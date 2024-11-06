Возвращение La Maison и московский набег: какие рестораны откроют в Новосибирске к концу года — топ-10 интересных заведений

Часть заведений уже вывесили призывные обещания Источник: Стас Соколов / NGS.RU











До конца года осталось меньше двух месяцев, и рестораторы изо всех сил будут пытаться запустить свои новые проекты до начала новогодних каникул. Обозреватель НГС отобрал наиболее значимые проекты, чтобы вы могли следить за ними и, если захотите, оказались в числе первых посетителей. Неожиданное возрождение и принципиально новые рестораны в новостройках — в этом обзоре.

«Магадан»

Ленина, 21/1 (Торговый центр «Манхэттен»)

«Магадан» открывается в ТЦ «Манхэттен» — достроенной части амбициозного долгостроя Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Большой рыбный ресторан по франшизе столичных групп Аркадия Новикова и Антона Пинского. В Новосибирске уже давно и успешно работает их «Сыроварня» — «Магадан» составит ей компанию на улице Ленина, заняв первый этаж торгового центра «Манхэттен».

Открывает заведение всё та же группа «Бочкари», которая привела в Новосибирск и «Сыроварню», и закрытый уже Avocado Queen. На открытие «Магадана» приглашен Михаил Шуфутинский, что, в принципе, должно давать представление одновременно как о масштабе амбиций сибирских рестораторов, так и о целевой аудитории заведения.

В «Магадане» новосибирцев будут ждать рыба и морепродукты, но не только они. В целом же концепция предполагает не степенные камерные ужины, а шумное веселье. Как это получится в сибирских условиях, можно будет узнать уже 4 декабря.

La Maison

Советская, 25

Вернувшемуся к публике ресторану La Maison придется конкурировать с большим количеством новых проектов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ресторан в доме купца Крюкова когда-то стал настоящим событием — это было первое заведение в подобном месте, которое довольно долго оставалось как минимум в первой тройке самых престижных ресторанов города. Потом публика разошлась по более модным проектам, и владельцы переделали его в элитную кулинарию и кондитерскую.

Всё это, впрочем, касалось только первого этажа, а ведь у здания был еще и второй. Его давно приспособили для сдачи в аренду для мероприятий, но держать такие интерьеры в центре города только для презентаций, свадеб и юбилеев действительно было как-то нерационально.

В конце ноября заведение анонсировало «возвращение легенды» и переход к работе в формате постоянно действующего ресторана в середине ноября. Что из этого получится, сказать пока сложно — слишком много в Новосибирске проектов, претендующих на деньги богатой публики. Но, по крайней мере, шикарное место и всё еще громкое имя у заведения уже имеются.

«Крабы» на Красном проспекте

Красный проспект, 4/1 (БЦ Vesper)

Владельцы «Крабов» выбрали для первого отдельного заведения неоднозначное место Источник: предоставлено заведением «Крабы»











Проект молодых начинающих рестораторов, стартовавший на «Гастрокорте» и превратившийся в сеть. Сейчас, правда, в Новосибирске полноценно работает только та первая точка — корнер в «Рестохолле» закрылся, еще одна маленькая точка в «Ресторанном дворике» тоже не выглядит супер популярной. Зато вполне успешен корнер в томском гастромаркете «Лампочка».

Но сейчас у владельцев главный фокус перенесен на открытие первого отдельного ресторана, который, предварительно, должен начать работать 8 ноября на первом этаже бизнес-центра Vesper в самом начале Красного проспекта. Место непростое, людей сюда придется затягивать специально. Причем делать это нужно будет самостоятельно.

Новый Incider

Улица Ленина, 12

Открытие Incider уже пришлось перенести на месяц Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первая новосибирская сидрерия (бар с сидром) переехала в просторное помещение на Ленина, 12 (вход со стороны Урицкого), закрыв точку в «Ресторанном дворике», и планирует открыться в конце ноября. На прежнем месте заведению действительно было тесновато, что не давало развиваться: для магазина там были слишком высокие цены, для бара — натурально негде сесть. Летом в погожие дни выручала веранда, а в непогоду и тем более зимой в баре было пустовато.

На новом месте есть где развернуться. Здесь уже можно разместить полноценную кухню, поставить сцену для музыкантов — в общем, предложить посетителям что-то большее, чем просто сидр. Правда, и конкуренция здесь довольно серьезная: еще один бар в соседнем помещении, два бара — на другой стороне улицы Ленина.

«На земле»

Улица Островского, 195/2 (ЖК «Галактика»)

Летом на первом этаже открылся магазин фермерских продуктов, который теперь должен дополнить ресторан Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ресторанный проект владельцев строительной компании «Союз» в построенном ими же ЖК «Галактика». У семьи есть собственное фермерское хозяйство в Алтайском крае, и летом в «Галактике» заработал магазин фермерских продуктов. Теперь его дополнит ресторан, который займет второй этаж.

