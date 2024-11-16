«Все крутили пальцем у виска»: художница из Ижевска придумала, как оживить детские воспоминания

Это невероятно душевный проект, который находит отклик в сердцах Источник: Вероника Давлетшина











Воспоминания из детства — самые теплые и ценные, но такие далекие и неуловимые. Вероника Давлетшина из Ижевска придумала, как их «поймать»: ее мастерская создает точные копии деревенских домиков наших бабушек и дедушек и зажигает в них свет. Как появилась идея домов-светильников и почему они пользуются невероятной популярностью по всей стране? Об этом — в истории их создательницы.

Домики разлетаются по всему миру Источник: Вероника Давлетшина











«Лучший шаржист города»

В детстве Вероника не знала, кем хочет стать. Но она талантливо рисовала, хотя ей казалось, что делает это не так хорошо.

Любовь к рисованию в итоге повлияла на жизненный выбор Вероники. После девятого класса она поступила в педагогический колледж на учителя начальных классов с уклоном в изобразительное искусство. А после получила два высших образования по специальностям «руководитель культурного центра» и «ландшафтный дизайн». По признанию девушки, своей любовью к рисованию она обязана своим преподавателям.

— Первый — это мой классный руководитель в школе в г. Можге Наталья Александровна Гдаватских. Она организовывала выставки, мы много ездили по Удмуртии. А второй — тоже классный руководитель, только уже в колледже. Юрий Иванович Майшев — творческий, добрый и открытый человек, который всегда очень заботливо и внимательно к нам относился. Вот эти два человека и привили мне любовь к творчеству, — рассказывает Вероника Давлетшина.

Идея создавать домики-светильники пришла не сразу Источник: Вероника Давлетшина











Скорее начать самостоятельную жизнь и зарабатывать Вероника мечтала еще со школы, поэтому сразу после колледжа пошла работать. Она успела поработать и флористом, и дизайнером мебели, и менеджером по продажам. Уже тогда проявилась и предпринимательская жилка: в разное время девушка держала собственный цветочный магазин, отдел сумок, магазин нижнего белья.

— Одно время я зарабатывала шаржами и портретами. Начинала без особенного опыта, но буквально спустя год заказы посыпались так, что ко мне выстраивались в очереди. Я почти не спала, сильно выгорела, но в тот момент случилось признание — ижевские художники признали меня «лучшим шаржистом в городе», — вспоминает Вероника Давлетшина.

Сил на шаржи не оставалось, но творческая натура требовала чего-то нового. Так пришла идея делать портретные игрушки из дерева. Тогда же Вероника набрала команду, которая работает с ней уже 8 лет. Несколько лет заказы на деревянные игрушки, созданные по фотографиям, поступали стабильно — их брали даже в подарок Филиппу Киркорову и другим известным людям.

Но всё схлопнулось в пандемию. Команда запаниковала: заказов не было. И тут Веронике пришла новая идея.

«А что, если зажечь свет и оживить детские воспоминания?»

Когда Вероника озвучила идею делать домики-светильники, команда покрутила пальцем у виска. Мол, это глупо, кто их будет заказывать, да еще и за такую цену — 15 000 рублей?

Команда не сразу приняла новую идею художницы Источник: Вероника Давлетшина











Но взлет был моментальный. Первые домики забрали постоянные клиенты, а дальше всё закрутилось само собой. Домики улетали в другие страны: в Америку, Белоруссию, Латвию, Казахстан и многие другие. Один везли даже через две страны. А брат Вероники вез домик своего детства из России в Австралию. Домики можно увидеть даже на витринах Русского дома в Берлине. Художница считает, что успех кроется в эмоциональной ценности такого изделия: когда включается свет в его окнах, оживают детские воспоминания.

Детство самой Вероники прошло в городе Можге в трех домах — бабушки, папы, а когда родители развелись, мамы. Больше всего запомнился бабушкин дом, который и лег в основу первого светильника.

— Детство у бабушки было, наверное, самым счастливым. Лето, огород, яблони, виктория, которую мы ждали. Срывали и ели зеленые ягоды, и они казались вкусными. С папой еще с весны ходили на рыбалку и в лес за грибами. Он жил как раз напротив бабушки, на той же улице. Я до сих пор люблю ловить рыбу и собирать грибы. Вот такие самые добрые воспоминания мне хотелось сохранить, — объясняет Вероника Давлетшина.

Это домик бабушки Вероники Источник: Вероника Давлетшина











Во время работы над первым домиком в памяти Вероники всплыли детали, о которых просто так она никогда бы не вспомнила. Вот здесь была рябина, которая цвела и обволакивала всё вокруг своим ароматом. Потом будущая художница вместе с дедушкой собирала с нее ягоды. Там стояла яблоня — тяжелые фрукты падали на землю, нагреваясь и источая сладкий запах. А в доме хлопотала бабушка: она обычно пекла пирожки с фаршем и ливером — нигде и никогда художница таких больше не пробовала. Печка была на кухне, где обычно сидел папа, которого уже нет.

Первый домик светится счастливыми воспоминаниями художницы Источник: Вероника Давлетшина











Работа над домиком поднимает в памяти самые драгоценные моменты детства. Подобные ощущения переживают и клиенты, которые заказывают светильники у Вероники по фотографиям собственных домов.

Клиенты испытывают непередаваемые чувства, когда вспоминают подробности своих домов Источник: Вероника Давлетшина Источник: Вероника Давлетшина

— Заказов у нас много, и времени на один домик уходит тоже немало: от двух недель до двух месяцев. Каждый светильник мы доводим до идеала. Правки приходят на любом этапе. Например, клиент вспоминает, что было три окна, а не два. Или дерево стояло в другом углу. Всё это затягивает работу, хотя мы всегда четко соблюдаем сроки, ведь обычно такой светильник дарят близким людям на какой-то праздник. Но мы справляемся, хотя команда у нас маленькая — я, менеджер, художник, дизайнер, фотограф и специалист по соцсетям. Сама я сейчас редко делаю домики, только паяю для них осветительные приборы.

Не все домики детства деревянные Источник: Вероника Давлетшина











Вероника признаётся: всё, что касается семьи, для нее самое важное. Вместе с супругом она собирает информацию для семейного древа жизни и старается передать семейные ценности сыну. Поэтому домики-светильники нашли в ее душе такой отклик. Хотя это не единственный проект, который сейчас ведет мастерица.

Домики доводят до идеального состояния Источник: Вероника Давлетшина









