему то как слегка помазанный тандыр))))))
Bream
1 час
В России возник дефицит крабов. Поставщики экстремально подняли цены за последний месяц — на 1 тысячу рублей за кг в среднем. Сильнее всего в цене подскочили фаланги — до 8 тысяч за кг. По данным Shot, к Новому году ценники могут вырасти ещё сильнее вырасти. Общепит уже повышает цены на блюда с морепродуктами (с)ньюс
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