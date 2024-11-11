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Бизнес Три раза был в десятке лучших в Сибири: на Коммунистической внезапно закрылся популярный ресторан

Три раза был в десятке лучших в Сибири: на Коммунистической внезапно закрылся популярный ресторан

В Новосибирске закрыли авторский ресторан Pardon my French

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2 комментария

Винные полки ресторана в последний день работы (бутылки сверху — пусты)

Авторский ресторан Pardon my French прекратил работу, последних посетителей он принял в минувшую субботу. Заведение получило несколько премий и судя по финансовым результатам, было успешным бизнесом.

Объявление о том, что Pardon my French закрывается появилось в социальных сетях заведения и телеграм-канале его шеф-повара и совладельцы Франсуа Фурнье в минувший четверг, 7 ноября.

— В субботу, внимание пожалуйста, последний сервис в «Пардон май френч» на Коммунистической 34. Приходите, будем рад всех видеть, — написал Фурнье добавив, что комментировать это решение пока не будет.

В последний вечер в заведении были заняты все столы

Pardon my French заработал в июле 2015 года как совместный проект ресторатора Максима Ковязина и шеф-повара Франсуа Фурнье. Позже Ковязин занялся другими проектами, а в прошлом году владельцами компании, которая управляет заведением сейчас, стали Фурнье и Ольга Волкова.

Pardon my French неоднократно получал престижные премии. Так в этом году заведение уже в третий раз вошло в первую десятку лучших ресторанов Сибири по версии рейтинга WHERETOEAT. Судя по финансовым показателям ООО «ПМФ», которое управляет заведением, ресторан был весьма успешным. В 2023 году, например, чистая прибыль «ПМФ» составила 9,8 млн рублей при 31,7 млн рублей выручки.

К концу октября на «Авито» появилось объявление о продаже заведения за 7 миллионов рублей, по описаниям и фото оно соответствовало Pardon my French. Владельцы тогда не ответили на вопрос, имеют ли они отношение к размещению этого объявления. Сейчас этого объявления уже нет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Участники рынка полагают, что решение продать заведение могло быть вызвано желанием запустить некий новый проект. Таким проектом, в частности, может стать некая новая версия ресторана. На это указывает и формулировка Франсуа Фурнье, что ресторан закрывается именно по адресу Коммунистическая, 34.

Pardon my French попал в недавнюю подборку заведений выставленных на продажу в Новосибирске, которую составил обозреватель НГС.

В Новосибирске закрылся ресторан, который четыре последних года попадал в списки лучших заведений Сибири по версии премии Wheretoeat. Однако в конце октября заведение было выставлено на Авито по цене меньшей, чем его годовая чистая прибыль.

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Комментарии
3
kolhoznik
1 минута
ресторан просто перестал соответствовать потребностям новосибирцев, со средней заработной платой по стране приближающейся к 100 тысячам рублей( это не я придумал) должны открываться более серьезные заведения)))) например пельменная или пирожковая))))))
Гость
13 минут
считаю что за закрытие бизнеса должны ответить! губернатора в отставку!!!
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