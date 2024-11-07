«Брала на переговоры дочь в люльке»: многодетная мама из Кузбасса построила два бизнеса — как у нее это получилось

Близкие помогают маме и вдохновляют ее на новые свершения Источник: Екатерина Князева











Сейчас у Екатерины Князевой из Ленинска-Кузнецкого два бизнеса и большая дружная семья с четырьмя детьми. А еще в 2010-м она была простой выпускницей института с маленьким ребенком на руках. Как ей удалось пройти путь от безработной до успешного предпринимателя, Екатерина рассказала NGS42.RU.

После школы Екатерина Князева перебралась из родного Ленинска-Кузнецкого в Кемерово и поступила в местный институт пищевой промышленности. Там она познакомилась с будущим мужем Владимиром.

Незадолго до выпуска из КемТИППа в 2010-м Екатерина родила дочку. Через два месяца она получила два диплома — технолога и управляющего предприятием, продолжила ухаживать за ребенком и обустраивать квартиру в столице Кузбасса.

Думая о будущей работе, Екатерина решила пойти в сферу, куда искренне хотела. Она давно интересовалась недвижимостью и иногда представляла, как здорово было бы однажды открыть свое агентство. К счастью для Князевой, вскоре подвернулся подходящий вариант.

— Мой муж родом из поселка городского типа Тисуль, мы часто бывали там в гостях у его родителей. В одной из поездок возникла идея создать здесь агентство недвижимости, тем более ниша была практически свободна. На тот момент всеми нужными навыками я не обладала, но было жгучее желание работать и уверенность, что всё получится, потому что в этой сфере переплелись мои любимые дисциплины — экономика, юриспруденция и психология, — вспоминает Екатерина.

Князева арендовала кабинет, открыла ИП и дала рекламу услуг по купле-продаже недвижимости в местных СМИ. Параллельно разбиралась в нюансах профессии и читала много профильной литературы. Ее дочери на тот момент было семь месяцев, и, пока Екатерина ставила фирму на ноги, ребенком часто занималась свекровь.

— Без помощи мамы моего мужа я бы не смогла пройти этот путь от неопытного риелтора до специалиста в сфере недвижимости. Всегда буду ей за это очень благодарна, — говорит Екатерина.

В 2011 году Князева выиграла грант на развитие своего дела от администрации Тисульского округа, что помогло еще лучше обустроить офис и разрекламировать агентство. Особенным моментом стала первая сделка — по продаже наследственного дома. Как говорит Екатерина, после оформления всех документов нахлынули радостные эмоции и она почувствовала дополнительную уверенность в успехе дела.

В 2013-м у Екатерины и ее супруга появилась вторая дочь. Роды проходили сложно — при появлении девочки на свет женщина получила травмы, из-за которых потом несколько недель почти не могла сидеть. Несмотря на это, Князева продолжала работать и одновременно старалась делать всё, чтобы быть хорошей мамой.

Источник: Екатерина Князева











— После выхода из роддома я сопровождала в суде дело клиента по оформлению права собственности. На всех заседаниях приходилось стоять. Но деваться некуда, процесс был очень важным, и в итоге мы его выиграли. Несколько раз брала младшую дочь на переговоры и сделки в люльке-переноске. Некоторые коллеги даже успели к ней привыкнуть и сами предлагали помощь, — рассказывает Екатерина.

Агентство развивалось, и клиентов становилось всё больше. Тогда владелица фирмы решилась на расширение и наняла троих сотрудников. Параллельно она вступила в кузбасское отделение российского сообщества бизнесменов «Опора России» и региональный комитет по развитию женского предпринимательства. Там Екатерина познакомилась с руководителями других областных компаний, с которыми поддерживает связь, нередко обмениваясь советами.

— Вступление в комитет стало одним из лучших решений в моей предпринимательской деятельности. Коллеги и единомышленники вдохновили меня на новые свершения. Для женщины в бизнесе очень важно, чтобы была поддержка, причем не только в семье, но и профессиональной среде, — подчеркивает Екатерина.

С 2014 года Екатерина Князева является представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кузбассе по Тисульскому округу.

В 2015-м Екатерина родила третьего ребенка — мальчика. В один из теплых летних дней она вместе с мужем и детьми отправилась отдохнуть на берегу озера Пустого, что в нескольких километрах от Тисуля, где Владимир часто бывал в детстве. Про чудодейственный эффект водоема среди местных ходят легенды, среди прочего считается, что он оздоравливает кожу. Сама Князева убеждена, что это правда.

