«Вы мне дадите на самолет заработать?»: чем торгуют и что покупают новосибирцы на рынке Юго-Западного жилмассива

Крытый павильон поставили 18 лет назад Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На крытом, но неотапливаемом уличном рынке, который расположен на Юго-Западном жилмассиве Ленинского района по адресу: Курганская, 38 к.1, несмотря на пришедшие холода идет торговля. Старожилы отлично помнят, что бегали сюда за всякой всячиной еще в далеких 90-х годах. Сегодня корреспонденты НГС отправились туда, пообщались с продавцами из торгового павильона и покупателями, чтобы выяснить, чем живет мини-рынок с 30-летней историей, окруженный типичными панельками спального района, современными супермаркетами и ТЦ. Подробности — в нашем репортаже.

Фейс-контроль на входе

Одно ясно точно: на мини-рынке — лучшие охранники Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Крытый мини-рынок или, как он обозначен на картах города, крытый павильон, находится неподалеку от прославившегося дурной репутацией котлована на Юго-Западном. Внимание привлек довольно несовременный вид — вытянутый ангар с аркообразной прозрачной крышей из пластика, рядом как-то по-домашнему и по-сельски громоздится биотуалет. Все это великолепие — в кругу типичных серых панелек и кучи небольших павильончиков по продаже цветов, шаурмы, закусночных и «Быстроденег».

Павильон находится посреди панелек и других торговых точек Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Павильон сквозной с двумя входами-выходами. На одном из них нас встретили два, пожалуй, самых лучших секьюрити во всей моей практике путешествий по подобным местам. Упитанные и милые псы встали на входе и начали внимательно нас разглядывать, словно впервые видели тут людей.

Цветы привлекают внимание, если подойти к павильону. Возможно, так задумано Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Время работы торговой точки — с 8 до 20 часов, названия у нее нет. Пройдя хвостатый фейс-контроль, оказываемся в довольно просторном ангаре, и сразу же упираемся в самый яркий отдел в этой части торговой площадки.

В этом отделе можно найти все и даже больше Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На полу и поддонах, на столах и полках — товары, которые сложно отнести к какой-либо категории. Кучи искусственных цветов, словно мы находимся в палатке у кладбища, тут же — новогодние открытки, елочные игрушки, мишура и календари, рядом навалены веники для дома, стельки для обуви, статуи, совки и цветочные горшки. Цены, к слову, довольно демократичные. Например, самые дешевые искусственные цветы удалось найти за 70 рублей, елочные игрушки — за 40 рублей, открытки «С Новым годом» — за 20 рублей.

«Отвратительное место»

Чаще сюда ходят пенсионеры Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Двигаемся дальше. Покупатели — в основном люди пенсионного возраста. Кто — с тележками, кто — с авоськами или пакетами. Молодежь это место не особо жалует.

— Отвратительное место, которое уже давно пора снести. У нас в микрорайоне куча магазинов, а эти рынки-пережитки 90-х, — резко высказался о месте молодой человек Павел, живущий рядом.

Припоминаю, что на входе видела крупную вывеску «Беляши», но никаких беляшей внутри не видно, ими даже не пахнет. Много стандартных мини-павильочиков и индивидуальных киосков под единым началом крыши-купола с обычными продуктами питания, чаем и сигаретами, колбасами и сырами.

Людмила начала торговать 30 лет назад домашними полуфабрикатами Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Подходим к случайному отделу. Часть продукции находится внутри павильончика, часть — прямо на улице, на витрине. Замечаем даже некие элементы декора — куриные яйца красуются в плетеной корзиночке из-под цветов, она заботливо упакована и повязана ленточкой. К счастью, нам повезло: продавец и по совместительству собственница отдела, Людмила Захаровна Иванова, работает тут с самого открытия рынка, и даже чуть дольше. Женщина начинала свой предпринимательский путь с торговли домашними пельменями собственного изготовления и продажи молочной продукции.

