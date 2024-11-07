НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

8 м/c,

южн.

 746мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71

СРОЧНО

На Новосибирск обрушилась непогода — онлайн

Вакансии-алмазы для инженеров
Дом отрезают от света
День гастрономического единства
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Зимний дайджест моды
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Бизнес Владислав Бакальчук получил второе гражданство — для чего ему новый паспорт и что теперь будет с Wildberries

Владислав Бакальчук получил второе гражданство — для чего ему новый паспорт и что теперь будет с Wildberries

Паспорт другой страны понадобился ему для развития бизнеса

484
5 комментариев

Владислав хочет поделить Wildberries со своей супругой Татьяной Ким при разводе

Муж главы Wildberries Владислав Бакальчук получил второе гражданство. Теперь у него помимо российского паспорта, есть и киргизский. Он получил его по инвестиционной программе. Для чего ему потребовалось стать гражданином Кыргызстана и какие планы хочет реализовать в будущем, он рассказал нашим коллегам из «Фонтанки».

Первая информация о наличии второго гражданства у Бакальчука появилась в Telegram-каналах. Со ссылкой на знакомых Владислава сообщалось, что бизнесмен с 2020 года в среднем по полгода жил за границей и откладывал возвращение на родину с начала специальной военной операции. О новом, киргизском паспорте писали в контексте возможного переезда бизнесмена в ЕС или США. Версия самого Владислава сильно отличается от этой.

Владислав Бакальчук 7 ноября подтвердил «Фонтанке», что действительно получил гражданство Киргизии еще весной. По его словам, «чтобы было проще вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране». Дело в том, что Киргизия — одна из стран, где Wildberries планировали строить логистический центр.

— За границей всегда проводил менее полугода, а обычно не более трех месяцев. По объективным причинам, я не мог и не могу бросить свой бизнес на продолжительное время, поскольку управляю им. Планирую вернуться в Wildberries. Уезжать из страны не планирую, — подчеркнул он.

Правда, пока неизвестно, удастся ли Владиславу вернуться в Wildberries. Всё дело в том, что они с Татьяной Ким (основательницей и главой маркетплейса) разводятся. Причиной для этого стало объединение компании с оператором наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук назвал это рейдерским захватом, с чем не согласилась Татьяна. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

ПО ТЕМЕ
Владислав Бакальчук Татьяна Ким Wildberries Раздел бизнеса Второе гражданство Киргизия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
кулькулятр
3 минуты
Вооруженное нападение на офис и убийство двух охранников преступлением не считается ни в России, ни в Киргизии.
Гость
6 минут
🔥 Превосходное за 7 ноября Российская Армия продвигается по всему фронту! - Oсвобождён н.п. Кременная Балка (ДНР) 👍🎉 - Oтбито 26 атак 🥩-жыв0тныx (5 под Курском), - Прибито - >1940* nаZZi-🐷🐷 (>150 под Курском), а всего >632,6* тыс. с 4.06.23 или 30200 в Курской обл, -
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление