Еще одно место с крабами: новосибирские рестораторы с «Гастрокорта» открыли большое заведение — их ждет конкуренция

В ресторане большая открытая кухня Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Создатели небольшой сети точек на фуд-моллах «Крабы» Ксения и Сергей Шабановы решились на собственный ресторан. Заведение заработало в бизнес-центре в самом начале Красного проспекта в Новосибирске. Но начинающих рестораторов ждёт серьезная конкуренция со стороны других проектов в похожем жанре.

Заведение «Крабы» начал работать в середине ноября на первом этаже бизнес-центра Vesper. В кафе больше 80 посадочных мест, меню полностью основано на морепродуктах («мориках», как их часто называют рестораторы) и рыбе, они используются практически во всех блюдах. Цены на основные позиции начинаются с 630 рублей (паста с креветками). Пицца с крабом и страчателлой стоит 990 рублей, ассорти морепродуктов — от 1050 рублей.

Пицца с крабом за 990 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Для Ксении и Сергея Шабановых это первый большой проект. Свой путь в ресторанном бизнесе они начали с одноименной точки на «Гастрокорте», которая имела явный успех. Потом «Крабы» превратились в небольшую сеть (точки открылись в «Ресторанном дворике» и в «Рестохолле» — совместно с создателями бара Incider), но оказались менее удачными. Заведение в «Рестохолле» уже закрыто. Точка на «Ресторанном дворике» формально работает, но внешне часто не подаёт признаков жизни.

Часть лампочек в заведении изображают чаек Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Как рассказала Ксения Шабанова, отдельный ресторан позволит расширить меню и установить камеры передержки для морепродуктов, позволяющие лучше сохранять их свежими.

— Цены здесь тоже постараемся сделать пониже, чем на «Гастрокорте», чтобы больше гостей смогли попробовать наших крабов, осьминогов, креветок и устриц, — сказала создательница «Крабов».

Кафе должно работать по системе частичного самообслуживания. Заказ нужно делать самостоятельно у стойки, а готовые блюда за столик будут уже приносить официанты.

Заведение управляется ООО «Крабы сибфуд бар», зарегистрированным в октябре этого года. Единственный учредитель — Ксения Шабанова. В системе «Контур.Фокус» есть также данные о ее ИП и ООО «Море НСК», где ее партнером является Сергей Шабанов. По данным «Контур.Фокус», выручка предприятия в этом году уже превысила миллион рублей.

Гардероб напоминает маяк Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Крабам» предстоит побороться за клиентов. В Новосибирске с начала года уже работает заведение сети «Мидийное место» с похожей концепцией (в меню тоже преимущественно морепродукты), а сейчас открывается вторая точка в ТЦ «Фантазия» на площади Маркса.