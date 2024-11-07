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Бизнес эксклюзив У владельца новосибирского аквапарка сменился управляющий после скандала с арестами

У владельца новосибирского аквапарка сменился управляющий после скандала с арестами

Предыдущего поместили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

1 848
9 комментариев

Артём Кильчик имеет опыт управления проблемными активами

В компании-владельце новосибирского аквапарка — ООО «ВДТ-Строй» — сменился конкурсный управляющий. Место Дмитрия Воронина, заключенного под домашний арест по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) занял новосибирец Артём Кильчик, говорится в протоколе собрания кредиторов, опубликованном на «Федресурсе».

- Решили: утвердить кандидатуру конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «ВДТ-Строй» - Кильчик Артём Анатольевич, - отметено в документе.

Артёму Кильчику 41 год. Он представляет Ассоциацию арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». По данным «Федресурса», Артём Кильчик участвовал в банкротствах бердского МУП «УК ЖКХ», научно исследовательского центра «Сибстройреконструкция», ДНТ «Белые росы». Последнее известно своими учредителями — Николаем Вдовом и Михаилом Обласовым, которых недавно осудили по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) с муниципальной землёй.

ООО «ВДТ-Строй», которая принадлежит известному новосибирскому застройщику Петру Овчинникову, с 2020 года проходит процедуру банкротства. Главный актив, остающийся на балансе компании, — аквапарк «Аквамир», который несколько лет назад из-за финансовой несостоятельности «ВДТ-Строй» был передан главному кредитору — «Межтопэнергобанку». Последний в свою очередь, вступив в процедуру банкротства, был вынужден передать аквапарк Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

В октябре состоялась серия громких арестов. Силовики задержали 5 человек, в числе которых оказались экс-управляющий «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин, замгендиректора АСВ Александр Попелюх, новосибирский олигарх Эдуард Таран. По версии следствия, аквапарк был передан в управление аффилированной с Тараном компании по заниженным арендным платежам. В результате реальная выручку, которая должна была идти в конкурсную массу, фигуранты делили между собой. На сегодняшний день известно о нанесенном ущербе в размере более 200 млн рублей.

В сентябре о желании погасить долги ООО «ВДТ-Строй» перед кредиторами в Арбитражном суде заявила компания ООО «Сеан» под руководством помощницы другого известного новосибирского предпринимателя Александра Манцурова. За пару недель до арестов компания погасила долги в размере более 2,2 млрд рублей, фактически став главным кредитором и заявив права на аквапарк и расположенную рядом недостроенную гостиницу.

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Комментарии
9
diver
23 минуты
Собрание кредиторов не отстраняет и не утверждает управляющего. Это прерогатива арбитражного суда
17817167
31 минута
И чем это кильчик поможет ?)
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