— Была в декретном отпуске. Заняла 50 рублей у соседки, купила килограмм фарша и полкило лука, и начала лепить пельмени. Павильону 18 лет. Я начала тут торговать 30 лет назад молоком. Тогда здесь стояли металлические столы с двух сторон по четыре штуки, — указывает женщина в сторону. — На них бакалея в основном была и пряники. А мы дальше стояли на складных столиках металлических стареньких. Потом нам сказали убрать эти столики, мы поставили палатки. Их собирали на ночь и увозили в гараж на прицепах вместе с холодильниками. Утром опять палатки разбирали, все выставляли. Зимой ходили в подшитых больших валенках.

Время шло, женщина начала изучать магазины вокруг и их ассортимент, и пришла к выводу, что торговать «молочкой» — невыгодно, так как слишком много конкурентов. Тогда она придумала заниматься рыбой.

— По магазинам походила, посмотрела: молока вдоволь, круп и муки вдоволь, майонеза вдоволь. А свежей рыбы, например, хорошей, нету. Есть в вакуумной упаковке и нарезка, а весовой нет. И всё, занялась потихоньку. Люди ходят ко мне годами. Для этого надо качественный товар возить, ну и цена их привлекает. Магазины сейчас сильно накручивают цены на копченую и соленую рыбу. Если балык, например, через дорогу 1250 рублей стоит, у меня 1000. Есть разница? — объясняет опытная предпринимательница.

На территории рынка есть два отдела с рыбой Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Людмила признается: не привыкла жаловаться — у нее ИП, платит налоги и делает отчисления в пенсионный фонд, работает на себя. По мнению женщины, кто хочет заниматься своей работой с удовольствием, тот будет это делать и прислушиваться к потребностям покупателей, а еще совершенствовать свое дело, а кто пытается на этом только заработать — быстро закроется.

— Надо уметь этим делом заниматься. «Рыбный день» я «съела». Потом еще одни пришли с рыбой — тоже ушли. Потом третьи пришли с рыбой, напротив встали. У меня все слизывали, что я вожу. Я спрашиваю: «Вы мне дадите на самолет заработать или нет? Сколько вас еще здесь будет»? Они все уже ушли, теперь там продают пряники, и я стою спокойненько, — улыбается Людмила.

Женщина отмечает — воров в торговом павильоне почти нет, но очень много тех, кто ворует продукты в магазинах, а сюда приносит их сбывать. У них Людмила ничего не покупает, но, признается: есть те, кто берет.

Некоторые продавцы винят в плохой торговле магазины вокруг Источник: Настасья Медведева/NGS.RU











– Так хочется их нафиг послать. Я тут работаю – мне зачем его колбаса? Они сейчас ко мне вообще не подходят. А так мы тут никем не защищены. Охрана есть, но тебя могут тут покупатели и обругать, и обматерить, и пьяных много. Ну, как и во всех магазинах сейчас, – рассуждает собеседница.

Кстати, Людмила до сих пор продает собственные пельмени, вареники и манты. Многие продукты для приготовления использует со своей дачи. Например, вареники – с домашней картошкой. Женщина с гордостью продемонстрировала нам морозильную камеру с упакованными полуфабрикатами. Признается: это – ее увлечение. При этом, сибирячка отмечает: в последнее время торговля стала идти гораздо хуже, чем раньше.

– Торговля идет слабенько как-то, как и везде. Всегда было хорошо, а сейчас магазинов понастроили, и тишина – и в магазинах, и тут, – вздыхает женщина.

«Держимся еле-еле»

Ассортимент у Инны очень разный — по заказу покупателей Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Продавец отдела, который лучше всего назвать «Тысяча мелочей», Инна тоже винит в плохой выручке окружившие торговый ряд магазины. В продаже — календари и магниты, разная мелочевка, пакеты и хозтовары. Женщина работает на этой точке с 2008 года. Разноплановость ассортимента объясняет разными запросами со стороны покупателей.

– Магазины вокруг съедают, но я не стояла бы здесь, если бы не было покупателей совсем. Многие люди привыкли к базарам, к рыночкам. Работаем по запросу, – объяснила женщина.