Создатели «На земле» обещают ресторан авторской кухни с региональными продуктами. Но задача минимум — сделать место, куда захотят прийти жители «Галактики» и окрестных жилых комплексов. Место это не то чтобы совсем удаленное, но не проходное, и поблизости нет ничего, кроме супермаркетов, кофе навынос и разливаек. А если местным «На земле» понравится, то, глядишь, и другие любители вкусной еды начнут подтягиваться.

Открытие ожидается в середине ноября.

«Горыныч»

Кирова, 50 (Richmond Residence)

«Горыныч» дополнит целый ряд уже работающих в этом районе заведений Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Проект столичной ресторанной группы White Rabbit, который запускают те же «Бочкари», но дата его открытия пока точно не известна. Ресторан займет угловое помещение в комплексе Richmond Residence, и с его появлением можно будет говорить о появлении здесь нового гастрономического кластера как о свершившемся факте. На другой стороне улицы больше двух лет с успехом работают «ЮжанеГорожане», в высотках Chicago уже открылись три кофейни и две винотеки, плюс заведения попроще, которые здесь уже были.

«Горыныч» — это место, где жарят преимущественно мясо всеми возможными способами. Лучше всего представление о будущем заведении может дать новосибирский ресторан «Горячий цех», чья концепция явно была вдохновлена этим столичным рестораном.

Colombiana

Железнодорожная, 18 (ЖК «Прованс»)

Colombiana открывается на первом этаже новенького ЖК «Прованс» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Небольшая кофейня с вином и блюдами латиноамериканской кухни в ЖК «Прованс», дата открытия пока неизвестна. Что это будет в реальности, сказать пока сложно. Но сама по себе идея воспользоваться латиноамериканским колоритом лежит, что называется, на поверхности.

О концепции пока известно мало, но, судя по всему, нас ждет попытка занять сразу два стула: быть одновременно и кофейней, и немного баром. Для выбранного места это, возможно, оптимальный вариант, позволяющий привлечь посетителей и днем, и вечером.

PoBo из Краснодара

Красный проспект, 17

Сеть из Краснодара решила бросить вызов Chicko, который работает в этом же здании Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Точка сети «азиатского бистро» из Краснодара, где у нее работает уже три заведения, еще одна точка открыта во Владикавказе. Заведение займет место, освободившееся после кондитерской сети Kuzina, но пока неясно когда.

В меню PoBo ожидаемый микс популярных блюд японской, корейской, вьетнамской и тайской кухонь: рамен, том ям, фо бо, токпокки и т. д. Новосибирскую публику уже довольно трудно удивить таким набором — в городе работает больше 50 только вьетнамских закусочных, не говоря уже о разнообразных паназиатских заведениях. Самый успешный проект в этом жанре — корейский стритфуд Chicko — расположен в этом же здании.

«Мидийное место» на Маркса

Площадь Карла Маркса, 2 (ТЦ «Галерея Fantasia»)

«Мидийное место» станет первым ресторанным арендатором этого помещения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть из Сочи в декабре открывает вторую точку в Новосибирске, на этот раз на левом берегу. Торговый центр «Фантазия» — не самый посещаемый в Новосибирске, но ресторан занял неожиданную площадку на первом этаже, до сих пор здесь работали магазины одежды.

Помещение с окнами на проезд, ведущий к улице Титова, для общепита действительно выглядит идеально. Летом здесь без труда можно поставить столики летней веранды, которые не будут никому мешать.

Для площади Маркса концепция «Мидийного места» тоже вполне подходит. Это заведение с частичным самообслуживанием (заказ нужно делать самостоятельно у стойки) и сравнительно демократичными ценами. В свою очередь, сам район площади Маркса с каждым таким проектом немного облагораживается, переставая быть мостом концентрации фастфуда.

Chicko в Академгородке

Проспект Академика Лаврентьева, 19

Здание бывших лабораторий скоро превратится в ресторанный комплекс Источник: Елена Жолнеровская / 2ГИС











После невероятного успеха первого Chiko на Красном проспекте открывшая его новосибирская компания RestMe получила мастер-франшизу этого бренда на всю Сибирь и начала открывать заведения по всему региону. Теперь дело дошло до еще одного заведения в Новосибирске — в Академгородке, так что любителям корейской современной культуры из этого района не придется больше преодолевать более 20 км пути в центр города.

Новый Chicko откроется в комплексе, принадлежащем новосибирской компании «Сидеко», — она выкупила одно из зданий СО РАН и намерена создать там маленький гастрономический кластер. Компанию молодежному Chicko составит более солидный «Коробок» — это тоже будет его второе заведение в городе. Кроме того, здесь заработает еще один Tom Yum Bar. Все заведения откроют владельцы «Сидеко» по франчайзингу, но когда, точно не известно.

В списке готовящихся открытий могло также оказаться заведение под названием «Тианети» — у него уже был адрес в 2ГИС, сайт (работает до сих пор) и даже две вакансии на сервисе HeadHunter. Но более близкое знакомство с открытой информацией заставило подозревать создателей этих аккаунтов и вакансий в подлоге. 2ГИС уже удалил этот ресторан из своей базы.