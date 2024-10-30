Ждали месяц, проработали три: в Новосибирске закрыллась кофейня необычного формата на Красном проспекте

Заведение не проработало больше трёх месяцев Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске заведение под название NICEONE на Красном проспекте, 17 в минувшие выходные прекратило работу. Летом перед его открытием девушка промоутер больше месяца сидела на ступенях с плакатом «жду открытия кофейни».

Кофейня закрылась в пятницу, 25 октября. В выходные на дверях появилось объявление о том, что заведение «не работает по техническим причинам». Но в аккаунте в социальных сетях формулировка была уже менее расплывчатой:

— Мы долго думали, как вам преподнести эту новость. Поэтому скажем коротко и лаконично. Проект NICEONE закрывается. Наши кофейни больше работать не будут.

Насыщенная история кофейни оказалась недолгой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кофейня NICEONE (буквальный перевод «некто хороший») в бизнес-центре «Айсберг» (Красный проспект, 17) начала работать в конце июля этого года. Заведение выглядело как офис и магазин одновременно. Перед открытием создатели прибегли к необычному способу раскрутки. Примерно месяц на ступенях сидела девушка с плакатом, на котором было написано: «Жду открытия кофейни».

Заведение открыл предприниматель Никита Невейко, которому также принадлежит компания ООО «Фит Кит». Она занимается производством протеиновых батончиков и другой подобной продукции. В прошлом году, по данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Фит Кит» составила 81 миллион рублей (рост 116%), чистая прибыль — 577 тысяч рублей. Стойка с продукцией под брендом FitKit продавалась в кофейне на самом видном месте.

Это не первая кофейня, которая закрылась в здании на Красном проспекте, 17. Ранее здесь прекратили работу последнее заведение сети Organic Coffee и одна из точек сети Kuzina.