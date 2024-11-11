Три раза был в десятке лучших в Сибири: на Коммунистической внезапно закрылся популярный ресторан

Винные полки ресторана в последний день работы (бутылки сверху — пусты) Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Авторский ресторан Pardon my French прекратил работу, последних посетителей он принял в минувшую субботу. Заведение получило несколько премий и судя по финансовым результатам, было успешным бизнесом.

Объявление о том, что Pardon my French закрывается появилось в социальных сетях заведения и телеграм-канале его шеф-повара и совладельцы Франсуа Фурнье в минувший четверг, 7 ноября.

— В субботу, внимание пожалуйста, последний сервис в «Пардон май френч» на Коммунистической 34. Приходите, будем рад всех видеть, — написал Фурнье добавив, что комментировать это решение пока не будет.

В последний вечер в заведении были заняты все столы Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Pardon my French заработал в июле 2015 года как совместный проект ресторатора Максима Ковязина и шеф-повара Франсуа Фурнье. Позже Ковязин занялся другими проектами, а в прошлом году владельцами компании, которая управляет заведением сейчас, стали Фурнье и Ольга Волкова.

Pardon my French неоднократно получал престижные премии. Так в этом году заведение уже в третий раз вошло в первую десятку лучших ресторанов Сибири по версии рейтинга WHERETOEAT. Судя по финансовым показателям ООО «ПМФ», которое управляет заведением, ресторан был весьма успешным. В 2023 году, например, чистая прибыль «ПМФ» составила 9,8 млн рублей при 31,7 млн рублей выручки.

К концу октября на «Авито» появилось объявление о продаже заведения за 7 миллионов рублей, по описаниям и фото оно соответствовало Pardon my French. Владельцы тогда не ответили на вопрос, имеют ли они отношение к размещению этого объявления. Сейчас этого объявления уже нет.

Участники рынка полагают, что решение продать заведение могло быть вызвано желанием запустить некий новый проект. Таким проектом, в частности, может стать некая новая версия ресторана. На это указывает и формулировка Франсуа Фурнье, что ресторан закрывается именно по адресу Коммунистическая, 34.

Pardon my French попал в недавнюю подборку заведений выставленных на продажу в Новосибирске, которую составил обозреватель НГС.