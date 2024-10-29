«Это работа ради работы»: читатели НГС обсудили бизнес на пунктах выдачи заказов

Новые пункты выдачи заказов открываются регулярно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Читатели НГС активно комментируют колонку жительницы Новосибирска, которая открыла пункты выдачи заказов и откровенно рассказала о своем бизнесе. В этой публикации мы собрали разные мнения.

Комментаторы в целом согласны, что легким и доходным бизнес на пунктах выдачи заказов не назовешь, но расходятся в деталях.

— У меня два ПВЗ. В одном своя площадь и я сам работаю, прибыль около 65 тысяч. Второй — помещение в аренде и сотрудники есть. Во втором оборот выше примерно на 30%, но по итогу, если выходит 5-10 тысяч прибыли, то хорошо, и то не всегда. В среднем там 0. И вознаграждение не 5%, а максимум 250 рублей. А еще есть товары из Китая. Неважно, какая стоимость, за нее тебе платят 9 рублей. В общем, если у вас свое помещение и вы сами работаете, то жить можно, но вы будете работать 12 часов в день без выходных, — рассказал о своем опыте гость.

— Проходили уже. Чистыми от 80 до 200 тысяч. С кучей нюансов, например, какой сотрудник попадется (часто сам сидел в пункте), водители тоже не идеальные (пару раз в месяц с откровенными косяками привозят). Однажды штрафанули за грязную клиентскую зону — шёл поток клиентов, плюс грязная погода, кто-то отзыв накатал. Либо их надо 3-4 открывать, либо не связываться, — уверен другой гость.

Взгляд изнутри продемонстрировал еще один комментатор, с вероятностью имеющий опыт работы в самом пункте выдачи:

— Зарплата 45-50 тысяч рублей — это общая на пункт. Работают обычно двое по очереди 2/2 или 3/3. Так что делим на два, — написал он.

— Резюмирую: работа по франшизе — это работа ради работы! Это чужой бизнес! — безапелляционно заявил читатель с никнеймом, состоящим из одних только цифр.

Сведения о том, что в OZON каждые три недели идут проверки, один из читателей воспринял со скепсисом.

— Что за бред про проверки каждые 3 недели… У конторы нет времени, ресурсов и желания мониторить все ПВЗ в стране с такой периодичностью, — не поверил он.

Еще часть комментаторов просто поделилась своими наблюдениями и пожеланиями.

— Ещё необходимо наличие парковки, чтобы подъехать, — предложил новое правило клиент ПВЗ, — Приходилось забирать из ПВЗ бытовую технику — посудомойку и холодильник

— Какой первый этаж? — удивился озвученному в публикации стандарту другой комментатор. — В подвалах делают, без окон!