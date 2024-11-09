Латексные короли: как в России с 90-х развивался презервативный бизнес и кто за ним стоит

Основную долю рынка занимают крупные бренды Источник: workservice.ru, Павел Спичаков / Youtube.com, «МФК ЦСКА l MFK CSKA» / Vk.com, armvest.ru, Артем Устюжанин / E1.RU, Полина Авдошина / Городские порталы











Пока власти со всех сторон убеждают россиян в необходимости «плодиться и размножаться», граждане с необычайной активностью сметают с полок презервативы, следует из данных аналитической компании DSM Group, изученных «Ведомостями». Судить о причинах и последствиях такого поведения UFA1.RU не берется, но похоже, что бизнес по производству контрацептивов снова на подъеме. В этом материале — о том, кто стоит за некоторыми крупными предприятиями в этой нише и как они создавались.

Рынок не резиновый

В публикациях СМИ и данных аналитических компаний нередко можно увидеть утверждение о том, что рынок презервативов в России достаточно монополизированный: есть несколько больших брендов, которые занимают основную его долю, и некоторое количество маленьких производителей, в основном торгующих продукцией в самом низком ценовом сегменте.

Ситуация была совсем иной в девяностые. До краха СССР на всю страну был один лишь подмосковный Баковский завод резиновых изделий, подаривший нам легендарный эвфемизм про «изделие номер два».

Предприимчивые россияне на закате СССР быстро поняли, что этот завод едва ли впишется в рынок, а потому решили занять нишу производства презервативов сами. Забегая вперед, эти ожидания оправдались: с начала двухтысячных Баковский завод сам ничего не производил, лишь сдавая все свои площади в аренду, а к 2019 году предприятие было ликвидировано.

Презерватив производства Баковского завода резиновых изделий Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Возможно, многих сегодняшних игроков на рынке презервативов не возникло бы, если бы советские власти успели довести до конца переоборудование серпуховского завода «Эластомер» в современное производство контрацептивов. Идея возникла еще во времена Горбачева, при этом генсеке туда завезли оборудование для полного цикла производства презервативов.

До того завод с середины пятидесятых годов прошлого века выпускал резиновую обувь и спортивный инвентарь. В девяностых переоборудование предприятия в современное производство презервативов курировал лично председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, писал журнал «Секрет Фирмы».

После смены власти в стране стало уже не до «Эластомера». Предприятие в ходе приватизации «за бесценок отошло к группе частных лиц», несколько лет простояв без дела. Потом его попытались реанимировать, но большого успеха из этого не вышло — об этом поговорим чуть позже.

Проходная завода «Эластомер» в Серпухове Источник: Сергей Кабак, «Яндекс.Карты»











Пока же упомянем о единственном действующем предприятии в России, где налажен полный цикл производства презервативов, — это Армавирский завод резиновых изделий (АЗРИ). Кажется, что он мог бы стать серьезным конкурентом для западных брендов, хлынувших в страну в девяностых, однако этого не случилось — и далее мы также попытаемся понять почему.

Пока же, с пониманием этого контекста, окунемся в бурные девяностые, когда свои первые шаги делали фирмы и бизнесмены, ныне занимающие лидирующие позиции в индустрии.

Граф Орлов с визитом

Компания «Болеар» выпускает продукцию под брендами King, Vizit, Sico и Viva. В 1991 году ее создал выпускник Московского авиационного института Олег Бубыренко, решивший заняться бизнесом. Как писал деловой журнал о фарминдустрии Vademecum, поначалу «Болеар» торговал всем подряд — металлом, лесом, КАМАЗами.

Но однажды к предпринимателю попали два контейнера корейских презервативов. Бубыренко удалось быстро сбыть их в аптеки. Бизнесмен сразу отметил востребованность этого товара и решил углубиться в вопрос.

Он наладил контакты с производителями в Азии и Европе — постепенно «Болеар» стал дистрибьютором немецких презервативов Sico, китайских (под брендом «Неваляшка») и малазийских King. Перспективу этого бизнеса заметил не только Бубыренко — к началу нулевых на рынке было уже больше десятка игроков.

Главным конкурентом «Болеара» в те годы стала компания «Медком-МП», которая с девяностых работала над продвижением западных брендов, в частности австралийских LifeStyles и британских Durex.

Олег Бубыренко с символикой МФК ЦСКА, президентом которой он был до 2017 года Источник: «МФК ЦСКА l MFK CSKA» / Vk.com











Впоследствии она даже на некоторое время стала структурным подразделением производителя последних Reckitt Benсkiser — эта же компания выпускает, например, препараты «Нурофен» и «Стрепсилс».

