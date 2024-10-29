НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 749мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22

СРОЧНО

Морозы -37 ударят по Новосибирску в декабре

Экономия на Южном транзите
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Битва за склад в селе
Зимний дайджест моды
Авиарейсы по райцентрам
Что делать с брошенными авто
Честно о бизнесе в OZON
Новости в Telegram
Бизнес «Это работа ради работы»: читатели НГС обсудили бизнес на пунктах выдачи заказов

«Это работа ради работы»: читатели НГС обсудили бизнес на пунктах выдачи заказов

Комментаторы поставили под сомнение прибыльность, зарплаты сотрудников и соблюдение правил в ПВЗ

269
1 комментарий

Новые пункты выдачи заказов открываются регулярно

Читатели НГС активно комментируют колонку жительницы Новосибирска, которая открыла пункты выдачи заказов и откровенно рассказала о своем бизнесе. В этой публикации мы собрали разные мнения.

Комментаторы в целом согласны, что легким и доходным бизнес на пунктах выдачи заказов не назовешь, но расходятся в деталях.

— У меня два ПВЗ. В одном своя площадь и я сам работаю, прибыль около 65 тысяч. Второй — помещение в аренде и сотрудники есть. Во втором оборот выше примерно на 30%, но по итогу, если выходит 5-10 тысяч прибыли, то хорошо, и то не всегда. В среднем там 0. И вознаграждение не 5%, а максимум 250 рублей. А еще есть товары из Китая. Неважно, какая стоимость, за нее тебе платят 9 рублей. В общем, если у вас свое помещение и вы сами работаете, то жить можно, но вы будете работать 12 часов в день без выходных, — рассказал о своем опыте гость.

— Проходили уже. Чистыми от 80 до 200 тысяч. С кучей нюансов, например, какой сотрудник попадется (часто сам сидел в пункте), водители тоже не идеальные (пару раз в месяц с откровенными косяками привозят). Однажды штрафанули за грязную клиентскую зону — шёл поток клиентов, плюс грязная погода, кто-то отзыв накатал. Либо их надо 3-4 открывать, либо не связываться, — уверен другой гость.

Взгляд изнутри продемонстрировал еще один комментатор, с вероятностью имеющий опыт работы в самом пункте выдачи:

— Зарплата 45-50 тысяч рублей — это общая на пункт. Работают обычно двое по очереди 2/2 или 3/3. Так что делим на два, — написал он.

— Резюмирую: работа по франшизе — это работа ради работы! Это чужой бизнес! — безапелляционно заявил читатель с никнеймом, состоящим из одних только цифр.

Сведения о том, что в OZON каждые три недели идут проверки, один из читателей воспринял со скепсисом.

— Что за бред про проверки каждые 3 недели… У конторы нет времени, ресурсов и желания мониторить все ПВЗ в стране с такой периодичностью, — не поверил он.

Еще часть комментаторов просто поделилась своими наблюдениями и пожеланиями.

— Ещё необходимо наличие парковки, чтобы подъехать, — предложил новое правило клиент ПВЗ, — Приходилось забирать из ПВЗ бытовую технику — посудомойку и холодильник

— Какой первый этаж? — удивился озвученному в публикации стандарту другой комментатор. — В подвалах делают, без окон!

Новосибирцы также поспорили из-за возможного ухода «Ашана» из России. Многие сожалеют, но есть и такие, кого эта новость, похоже, даже обрадовала.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Бизнес ПВЗ Комментарии Мнение читателей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Побольше таких работ таким теткам
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vesna,36

Александра,35

Александра,35

Виталий,32

Сергей,35

Гербера,56

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление