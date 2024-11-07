«Кинула 50 копеек со словами: „вам нужнее“»: продавцы спорят с новосибирцами из-за налички — могут ли отказать в продаже

Продавцы бывают недовольны тем, что у покупателей нет мелочи Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Расчеты по банковским картам в магазинах давно стали более популярными, чем оплата наличными. Несмотря на это, некоторые новосибирцы оплачивают покупки бумажными деньгами. И из-за этого порой происходят споры с продавцами, у которых либо мало наличных для сдачи, либо их нет вообще. НГС изучил отзывы о торговых точках и поговорил с юристом о том, могут ли отказать в продаже из-за отсутствия сдачи.

«Мне не продают никакую шоколадку»

Отзывы о магазинах оставляют на специальных сайтах. Например, пользователь под ником Ирина Гришанина писала о проблеме со сдачей в торговой точке крупной сети на сервисе Flamp:

— В прошлом году меня привлёк ценник на фрукты и овощи, тогда я стала заходить в тот магазин, что ближе к дому. То, что он самый грязный из супермаркетов, сразу бросается в глаза. Ещё его особенности — это разница между ценами на ценниках и на кассе, резкое обращение с покупателями. В очередной раз мне не хотели отдавать 50 копеек. Я стала настаивать. Кассир резко кинула 50 копеек со словами: «Вам нужнее».

Пользователь того же сервиса Татьяна тоже оставила отзыв о магазине и рассказала, как продавец продуктового отреагировал на крупную купюру.

— Зашла в магазин на улице Д.Ковальчук. Вся покупка обошлась мне в 75 рублей 50 копеек, расплатилась купюрой 1000 рублей. Кассир выразил недовольство этим фактом. Он высказал свои подозрения, что данная покупка совершена мной с целью размена крупной купюры на более мелкие! В категоричной форме заявил, что не желает давать мне сдачу мелкими купюрами, потому что они предназначены для других покупателей! — Вспоминает женщина. — После моего возмущения этим фактом, сдачу все же выдал и, не вручив мне чек, ушел. Чек мне вручил другой кассир.

Представители торговой сети принесли извинения покупателям после публикации отзывов.

Также сообщения о проблемах со сдачей публикуют в сервисе 2ГИС. Пользователь Андрей написал, что ему не понравилось отношение кассира к покупателям в одной из торговых точек Новосибирска.

— Тот самый случай, когда действительно отбило желание там что-либо покупать из за отношения персонала к покупателю. На кассе слова ни сказал, а охаяли так, что словно я виноват во всех бедах данного сотрудника! И с каких пор кассир мне может указывать и вообще говорить, как мне лучше расплатиться. Приведу пример: у меня диабет и, допустим, у меня упал сахар в крови и мне срочно нужно его нормализовать, я хочу купить шоколадку, но номинал купюр только 1000 или 5000. Результат таков: мне не продают никакую шоколадку, что по итогу усугубляет состояние, это драгоценное время которое снова придётся тратить чтобы бежать в другой магазин, если сотрудники магазина отказываются или попросту не может принять купюру большим номиналом из-за отсутствия сдачи, я могу понять, так как часто покупатели приходят и покупают недорогой товар, дабы таким образом разменять большую купюру.

Пользователь подчеркнул, что далеко не все покупатели расплачиваются крупными купюрами для того, чтобы разменять деньги. При этом из поста сложно понять, действительно ли он столкнулся с проблемой на кассе. Представители сети не прокомментировали этот отзыв в 2ГИС.

— Не было сдачи с 1000 купюры, продавцы грубо отвечали, — написала отзыв о другом продуктовом магазине пользователь Виктория Кискина

Этот отзыв также остался без ответа.

Сибирячка Антонина (имя изменено) в начале ноября обратилась в редакцию НГС и рассказала, что в продуктовом магазине крупной торговой сети продавец нахамила двум покупателям подряд, которые расплачивались бумажными деньгами.

— Особенностью является то, что это так называемый «публичный договор», то есть договор, в заключении и исполнении которого продавец отказать никому не может. Единственное исключение — это отсутствие соответствующего товара, — объяснил НГС новосибирский юрист Константин Зиновьев. — Поэтому формально, отказать в продаже товара только потому, что нет сдачи, продавец не имеет права. Также он не может отправлять покупателя за разменом денег. Если это происходит, то исключительно по взаимному согласию покупателя и продавца.

— Сначала продавец нагрубила мужчине, который стоял передо мной в очереди, покупал одну бутылку пива и рассчитывался пятитысячной купюрой. Продавец сказала ему: «Посмотрите помельче», он ответил: «Посмотреть могу, но дать нет». На что она отреагировала фразой: " А что, если я тоже посмотрю, но не дам?». Когда женщина выдала сдачу мужчине, подошла моя очередь. Сделала покупки на 609 рублей и рассчиталась тысячной купюрой. Кассир попросила найти 9 или 10 рублей, я поискала, но мелочи не было. На что кассир сказала: «А я так и думала, что нет».

«Кто пойдет в суд из-за булки хлеба?»

Приобретение товаров в магазине на юридическом языке называется розничным договором купли-продажи.

По словам сибирячки, она не хотела тратить время на то, чтобы обратиться к администратору. Позже женщина написала отзыв в сервисе «Яндекса», но представители сети не ответили.

Константин Зиновьев подчеркивает, что закон не предусматривает каких-то штрафов за отказ в продаже товара. Единственная возможность — понудить продавца заключить договор купли-продажи через суд.

— Процедура, правда, нескорая и для простого человека сложная. Поэтому из-за булки хлеба вряд ли кто-то будет судиться. Хотя принципиальные люди, конечно, могут найтись, — отметил юрист.

При этом если потребитель все-таки решит обратиться в суд, то он также может заявить требование о компенсации морального вреда.