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Бизнес «Шуба стала дешевле на 20 рублей»: новосибирцы высказали мнение о распродажах — многие в них не верят

«Шуба стала дешевле на 20 рублей»: новосибирцы высказали мнение о распродажах — многие в них не верят

Другие горожане утверждают, что порой на распродажах можно купить хорошие товары со скидкой

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3 комментария

Новосибирцы по-разному относятся к распродажам

В Новосибирске 11.11.2024 началась «черная пятница», хотя это и понедельник. В магазинах и на маркетплейсах горожанам предлагают приобрести товары со скидками. Мы спросили наших читателей: верят ли они в распродажи или считают их очередным маркетинговым ходом. Они высказали свое мнение по ситуации. Публикуем самые интересные комментарии.

Анонимный автор скептически высказался по поводу всевозможных распродаж и акций.

– Да нет никаких распродаж. Сначала накрутят проценты, а потом их же и снимают, и продают товар по той же цене, которая была изначально. Вот и вся распродажа в этом и заключается, – уверен сибиряк.

С ним согласна еще одна читательница НГС Татьяна.

– Без накидки нету скидки, – уверена сибирячка.

— Мониторила мотор на хлебопечку на маркетплейсе. Добавила в корзину за 1500. Сейчас стоит цена 2200, она перечеркнута и последняя цена якобы 1800. Про какие скидки и распродажи вы говорите? — интересуется местная жительница Наталья.

Такого же мнения придерживается и Ирина.

– Не верю. Это ежегодный распиаренный лохотрон, – убеждена пользовательница.

Еще одна читательница НГС Анна привела конкретный пример: женщина сделала заказ на маркетплейсе пару дней назад. Сейчас, в день распродажи товары стали стоить дороже.

— Часть товаров остались по прежней цене. Остальные подорожали. Полка, которую я заказала, стоила 1031, а сейчас ее цена — 1055, смеситель для ванной был по 1532 рубля, теперь он — по 1573, набор для кухонной мойки был по 540, стал по 682. О каких тут может скидках идти речь? — смеется сибирячка.

Анна также добавила, что на другом маркетплейсе заметила, что шуба, которую она заказала месяц назад, стала дешевле на 20 рублей.

Есть среди наших читателей и те, кто считает, что распродажи — отличная возможность сэкономить. Так читательница Елена покупает на них обувь и некоторую одежду.

– Обувь хорошо покупать в такие дни, хоть цену не заламывают. И вещи некоторые, – пишет Елена.

С ней согласна еще одна местная жительница Алена. Она отмечает, что для того, чтобы купить товар выгодно, нужно знать, что берешь.

– У меня с этим все ок. Я знаю цены на продукты, которыми пользуюсь, и скидки на них реальные. Согласна, что бывает и по-другому, но в большинстве случаев все хорошо, – считает Алена.

Ксения Сергеевна рассказала о том, что реальные скидки бывают не всегда, но иногда ей везет.

— Бывают хорошие скидки, но очень редко. Как-то лет 8 назад в одном из магазинов магазине оделись всей семьёй. Скидка была 50 % на все без исключения, хотя для этого магазина это было редкостью. До сих пор носим ботинки, — делится своим опытом Ксения.

Ранее НГС писал о том, что журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей. За замену пришлось платить.

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Комментарии
3
С левого берега
4 минуты
Один салон мебели скинул аж 100 тысяч на мебель при том что сам товар стоит меньше этих ста тысяч. Благодетели).
Гость
9 минут
На Озоне и WB реально многие продавцы немного снизили цены, плюс есть акционные товары, за которыми нужно погоняться 🙂
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