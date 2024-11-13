Купи себе немного Chicko: популярную новосибирскую сеть заведений распродают по частям — в чем подвох

Кто-то хотел продать доли во всех заведениях популярной сети корейской кухни Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Популярная сеть заведений Chicko оказалась выставлена на продажу — точнее, доли в каждом из ее многочисленных заведений. Выглядит это так, будто владельцы бренда и самих кафе хотят привлечь к развитию сети небольших инвесторов. Обозреватель НГС попытался разобраться с тем, сколько предлагают заработать потенциальным рестораторам и насколько это реально.

Странные объявления

11 ноября обозреватель НГС заметил на «Авито» объявления о продаже доли в Chicko, их разместила на ресурсе некая Анна. Покупателям предложили доли в ООО, которые управляют отдельными заведениями. Все без исключения лоты стоили примерно одинаково — 2,09–2,1 миллиона рублей. Уже утром следующего дня все объявления оказались удалены, но появились новые — от некой Елизаветы.

Первая волна объявлений о продаже долей в Chicko Источник: скриншот с сайта «Авито»











Текст новых объявлений несколько отличался от прежних, но содержал некоторые уточнения. Автор, в частности, обещал выплачивать дивиденды ежемесячно, обеспечить удаленный доступ к системе финансовой отчетности и камерам видеонаблюдения с объекта.

— Впервые за 5 лет мы открыли ограниченный набор для новых партнеров сети. Не упустите свой шанс стать совладельцем ресторана успешной сети и создать для себя надежный источник пассивного дохода на долгие годы! — говорилось в объявлении.

На следующий день удаленные объявления Анны заменили предложения Елизаветы Источник: скриншот с сайта «Авито»











Объявления новой волны, впрочем, не продержались и полдня — после обеда они были удалены как «заблокированные после проверки».

Руководитель компании ResMe (она занимается развитием сети Chicko в Сибири) Олег Ионко прочитал вопросы обозревателя НГС в Telegram, но не ответил. Один из региональных франчайзи, с которым удалось связаться, предположил, что так собирают пул инвесторов для проекта, но каких-то деталей сообщить не смог. В столичном офисе сети на запрос НГС тоже не ответили.

Что за Chicko

Формат Chicko придумал московский молодой предприниматель Сергей Лебедев. Судя по его аккаунтам в соцсетях, он не только действительно увлечен современной корейской кухней, но и регулярно ездит в Южную Корею за идеями блюд и новых вкусов. В 2022 году франшизу на открытие первого за Уралом Chicko купила группа инвесторов из Новосибирска, первая точка появилась на Красном проспекте.

Очередь в день открытия Chicko в 2022 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На открытие собралась огромная очередь. Местные рестораторы (и вообще имеющие отношение к общепиту люди) до сих не могут определиться, в какой степени люди в очереди пришли, чтобы попробовать новые блюда в заведении, о котором знали только по соцсетям, а в какой этот ажиотаж был организован искусственно.

В любом случае сеть начала активно развиваться как в Сибири, так и по всей стране: сейчас в «Контур.Фокус» есть информация уже о 30 договорах коммерческой концессии, дающих право на использование бренда Chicko. Всего в сети сегодня 45 заведений, восемь из которых расположены в Москве, остальные распределены по городам России.

В Новосибирске такой договор выдан ООО «Аджика». В отличие от абсолютного большинства других заведений сети новосибирское кафе проработало весь 2023 год с начала и до конца, так что его показатели могли бы продемонстрировать возможности формата в принципе. Правда, «Аджика» еще управляет рестораном «Аджикинежаль».

Заведения предлагают блюда современной уличной корейской кухни Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В объявлении, касающемся заведения в Новосибирске, было указано, что на продажу выставляется 5% доли управляющего заведением ООО. Выручка «Аджики» за прошлый год составила 178,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 7,3 миллиона рублей. Если предположить, что на продажу были выставлены 5% именно в этом ООО (а не в каком-то новом юрлице, которое только планируется создать), то получается, что компания оценена в 40 миллионов рублей. Это составляет чистую прибыль предприятия в течение пяти с половиной лет, что, в принципе, выглядит правдоподобно.

Если распространить эту (довольно грубую) оценку на всю сеть, которая сейчас состоит из 45 заведений, то получится, что продавцы с «Авито» (кем бы они ни были) оценили весь бизнес Chicko в 1,8 миллиарда рублей.

