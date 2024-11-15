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Бизнес эксклюзив Больше 10 ветеранов СВО открыли свой бизнес в Новосибирской области — чем они занимаются

Больше 10 ветеранов СВО открыли свой бизнес в Новосибирской области — чем они занимаются

Сфера, в которых работают бывшие бойцы, разнообразны

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1 комментарий

Предприниматели появились и в Новосибирске

В Новосибирской области участники СВО открывают свой бизнес. Как рассказали НГС в министерстве труда региона, 12 ветеранов зарегистрировались как индивидуальные предприниматели.

Сферы, в которых нашли себя участники СВО, это пассажирские и грузовые перевозки, строительство, торговля. Также есть те, кто производят изделия из металла и бетона, а некоторые оказывают услуги в области геодезии.

Предприниматели живут в Новосибирске, Бердске, Новосибирском, Краснозерском, Барабинском районах.

Как в понедельник, 11 ноября, рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, из тех, кто обратился к правительству по поводу работы, 74 ветерана были устроены на новое место, 12 открыли собственное дело, 24 — завершили профессиональное обучение.

Если вы бывший участник СВО, который открыл свое дело, то свяжитесь с нами

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Новосибирск СВО Бизнес Предприниматели
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Комментарии
2
Аарон Вассертрум
5 минут
Стволами никто не тоггуит?
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