Главным прорывом для «Медком-МП» был запуск Contex, быстро набравшего оборота бренда, который позиционировался как британский, но, судя по всему, придуман был именно для российского рынка, на что указывало издание Vademecum.

«Болеару» потребовалось что-то противопоставить конкуренту, а потому команда Бубыренко задумалась о расширении бизнеса. Внимание привлекла молодая питерская компания «Безопасный секс», выпускавшая презервативы под собственным брендом Vizit.

Вы наверняка помните ее остроумную телерекламу про «графа Орлова с визитом»: компания не жалела денег на продвижение, поэтому быстро набирала обороты. Владели «Безопасным сексом» бизнесмены Алексей Батулин и Игорь Бойков.

Последний, как и многие другие, попал на этот рынок случайно. Изначально он торговал лекарствами, однако в 1994 году получил от немецких партнеров предложение начать продавать презервативы. Сперва его фирма сбывала уже упакованный товар, но к концу десятилетия стало понятно, что выгоднее упаковывать самостоятельно.

Так, открылось производство в Петербурге на улице Чапаева. Там купленные в Германии, несвернутые и не проверенные на прочность, присыпанные тальком резинки проходили испытания, смазывались, ароматизировались и упаковывались. Полный цикл производства не был интересен «Безопасному сексу» из-за нерентабельности.

Зато собственный бренд создать хотелось: подначивал успех захватившего прилавки Durex, которым в те времена торговали все подряд. Бойков рассказывал «Коммерсанту», что появление этих импортных презервативов сделало потребителя более взыскательным.

Vizit пытался выглядеть солидно, как импортные презервативы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Еще недавно люди расхватывали китайские презервативы с идиотскими названиями типа «Эротика» и «чем-нибудь голым на упаковке», то потом захотели подачу посолиднее. Команда петербургских бизнесменов начала думать о том, как назвать собственный бренд.

Хотелось понятное и смешное название — и так появился Vizit. Впрочем, вспоминал Бойков, знаменитые презервативы могли назвать и чуть по-другому, с буквой s вместо z.

— Мы чуть не погубили марку, — признавался он. — Первоначально зарегистрировали написание через s. Хорошо, что мои дизайнеры заметили: читать-то будут, что у него, мол, висит.

Где тонко, там рвется

Глядя из будущего, можно констатировать, что ставка на ироничное название и двусмысленную рекламу сыграла свою роль. В 2006 году «Болеар» договорился с компанией «Безопасный секс» о слиянии и получил контроль над брендом Vizit. Для фирмы Олега Бубыренко эта сделка также означала возможность частично локализовать упаковку импортных товаров.

Батулин же решил инвестировать в фармацевтическую сферу, купив в 2009 году около половины акций аптечной сети «Здоровые люди». Сделку он совершил через эстонскую Manstera Capital, принадлежавшую ему вместе с несколькими партнерами.

Однако уже к 2015 году компания оказалась втянута в банкротство, а партнеры стали обвинять Батулина в выводе активов. В свою очередь, у следствия возникли подозрения в преднамеренном банкротстве компании, о чем писало издание «Деловой Петербург». Сам Батулин в дальнейшем якобы покинул Россию.

Аптека «Здоровые люди» в аэропорту Пулково Источник: Иван М., 2ГИС











Незадолго до всех этих событий, со слов Бубыренко, Батулин и Бойко объявили о желании выйти из бизнеса «Болеара», «выдвинув ультиматум: либо остальные акционеры выкупают их портфель, либо они жестко блокируют работу компании».

Общий знакомый бизнесменов в беседе с Vademecum, напротив, сказал, что «развод» инициировал Бубыренко, а конфликт якобы возник из-за нежелания бывших собственников регистрировать сделку. В дальнейшем раскол между экс-партнерами обернулся исками в Московский арбитраж.

В 2017 году Бубыренко подал в суд на Батулина и Бойкова, поскольку, с его слов, он якобы с ними расплатился, а доли не получил. Впоследствии как минимум один из исков бизнесмен отозвал, так как Батулин «неожиданно выполнил все обещания». Судя по всему, вопрос с Бойковым также удалось уладить.

Сегодня компания «Болеар», по данным сервиса «Контур.Фокус», полностью принадлежит подконтрольной Бубыренко фирме «Солярис». С 2019 года Vizit резко повысил свою узнаваемость за счет провокационной вирусной рекламной кампании в соцсетях.

Один из наиболее скандальных постов бренда Источник: Vizit / Vk.com











В 2022 году давний партнер бренда — немецкий завод CPR — объявил о банкротстве, писало издание WirtschaftsWoche. Предприятие едва не обанкротилось за пару лет до этого, однако выстояло за счет неожиданного роста продаж, начавшегося в 2019 году.

