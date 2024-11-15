Больше 10 ветеранов СВО открыли свой бизнес в Новосибирской области — чем они занимаются

Предприниматели появились и в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области участники СВО открывают свой бизнес. Как рассказали НГС в министерстве труда региона, 12 ветеранов зарегистрировались как индивидуальные предприниматели.

Сферы, в которых нашли себя участники СВО, это пассажирские и грузовые перевозки, строительство, торговля. Также есть те, кто производят изделия из металла и бетона, а некоторые оказывают услуги в области геодезии.

Предприниматели живут в Новосибирске, Бердске, Новосибирском, Краснозерском, Барабинском районах.