Кому принадлежат рестораны

Права на бренд сети принадлежат ее создателю Сергею Лебедеву. Ему также принадлежит 51% в ООО «Чико», управляющем заведениями в Москве. Выручка этой компании в 2023 году составила чуть больше 377 миллионов рублей, чистая прибыль —19,1 миллиона рублей.

Всего у сети в столице восемь заведений. Сколько из них управляются компанией «Чико», точно не известно, но среди договоров коммерческой концессии есть три физических лица из Москвы, что может означать три заведения, открытых франчайзи.

У новосибирского заведения один владелец — Станислав Ложкин, один из ветеранов новосибирского ресторанного рынка. В свое время именно он вместе с Олегом Вебером открыл в Новосибирске первый ирландский паб (а так же бар 501`st) и прочие заведения, которые объединяла группа «Конквест».

Станислав Ложкин, Олег Вебер и Олег Ионко являются соучредителями ООО «Чико Тюмень», которому принадлежит заведение сети в Тюмени. Основным учредителем здесь является Лариса Невидайло, у которой в этом городе целый ряд проектов. В частности, ей принадлежат 50% в компании, управляющей рестораном «Горыныч» по франшизе столичной группы White Rabbit.

Один из ключевых секретов успеха сети — использование популярности кей-поп Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Томске заведением сети управляет ООО «Альфа-Новая Эра», совладельцем (и, судя по всему, основным инвестором) проекта выступает здесь Григорий Кучинский. Его основной бизнес связан с топливом и строительством, но ему также принадлежит доля в компании, которая развивает сеть «Додо пицца».

Заведение в Якутске еще не открылось, но развивать его будет компания «Чико Якутск». Ее основная совладелица Мария Егорова открыла в этом году в Новосибирске два заведения: грузинский ресторан с танцами «Коза и Лоза» и гастробистро Una.

В других предприятиях ситуация примерно такая же. Как правило, в компании два–три соучредителя, и хотя бы у одного из них есть ряд других действующих бизнесов.

Что думают эксперты

Рестораторы, с которыми удалось поговорить обозревателю НГС, признаются, что такой способ привлечения инвестиций хоть и необычен, но, в принципе, не противоречит здравому смыслу. Нынешние владельцы компаний, которые управляют заведениями, могут продать часть своих долей новым инвесторам — такая сделка будет означать быстрое возвращение части инвестиций, причем с заметным плюсом. Стоимость открытия подобного заведения сегодня может составлять 15–20 миллионов рублей. То есть 5% этих вложений по верхней планке — это только один миллион. И это без учета возможной уже полученной текущей прибыли.

Главный вопрос в том, было ли в действительности само предложение. Такого рода объявления, в принципе, может разместить любой человек, зарегистрировавшийся на «Авито». Непонятна только мотивация для создания такого количества фейковых объявлений. У разместившей первую волну предложений Анны, кстати, в карточке продавца имелись несколько десятков исполненных «контрактов». Как завершенное было отмечено и одно из объявлений о продаже доли в Chicko.

В случае если объявления о продаже доли реальны, они могут быть весьма привлекательным предложением для инвесторов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Интересно при этом полное отсутствие публичной реакции со стороны владельцев Chicko, которые, по идее, должны были откреститься от фейковых объявлений. Логичным объяснением ситуации могло быть прощупывание спроса на подобного рода инвестиции как такового и сбор предварительного пула потенциальных инвесторов. Им потом уже можно будет сделать какое-то более конкретное предложение.

Руководителя сети Sushi Day`s Дмитрия Клока предложенная в объявлениях схема не удивляет.

— Люди продают долю, привлекают деньги на развитие. Других вариантов особо нет. Тема горячая (проект успешный. — Прим. ред.), нужно развиваться, а кредиты на разумных условиях сейчас недоступны, — объяснил он.

Ресторанный консультант Александр Овтин предлагает свою гипотезу случившегося.

— Такое ощущение, что просто какая-то компания по продаже бизнесов сделала предложение владельцам Chicko: попробовать продать часть долей и просто посмотреть, что из этого получится, — предположил эксперт.

Если бы предложений о покупке было достаточно много, это позволило бы сделать довольно объективную оценку самого бизнеса сети.