Около четверти продаж CPR приходилось на Россию, поэтому санкции стали для предприятия серьезным ударом. Представители Vizit в соцсетях в свойственной бренду манере сообщили, что ситуация для них не критичная.

— Если коротко, в Германии закрылся один из наших поставщиков. Мы с ними ранее прекратили сотрудничество, а они с этим не справились, — написали они. — На нас это, естественно, никак не повлияло. Так что ни наши презервативы со смазками, ни шутки в соцсетях никуда не денутся, извините.

Иностранное влияние

Другой лидер рынка — ранее упомянутая компания «Медком-МП» — как мы уже рассказывали, возникла тоже в девяностых. Выпускники МИФИ Сергей Коняев, Константин Высоких и Константин Кирсенко тогда ударились в бизнес, осознав, что «физикой денег не заработаешь», рассказывали они «Коммерсанту».

— Все основные прибыльные ниши типа водки или сигарет были уже заняты, — вспоминал Кирсенко. — Но, как простые «пользователи», мы случайно обнаружили, что цивилизованный рынок презервативов просто отсутствует — решили попробовать и на десять тысяч долларов, одолженных у друзей, закупили первый контейнер в Индии.

Чуть подробнее эту историю рассказывали «Ведомости» (материал сохранился в перепечатке на сайте «Медком-МП»). По версии издания, предприниматели начинали свой путь на вещевом рынке в Лужниках, продавая дубленки и жвачку.

Стремительный успех Durex начался в девяностых-нулевых Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Молодые люди были озабочены тем, как вернуть долг, поэтому и заинтересовались свободными нишами. Тот самый первый контейнер с презервативами индийские торговцы привезли «в нагрузку» к другим товарам — партнеры скупили контрацептивы по частями и сбыли с наценкой в 20%.

В итоге за год друзья смогли вернуть долг. Оценив прибыльность бизнеса, партнеры решили закупать презервативы напрямую. Кирсенко на все свободные деньги даже съездил в Варшаву с пачкой польских изделий № 2, на которых был указан телефон производителя.

Переговоры прошли удачно, первая партия пришла в Россию через неделю. Потом, впрочем, выяснилось, что поляки тоже посредники и товар привозят из Южной Кореи. Тогда Кирсенко снова пришлось отправиться в путешествие, чтобы наладить контакты с производителями.

В итоге «Медком-МП» в 1998 году стала эксклюзивным представителем австралийской Ansell и получила права на дистрибьюцию презервативов LifeStyles в России. Бизнесмены, сами приехавшие в Москву из провинции (Кирсенко — из Нижнего Новгорода, Высоких — из Екатеринбурга), взялись сперва покорять регионы.

Представителями на местах стали школьные знакомые и челноки. Таким образом, пока конкуренты усиливали позиции в Москве и Санкт-Петербурге, «Медком-МП» завоевывал остальную Россию, в том числе за счет дешевых «небрендовых» презервативов. Более премиальную нишу впоследствии удалось занять во многом благодаря успеху Contex.

Contex усиленно позиционируют как западный бренд, но, похоже, у него российские корни Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В начале нулевых «Медком-МП» был поглощен британской компанией SSL International, на тот момент производителем Durex. По данным сервиса «Контур.Фокус», как минимум с 2008 года компания Коняева, Высоких и Кирсенко принадлежала уже голландской Beleggingsmaatschappij Lemore BV, значительную долю в которой контролировала SSL.

Саму SSL к 2010 году купила Reckitt Benckiser. Не позднее 2015 года британцы решили российский бизнес (то есть, дистрибьютора Durex «Медком-МП») продать, писали «Ведомости». С того момента, по данным сервиса «Контур.Фокус», компанией владеет другая фирма из Великобритании — Prologics UK LLP.

По данным британского реестра компаний, учредителями ее числятся несколько кипрских компаний, а контролируют бизнес американский бизнесмен греческого происхождения Панайотис (Пол) Софьянос и его партнер Пол Эндрю Кристодулу.

Кристодулу (слева) и Софьянос Источник: workservice.ru











Софьянос в России и Восточной Европе работает давно. Получив степени MBA по экономике и политологии в Массачусетском университете и Лондонской школе экономики, а также степень доктора права в Университете Майами, в 1995 году он впервые прибыл в наши широты.

В те годы он занимал посты вице-президента и гендиректора крупнейшего производителя соков и продуктов питания в Восточной и Центральной Европе Hortex Holdings S.A., следует из его резюме на польском портале о бизнесе Bankier.pl.