Источник: Екатерина Князева











Озеро и территория рядом с ним сразу влюбили в себя семью Екатерины. Они стали регулярно выбираться сюда и с удовольствием проводить время. Правда, отдых омрачало отсутствие хорошего пляжа и постоянно попадающийся мусор, оставленный недобросовестными туристами.

В 2017 году супруги арендовали участок у озера и взялись за его благоустройство. Процесс получился долгим и утомительным — целый год Екатерина и Владимир потратили только на очистку территории, в том числе дна озера, от мусора. Бутылки, фантики, покрышки, ветки, шишки и водоросли собирали сами, помогали также друзья, нанятые водолазы и рабочие. В общей сложности получилось около 500 мешков с отходами.

— Пришлось очень нелегко в первый год, руки были в огромных мозолях, граблями прочищали почти полтора гектара. Поначалу мы не рассматривали территорию у озера как бизнес-проект — просто хотели сделать чистое и безопасное место для отдыха, убрать отсюда лишнее, — отмечает Екатерина.

Когда участок стал ухоженным, супруги подумали, почему мы не попробовать открыть здесь еще одно дело. Тем более положительный опыт, хоть и в другой сфере, у Екатерины уже был. Так появился пляж с базой отдыха под общим названием «Золотые берега».

Источник: Екатерина Князева











На территории обустроили беседки, баню, раздевалку, новый пирс, батут, детские игровые элементы. Наняли и обучили спасателей, огородили зону для купания в озере, получили подтверждения от контролирующих органов на соответствие пляжа требованиям и пригодность воды для купания.

Со временем на «Золотых берегах» появились гостевые домики, юрта, участок для кемпинга, прокат лодок, сапов и катамаранов. Хозяева приобрели взрослых лошадей и пони и выделили место для конных прогулок.

— В развитии пляжа нам помог центр «Мой бизнес Кузбасс». Мы воспользовались их услугами по брендированию, разработали логотип, визитки, рекламные баннеры. Не так давно получили грант от Министерства туризма Кузбасса, закупили дополнительное оборудование. Поэтапно внедряем услуги, постоянно стараемся придумать что-то новое. Устойчивый поток туристов у нас уже сформировался и каждый год увеличивается, — рассказывает Екатерина Князева.

По словам жительницы Кузбасса, ей сложно отделять работу от остальной части жизни. Когда трудишься на себя, говорит Екатерина, всё это сливается и плавно перетекает из одного в другое. Тем более база отдыха стала полноценным семейным бизнесом, где заняты не только взрослые, но и дети, которые помогают поддерживать чистоту территории, ухаживать за лошадьми и не только.

Тем не менее Екатерина старается время от времени выбираться из рутины. Занимается йогой, вместе с близкими ходит за грибами, плавает на сапборде, путешествует.

— Совмещать работу и материнство мне помогает моя семья. Мы с мужем постоянно прививаем сплоченность детям, и, думаю, нам это удается. Мы видим, как они друг к другу относятся — трепетно, с заботой. Дочки часто берут все бытовые хлопоты на себя, делают сюрприз для мамы, например уборку по дому и приготовление ужина. Меня в это время заставляют идти отдыхать. Муж с сыном также периодически готовят для нас какие-нибудь блюда по уникальным рецептам. Я очень ценю это, — говорит Екатерина.

Источник: Екатерина Князева











В июле 2024-го Екатерина родила второго сына, Александра. Ему сейчас три месяца, его брату Владимиру девять лет, сестрам Дарье и Виктории — 11 и 14. По словам мамы, это был первый «декрет», во время которого у нее получилось полноценно уделить время малышу, а большую часть работы доверить близким и коллегам.

На вопрос о возможном переезде в другой регион Князева сразу отвечает отрицательно. Вся ее родня выросла здесь, сама Екатерина любит Кузбасс и хочет внести свой вклад в то, чтобы он стал лучше.

— Всем, кто находится в начале пути и только думает начать свое дело, хочу пожелать: верьте в себя, несмотря ни на что! И тогда всё получится. Все преграды и страхи зачастую только в нашей голове, — резюмирует предприниматель.