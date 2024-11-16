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Бизнес Музейные экспонаты времен СССР продают в Новосибирске — их оценили в 50 миллионов

Музейные экспонаты времен СССР продают в Новосибирске — их оценили в 50 миллионов

Их хватит для нового музея

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10 комментариев

Экспонаты принадлежат разным людям

В Новосибирске за 49,5 миллиона рублей можно приобрести 56 коллекций предметов быта времен СССР — экспонатов хватит, чтобы открыть целый новый музей.

В объявлении на «Авито» сказано, что 9999 экспонатов на протяжении 40 лет собирались коллекционерами из сибирских городов — Омска, Бийска, Барнаула, Кемерова, Новосибирска, а также из Казахстана. Будущему владельцу музея обещают рентабельность в размере 56 миллионов рублей в год.

Кроме того, автор объявления также готов продать желающему музей «Форт Куюм», который расположен на Чемале. Покупателю обещают помочь с подготовкой музея к открытию.

— Всё обсуждается по телефону, окупаемость один год. Также рассмотрим вариант обмена или продажи в рассрочку, — сказано в объявлении.

Как рассказал НГС автор объявления Владимир Курдюмов, который является директором музея «Галерея времени» и крупнейшим реставратором ретро-техники, цель этого предложения — помочь коллекционерам с реализацией их экспонатов.

— Когда мы открывали «Галерею времени», мы заключили договоры с коллекционерами и предложили им, что если у них будет желание продать свои коллекции, то мы поможем. Потому что они все уже в возрасте, они всю жизнь собирали свои коллекции, и теперь хотят, чтобы они достались музею. А так как в нашем музее места нет, мы просто дали объявление, — объяснил Владимир Курдюмов.

Он подтвердил, что первые интересующиеся предложением уже появились. Всех, кто всерьез задумался о музейном бизнесе, Курдюмов зовет пару дней поработать у них в «Галерее времени» и посмотреть, как все устроено изнутри.

— Музей СССР — это все-таки воспитание в молодежи патриотизма. Сейчас эта тема, слава богу, начала быть востребованной, — добавил Владимир Курдюмов.

В 2022 году Владимир Курдюмов рассказывал, как Музей СССР вложил 34 миллиона рублей в реставрацию первой русской серийной машины.

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Комментарии
10
224274911
11 минут
Поле чудес в стране дураков..
Гость
25 минут
Патриотизм на крыльях ракет.
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