Также в девяностые он руководил региональным отделом Pepsi-Cola по Уралу и Западной Сибири, упоминается в его официальной биографии. В дальнейшем Софьянос работал вице-президентом и руководителем отдела прямых инвестиций в российско-американском фонде Delta Capital Management.

Его привлекала в члены правления пивоваренная компания SUN Interbrew, производитель воды «Святой Источник» Saint Springs Water, Ломоносовский фарфоровый завод и другие российские фирмы.

Одним из крупнейших его проектов стало рекрутинговое агентство Work Service S.A. со штаб-квартирой в польском Вроцлаве. В этой компании он длительное время занимал пост председателя набсовета, там же работал и Пол Кристодулу.

Магазин Stockmann в Москве — один из бизнесов Кристодулу и Софьяноса Источник: «Яндекс.Карты»











Когда они познакомились, точно неизвестно, но, сопоставляя биографии бизнесменов, можно заметить, что в Россию Кристодулу переехал в 2003 году как советник того самого фонда Delta Capital Management, где они и могли пересечься. Кристодулу, судя по его биографии в некоторых документах всё на том же Bankier.pl, опытный юрист.

Он окончил факультет финансов и получил степень MBA в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, степень доктора юридических наук в Фордемском университете, а также степень бакалавра наук Политехнического института Ренсселера.

Его карьера начиналась в JP Morgan Securities в Нью-Йорке, в 1994 году он преподавал в Нью-Йоркском университете по контракту, в 1996 году получил лицензию адвоката. После этого устроился в качестве главного юрисконсульта в международном отделе American Express.

В 1998 году он стал юристом по международной торговле в юридической компании Dewey Ballantine LLP. В 2001 году Кристодулу переехал в Майами, чтобы управлять семейной сетью по продаже соленых закусок. Похоже, этот бизнес не слишком его затянул, так как скоро предприниматель решил вдруг поехать работать в Россию.

В дальнейшем Кристодулу и Софьянос вместе светились в ряде проектов. Например, не позднее 2015 года они вошли в капитал компании «Дебрусс», которая приобрела российские магазины финской сети универмагов Stockmann, писали «Ведомости».

Патриотические презервативы

А что всё это время происходило с Армавирским заводом резиновых изделий — тем самым единственным в России, который занимается производством презервативов полного цикла? Очень похоже, что он по-прежнему не составляет серьезной конкуренции лидерам рынка.

АЗРИ создали еще в 1930 году как Армавирский поташный завод. Согласно информации из отчетности предприятия, в те годы он был «одним из первенцев химической индустрии страны» и крупнейшим производителем поташа.

Поташ — это карбонат калия, химическое соединение, формула которого — K 2 CO 3 . Белый порошок широко используют в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

Уже в 1958 году завод переключился на производство резинотехнических изделий, год спустя выпустил последнюю партию поташа, указано на его официальном сайте. «Изделие номер два» АЗРИ начал выпускать в 1960 году.

Завод изначально презервативами не занимался Источник: azri.ru











В 1980 году для этих нужд была установлена итальянская линия. С конца десятилетия началось также производство хирургических перчаток. В 1992 году предприятие было акционировано.

Бессменным акционером компании является Евгений Пономаренко (в разное время ему принадлежало от 14% до 17% акций). Бизнесмен родился в 1948 году, окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, указано на сайте армавирской администрации.

Карьерный путь начал на Краснодарском заводе радиоизмерительных приборов, затем был заведующим промышленно-транспортным отделом Прикубанского райкома КПСС в Краснодаре, заместителем заведующего промышленного отдела Краснодарского крайкома.

Не позднее 1999 года Пономаренко стал гендиректором краснодарской инвесткомпании «Приват-Инвест» (владеет около 30% акций АЗРИ), которую покинул не позднее 2015 года, оставив заместителем нового руководителя своего сына Егора, указывала газета «Вольная Кубань».

«Приват-Инвест» возник из одноименного чекового фонда, в число учредителей которого входили многие кубанские предприятия, указано на его официальном сайте. По данным сервиса «Контур.Фокус», среди них к текущему моменту есть и АЗРИ.

Евгений Пономаренко и новый фасад здания АЗРИ Источник: armvest.ru, azri.ru











В новый век это предприятие входило с собственной торговой маркой презервативов «Эрос», которые производятся и до сих пор. В то же время средства контрацепции — не основной продукт завода. Этот фактор другие участники рынка называли причиной, по которой производство полного цикла для АЗРИ остается рентабельным направлением.

