Стало известно, кто в Новосибирске сносит старый ТЦ на Северо-Чемском — что там построят

Стас Соколов \ NGS.RU Источник: Двухэтажное здание было построено ещё в советское время вместе с Северо-Чемским жилмассивом











В Новосибирске стало известно, что демонтаж ТЦ советской постройки на улице Комсомольская ведёт компания, принадлежащая владельцам сети «Мария Ра».

Информация о новом застройщике появилась на информационном панно строительного объекта. Как можно понять из паспорта, новый торговый центр так же будет двухэтажным, но существенно увеличится в размерах, приблизившись к улице Комсомольская. Прежний ТЦ отделяло от улицы значительное пространство, на котором работал небольшой рынок.

Стас Соколов \ NGS.RU Источник: Изначально здесь работал единственный в этом районе универсам и комбинат бытовых услуг











Строительство ведёт ООО «Стройтомскмонтаж» из Томска. Застройщиком является ООО «Кузбасс 3», зарегистрированное в Новокузнецке. По данным «Контур.Фокус», основным направлением деятельности этой компании является аренда и управление нежилого недвижимым имуществом. Предприятие принадлежит в равных долях членам семьи Ракшиных, а генеральный директор компании указал сам Александр Ракшин — создатель и руководитель сети «Мария-Ра». Выручка компании в 2023 году составила 598 млн рублей, чистая прибыль 227 млн рублей.

В Северо-Чемском микрорайоне у «Марии-Ра» уже есть два магазина. Один расположен в подвале ТЦ «Магеллан», который стоит чуть дальше по улице Комсомольская, второй — находится в здании бывшей домовой кухни расположенном в глубине микрорайона. Оба этих супермаркета расположены на другой стороне Комсомольской.

В непосредственной близости к демонтируемому объекту сейчас работают так же магазины сетей «Пятерочка», «Монетка», SPAR, и «Ярче!». Кроме того в границах Северо-Чемского мокрорайона открыты ещё три «Ярче!», и по одной точке торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Чижик» и «Бристоль».