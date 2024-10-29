Генпрокуратура подала в суд на люксембургскую компанию из-за миллиардного стартапа красноярцев

Компанию красноярских сооснователей оценивали в два миллиарда долларов Источник: OCSiAl / ocsial.com











Генпрокуратура и Министерство науки и высшего образования РФ подали в суд по интеллектуальным правам иск к люксембургской компании MCD Technologies. Это правообладатель торговой марки OCSiAL («Оксиал») — миллиардного стартапа, среди основателей которого связанные с Красноярском бизнесмены Юрий Коропачинский и Олег Кириллов.

Суть иска от 18 октября в картотеке суда не раскрывается. Заявление подавали в интересах Минобрнауки «в рамках проводимой работы по восстановлению нарушенных прав Российской Федерации», уточнили РБК в министерстве.

Третьими лицами в карточке указаны Российская академия наук, Институт теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Михаил Предтеченский, «Роснано», Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Предтеченский из Института теплофизики создал в начале 2000-х оригинальную технологию получения одностенных углеродных нанотрубок (УНТ). Графеновые трубки хорошо проводимы, устойчивы к высокой температуре и коррозии, износостойкие и легкие. Благодаря свойствам УНТ востребованы в электронике, машино- и авиастроении. Метод синтеза нанотрубок запатентовала в 2012–2013 годы люксембургская компания MCD Technologies. А технологию пилотно запустила в 2013-м в Технопарке Новосибирского академгородка компания OCSiAl («Оксиал.ру» — с мая 20213-го называется «Плазмокатализ»).

Новосибирскую компанию основали Михаил Предтеченский, предприниматели Юрий Зельвенский из Томска, а также Олег Кириллов и Юрий Коропачинский. Последние двое были тесно связаны с Красноярском. Например, в 1990-е и 2000-е они владели и руководили «Сибтяжмашем», Красноярским заводом комбайнов, создали холдинг SM.Group, возглавляли лесопромышленный комитет в администрации края. В 2002-м Коропачинский был и. о. первого вице-губернатора при Александре Лебеде. Сейчас оба указывают адресом проживания Лимасол на Кипре (ранее они жили в Австралии).

В проект OCSiAl в 2014 году вложила 20 миллионов долларов госкорпорация «Роснано», а также приобрела евробонды компании еще на 40 миллионов. В 2019 году OCSiAl стала «единорогом» (стартапом стоимостью в один миллиард долларов). Тогда 0,5% акций компании у «Роснано» за пять миллионов долларов купил фонд A&NN бизнесмена Александра Мамута. В августе 2021 года компания привлекла еще 100 миллионов долларов инвестиций и ее оценили уже в два миллиарда.

На своем сайте компания называет себя мировым лидером в производстве графеновых нанотрубок. Штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге. РБК пишет, что в июле 2023 года там же была учреждена компания OCSiAL Group S.A., которой руководят Предтеченский, Кириллов и Коропачинский. Их компания связана с MCD Technologies (к которой подан иск) и OCSiAL Europe общим адресом регистрации в Люксембурге. Там же производитель собирается строить завод с научно-исследовательским центром. А в июне 2024 года компания построила в Сербии завод по производству дисперсии однослойных углеродных нанотрубок.

В апреле 2024 года представитель «Роснано» заявил ТАСС, что OCSiAl вывел за рубеж свое производство и интеллектуальную собственность, из-за чего Россия потеряла уникальный мировой продукт. Источники РБК за год до этого утверждали, что «Роснано» обращалось в правоохранительные органы, чтобы предотвратить вывод мощностей OCSiAl из России.

С MCD Technologies S.A.R.L., по данным сервиса «Контур.Фокус», связаны уже ликвидированное московское ООО «Новые композитные материалы», а также новосибирские «Плазмохимические технологии», «Универсальные добавки» и «Плазмокатализ» (бывший «Оксиал.ру»), принадлежащий еще одной люксембургской компании «Лонг Лайф Текнолоджис с. А».

На сайте OCSiAl Россия уже не упоминается в числе стран, где работает компания, в исторической справке не упоминаются Новосибирск и Академгородок, обратили внимание в телеграм-канале «Сибирский экспресс».

Ранее бренд косметики и парфюмерии Zielinski & Rozen за последние четыре месяца подал 11 исков к новосибирским предпринимателям из-за нарушения интеллектуальных прав.