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Бизнес Стало известно, кто в Новосибирске сносит старый ТЦ на Северо-Чемском — что там построят

Стало известно, кто в Новосибирске сносит старый ТЦ на Северо-Чемском — что там построят

На заборе возле здания появился паспорт объекта

485
2 комментария

Стас Соколов \ NGS.RU

В Новосибирске стало известно, что демонтаж ТЦ советской постройки на улице Комсомольская ведёт компания, принадлежащая владельцам сети «Мария Ра».

Информация о новом застройщике появилась на информационном панно строительного объекта. Как можно понять из паспорта, новый торговый центр так же будет двухэтажным, но существенно увеличится в размерах, приблизившись к улице Комсомольская. Прежний ТЦ отделяло от улицы значительное пространство, на котором работал небольшой рынок.

Стас Соколов \ NGS.RU

Строительство ведёт ООО «Стройтомскмонтаж» из Томска. Застройщиком является ООО «Кузбасс 3», зарегистрированное в Новокузнецке. По данным «Контур.Фокус», основным направлением деятельности этой компании является аренда и управление нежилого недвижимым имуществом. Предприятие принадлежит в равных долях членам семьи Ракшиных, а генеральный директор компании указал сам Александр Ракшин — создатель и руководитель сети «Мария-Ра». Выручка компании в 2023 году составила 598 млн рублей, чистая прибыль 227 млн рублей.

В Северо-Чемском микрорайоне у «Марии-Ра» уже есть два магазина. Один расположен в подвале ТЦ «Магеллан», который стоит чуть дальше по улице Комсомольская, второй — находится в здании бывшей домовой кухни расположенном в глубине микрорайона. Оба этих супермаркета расположены на другой стороне Комсомольской.

В непосредственной близости к демонтируемому объекту сейчас работают так же магазины сетей «Пятерочка», «Монетка», SPAR, и «Ярче!». Кроме того в границах Северо-Чемского мокрорайона открыты ещё три «Ярче!», и по одной точке торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Чижик» и «Бристоль».

НГС также отправил запрос владельцам компании.

Совсем не обязательно, впрочем, что в новом ТЦ откроется именно «Мария-Ра». Недавно на сайте этой сети появилась информация о сдаче в аренду 200 помещений большого размера по адресам совпадающим с адресами работающих магазинов сети. К тому же само количество этих магазинов «Марии Ра» в Новосибирске впервые началось сокращаться.

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Комментарии
2
Гость
7 минут
Маленьких магазинов уже много на Северо-Чемском, пора строить гипермаркет.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
8 минут
Спасибо за табличку (надпись) с забора. Пора и про объявления со столбов статьи писать.
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