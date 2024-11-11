«Приходится раскулачивать родственников»: сибирячка превращает старую вату в уникальные игрушки — она дала мастер-класс для НГС

Такие игрушки Жанна продает по 1600 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирская учительница Жанна Керхер создает необычные украшения для новогодних ёлок — они почти такие, как когда-то давно украшали дома наших бабушек (или даже прабабушек). Из старой ваты, полимерной глины и обрезков ткани она создает симпатичных человечков, а некоторых даже наделяет портретным сходством с реальными людьми. Как в руках сибирячки простая вата превращается в крохотных людей и как их можно сделать самостоятельно, художница рассказала НГС.

Первую игрушку сделала на Пасху

Жанна Керхер работает учителем в школе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жанна Керхер преподает английский язык в школе, а в свободное время творит: из ваты и полимерной глины она создает симпатичных веселых человечков, которые потом украшают елки. При этом, признается она, первая игрушка у нее получилась, как это ни странно, не к Новому году, а к Пасхе. И совсем недавно — этой весной.

— Я очень захотела сделать подарок родным своими руками. Получается, и года не прошло, как я начала этим заниматься, — рассказала корреспонденту НГС Жанна. — Я сама удивилась, как легко и быстро я сделала свои первые игрушки.

В таком виде игрушки попадают к покупателям Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Справедливости ради стоит отметить, что это был ее второй подход к этой технике — в первый раз Жанна попробовала смастерить игрушку из ваты вместе с детьми к Новому году. Но то был уровень детской поделки на ёлку — в семье у Жанны есть традиция каждый год самим делать что-то новенькое к праздникам, чтобы украсить дом.

— Пока дети были маленькие, я выбирала какие-то простые техники: солёное тесто, бумага. И вот однажды, когда старшей дочке было пять лет, мы попробовали сделать игрушки из ваты. Конечно, получилось всё очень просто, по-детски, мы лепили лимон, медвежонка. Но тогда сама техника меня очень заинтересовала. Я нашла в интернете мастер-классы от серьезных мастеров: красивые ролики, красивые игрушки. Первые игрушки тогда у меня совсем не получились, но я их не выбросила. Они лежали, долгое время ждали вдохновения, — продолжает Жанна.

Каждая игрушка — неповторима

Своим куклам мастерица дает имена — это, например, Никитка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Самое сложное в игрушках из ваты — подбор подходящих материалов. Где-то недостает нужной краски, где-то пуговки, где-то еще какой-то мелочи. Некоторые игрушки могут неделями лежать недоделанными.

— Купить хорошую вату — это тоже большая проблема. Оказывается, самая лучшая вата — это та, что осталась с советских времён. Приходится раскулачивать родственников, — смеется Жанна.

Обнимающиеся малыши — это маленькие копии детей Жанны Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Каждая игрушка имеет свою индивидуальность, говорит сибирячка, так что сделать две одинаковые куколки не выйдет, как ты не старайся. В этом суть ручной работы.

— Для лиц у меня есть формочки, я делаю их из самозатвердевающей глины. Казалось бы, вот несколько типажей: тут глазки открытые, тут закрытые, тут удивленные. Но раскрашиваю я их вручную, и они получаются все равно немножко разные, — отмечает Жанна. — А когда собираю игрушку, то где-то шарфик забуду, где-то наоборот какую-то деталь добавлю. У каждой игрушки свой характер.

Ёлка и снегирь в руках у куколки — тоже из ваты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Иногда сибирячка на заказ делает игрушки с портретным сходством. Но в наличии сейчас есть только маленькие кукольные копии ее собственных детей.

— Вот сына и дочку слепила по фотографии. Понятно, что лица шаблонные, но все равно общие какие-то черты угадываются. Опять же, одёжка их, — пояснила Жанна.

Всем игрушкам она дает имена — это не только душевно, но и практично: проще понять, какая именно понравилась покупателю.

— Иностранные имена я им не даю. У меня тут Степан, Иван, Никитка, Софьюшка, Ладушка… Оказывается, есть столько красивых русских имён, почти позабытых, — отмечает Жанна.

Не только ёлочные игрушки

Свою мастерскую Жанна Керхер назвала «Сказка в подарок». В идеальном будущем она хотела бы сделать творчество основной приносящей доход работой, но пока вынуждена трудиться еще на двух: дизайнером и школьным учителем.

— Вряд ли сейчас мое творчество окупается, — говорит Жанна. — Цену я поставила пока небольшую, ориентировалась на другие предложения. Но если взять потраченное время, мой ручной труд и затраты на материалы, то они не сравнимы с ценой, которая выставляется. Со временем приходит опыт, нарабатывается имя — тогда и цена, наверное, будет соответствующая.

Сейчас Жанна Керхер продает свои ёлочные игрушки в розничных магазинах по 2000 рублей, а через доски объявлений по 1600 рублей.

Это единственная оставшаяся картина Жанны в их квартире Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Семья сибирячку поддерживает. Дети просят маму научить их делать такую же красоту, а к заготовкам и готовым игрушкам относятся бережно. А родственники каждый раз не преминут отметить, что по папиной линии у Жанны много творческих людей.

— Если ты человек творческий, понятно, что-то хочется вне работы делать, по вечерам или на выходных. Я одно время писала картины, дарила родственникам. У меня сейчас только одна осталась, — показала на пышные пионы на стене автор.

Секреты процесса

Для терпеливых читателей НГС Жанна Керхер подготовила маленький мастер-класс. На одну игрушку понадобится несколько дней — перед покраской вата должна хорошо просохнуть.

Вам потребуется:

— проволока для основы;

— фольга;

— вата (лучше из старых бабушкиных запасов);

— клей ПВА или самодельный клейстер;

— полимерная глина;

— формочки для лиц (можно обойтись и без них и слепить их вручную);

— краски;

— элементы декора: миниатюрные предметы, пуговки, кукольные головные уборы, накладные волосы.

Как создается красота из ваты, смотрите в галерее.

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А вы делаете ёлочные игрушки своими руками? Да, и получается ничуть не хуже Художественным талантом природа меня обделила Теперь хочу попробовать!