В целом, торговый ряд словно зеркальный — у одного входа отдел с мелочевкой и искусственными цветами, и у другого — такой же, с одной стороны отдел с фруктами и овощами, и с другой стороны, и так почти со всеми точками. Подходим к отделу с одеждой. Ассортимент — вещи для дома и для людей пенсионного возраста. В основном они находятся внутри маленького павильончика, либо развешены около входа в него.

На вопрос, как тут идет торговля, продавец Марина с ярким праздничным макияжем и в спортивном облачении обреченно задумалась.

В павильоне много пустующих точек, а раньше было не протолкнуться, утверждают продавцы Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Нравится — не нравится, а работать надо, — женщина начинает выставлять на улице железные столики из прошлого наподобие тех, на которых в 90-е торговала молоком Людмила, и выкладывать часть товара на них. — Раньше покупали лучше, сейчас — одни бабушки. Раньше тут продавцами все забито было, сейчас — все заброшено, — рассказывает Марина.

Вокруг действительно много опустевших мини-павильончиков, разглядывая которые становится понятно – там давно никто не ведет предпринимательскую деятельность.

Марина убеждена: хорошо все идет у торговцев фруктами и овощами Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Я думаю, это внешний фактор, политика. С 2014 года все хуже и хуже. Да и товар подорожал. Я тут два года. Раньше футболки по 200 были, сейчас — по 500! Соседка курицей торговала — ушла в теплицы на нормальную работу по диплому, тут пенсионеры были — они просто ушли в никуда, домой, — показывает на точки и рассказывает судьбы бывших арендаторов собеседница. — Тут «коты» были (точка по продаже кошачьего корма — прим. ред.), они все сгребли и на другую точку переехали, молочный отдел — тоже. Держимся сами тут еле-еле благодаря мальчикам. У них торговля — дай бог. К ним придет покупатель, а я стою в ожидании — вдруг обернется, увидит мой товар и тоже что приглянется.

«Буду на печке сидеть»

Продавцам овощей и фруктов приходится вставать в 5 утра Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Мальчиками Марина назвала парней из отделов по продаже овощей и фруктов. По словам смуглых молодых людей, точки тут открыты давно — с основания рынка. Торговцы утверждают: проблем особых нет — сейчас фрукты и овощи «хорошо себя чувствуют», а в морозы их хранят в отдельном павильоне. Больше сложностей как раз летом — товар портится на жаре. У продавцов проблема одна — слишком рано приходится ехать на работу, чтобы успеть выставить товар, а порой заехать на базу и закупить свежий.

— У нас трудно, что нужно в 5 часов каждый день вставать. Но во всех работах есть трудности, я думаю, — добродушно объясняет мне улыбчивый торговец, представившийся Радиком.

Сергей Григорьевич не боится закрывать бизнес — он на пенсии Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Сложно не отметить тот факт, что журналисту и фотографу на этом рынке торговцы приятно удивились. А мы отметили, какими приветливыми и общительными оказались люди в столь суровом месте. В какой-то момент мужчина сам подошел к нам и пригласил к своему отделу. Он представился Сергеем Григорьевичем. Высокий, в теплой шапке сибиряк родом из Барабинска. В торговле с 1991 года. Сейчас мужчина на пенсии, но работает сам на себя. Полки завалены тюками с мукой, мешками с сахаром, разными баночками и макаронными изделиями. Берут товары у него, как и у соседей, не особо, но сибиряк пока не сдается.

Муку и макароны, говорит предприниматель, почти не берут Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Торговал сначала в Барабинске, с 2008 года — на этом рынке. Сам не знаю, почему выбрал именно бакалею. До этого машины гонял, от Дальнего Востока до Бреста все проехал. Торговли — ноль. Нету покупателей практически. Упала покупательская способность, так как у людей нет просто денег. А у кого они есть, они сюда не ходят. Лет восемь уже так. Мне 65, у меня пенсия. Я еще полгодика поработаю, а потом сидеть буду на печке. Пока внукам помогаю, у меня их трое, — с гордостью поделился историей своей жизни с журналистами Сергей Григорьевич.