Подтверждает это и печальная история серпуховского «Эластомера», на котором в девяностые так и не успели запустить производство «патриотических презервативов». К идее вернулись уже в нулевые, когда завод выкупил многопрофильный холдинг «Химэнерго».

Стартовало производство контрацептивов в 2002 году. Для дистрибуции и сбыта продукции в 2001 году создали отдельную компанию LT Healthcare («Эл Ти Хелскеа»). «Эластомер» вышел на рынок с брендами Reflex и Magnum.

Как рассказывал коммерческий директор завода Александр Чванов, названия специально выбирали нейтральные и «ни о чем не говорящие».

— Мы сознательно не стали спекулировать русскими ассоциациями, — объяснял он. — На рынке и так есть «Матрешки», «Ваньки-Встаньки», «Поручики Ржевские» и прочие. Кстати, все презервативы под этими брендами привезены из стран Азии и не всегда хорошего качества, поэтому выходить на рынок с русским названием не хотелось.

Однако ни это, ни продвинутое производство, которое журналистам нахваливал директор «Эластомера» Ринат Мусин, ни агрессивная маркетинговая кампания, на которую жаловались другие участники рынка, похоже, не оправдали себя.

При выборе названия для Reflex и Magnum «Эластомер» хотел избежать ассоциаций с дешевыми презервативами Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Так, по данным «Контур.Фокуса», торговая марка Reflex, зарегистрированная в 2001 году московской фирмой «Зеркало-СМС» и приобретенная «Эластомером» в качестве лицензиата, уже в 2011 году была снята с правовой охраны.

Дистрибьютор «Эл Ти Хелскеа», зарегистрированный в 2001 году неким Константином Кореняком, прекратил существование в 2008 году. Сайт компании, судя по данным веб-архива, перестал работать после 2014 года.

Акционерная компания «Эластомер» и ООО «Зеркало-СМС» в 2009–2012 годах были присоединены к ООО «Эластомер», владельцами которого стали знакомые нам по «Медком-МП» Коняев, Высоких и Кирсенко, а также кипрская «Сисиди Эстейт Лимитед». В 2015 году учредителем фирмы и вовсе стал некий Шариф Мохамед Карим Мухаедин.

По версии Vandemecum, оборудование завода выкупил по остаточной стоимости «Медком», но только упаковочные мощности, так как «макательная линия в России никому не нужна». Дальнейшая судьба серпуховского предприятия «до конца неизвестна», отмечало издание.

Свято место пусто не бывает

За последнее десятилетие на рынок контрацептивов вышел и новый игрок — созданная в 2010 году во Владимире компания «КИТ» («Компания инновационных технологий»), представившая бренды презервативов Torex и «Гладиатор». Учредителем компании, по данным «Контур.Фокуса», был Олег Базяка.

Производство презервативов опять же не было основным направлением бизнеса — в местных СМИ предприятие чаще характеризуют как крупного производителя медицинских масок под брендами «Латiо», «Берегиня» и Rutex, медицинских бахил и шапочек.

В 2016 году «КИТ» решил производить свою продукцию в поселке Боголюбово, где находится Боголюбский монастырь Рождества Богородицы. Там бизнес неожиданно столкнулся с сопротивлением местных жителей, посчитавших, что делать презервативы «на святом месте» нельзя, писал «Коммерсантъ».

«Митинг против презервативов» в Боголюбово Источник: Juri Rust / Youtube.com











Как сообщало владимирское издание «Зебра ТВ», о расширении производства «КИТ» договорился с компанией «Бергус», которая производит косметику, пластыри, подгузники, бытовую химию. Переговоры шли с управляющим партнером и соучредителем фирмы — Павлом Спичаковым.

Он бывший владелец московской консалтинговой фирмы «Промславль» и ряда компаний, связанных со строительством, парфюмерией, информационными технологиями и торговлей, называет себя «евангелистом малого бизнеса».

Именно Спичаков приходил на переговоры с верующими по поводу нового производства в Боголюбово.

Впоследствии бизнесмен, а также предприниматели Дмитрий Савин и Александр Сидоров вошли в капитал владимирского производителя масок. В рамках соглашения с «КИТ» «Бергус» получил право выпускать презервативы Torex и «Гладиатор». В 2018 году в линейке компании появились премиальные презервативы Bayan, в 2023 году — презервативы Jecrois.

Павел Спичаков прежде вел канал на Youtube и даже выступал на радио Источник: Павел Спичаков / Youtube.com











Примечательно, что в 2023 году у «Бергуса» неожиданно сменился учредитель. Им стал Рза Гурбанов — калмыкский бизнесмен, прежде занимавшийся самыми разными проектами — от производства текстиля до торговли зерном.