В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Войти в этот бизнес можно практически с нуля Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Новосибирске работает 759 пунктов выдачи заказов Wildberries и 875 точки OZON. Новые ПВЗ открываются с завидной регулярностью. Войти в этот бизнес можно практически с нуля, но для этого придется быть готовым выполнить целый ряд требований. Предпринимательница из Новосибирска на условиях анонимности рассказала, какие подводные камни ждали ее на пути к успеху, как иногда приходилось хитрить, чтобы соблюсти все требования. Далее — от первого лица.

Сколько стоит открыть ПВЗ?

Я вообще считаю, что источников дохода должно быть несколько. Известный предприниматель Роберт Кийосаки утверждает, что возможности повсюду, просто мы их не всегда замечаем.

У нас на рынке маркетплейсов в России два основных гиганта — это OZON и Wildberries. Сейчас Яндекс подтягивается, но все равно он далеко-далеко позади этих двух. В принципе системы у всех маркетплейсов очень похожи, но со своими нюансами. На эту площадку может зайти любой продавец с любым товаром, который разрешен для свободной реализации в Российской Федерации. При этом, насколько я помню, даже необязательно быть ИП, можно быть самозанятым. Соответственно, чтобы конечный потребитель получил свои покупки, нужен пункт выдачи — посредник, который принимает товары от магазина, хранит их и в целости и сохранности передает покупателю. За это он получает свое вознаграждение (например, в OZON это 5%).

И мы с супругом пришли к мысли, что можно попробовать этим заняться. Интересный факт: если торговать на маркетплейсах могут и самозанятые, и ИПэшники, то открывать ПВЗ – только ИПшники.

Самый первый шаг — это выбор локаций и поиск помещений. Все это регламентирует маркетплейс. И обычно на открытие дается две недели.

К помещениям у маркетплейсов требования достаточно жесткие: отдельный вход, первый этаж, площадь от 30 квадратных метров.

Наиболее удачная локация – это либо новостройка в жилых районах, либо, если это место в старом центре, то оно должно быть по линии метро, либо конечная автобусная станция.

Обычно под ПВЗ выкупается помещение на первом этаже многоэтажки – либо офисное, либо жилое – и переделывается. В любом ПВЗ должны быть складское помещение, клиентская зона и рабочая зона.

Оформление, мебель – все это регламентируется маркетплейсом и собирается по бренд-буку: высота, ширина, цвет, количество столов. Мебель может быть как новая (можно заказать в самом маркеплейсе), так и бэушная. Либо, если есть связь с мебельным производством, можно собрать самим – это дешевле всего.

Сколько нужно денег на открытие? Обычно это обходится в сумму порядка миллиона.

Год назад при экономном подходе, если все делать самостоятельно, можно было уложиться в 400 тысяч рублей (без учета аренды помещения). Помимо мебели и ремонта, в эту сумму входит электрика, освещение, видеонаблюдение и так далее.

Кстати, о видеонаблюдении. Камеры обязательно должны быть на складах и в рабочей зоне, потому что в случае спорных вопросов любой маркетплейс в качестве доказательства принимает только видеозапись. И видеозапись должна быть очень высокого качества. Также нужно предусмотреть, на чем вы будете эти видеозаписи хранить – в облаке или на каком-то съемном носителе.

Ошибки и неудачи

Мы не думали изначально, что будет легко. Многое, конечно зависит, от расположения самого ПВЗ – насколько он будет успешным.

Ошибок, конечно, было очень много. Дело в том, что вся работа с так называемой техподдержкой проходит дистанционно. Мы скидываем фотографии, а техподдержка вносит коррективы. И мы не всегда друг друга понимаем.

Допустим, в клиентской зоне должны быть розетки. У нас они были сделаны на высоте 40 сантиметров от стола. Визуально это никак не выделяется. На проверку клиентами электроприборов это тоже никак не влияет. Но техподдержка решила, что розетки сделаны слишком высоко, их нужно перенести на уровень 15 сантиметров от стола. Казалась бы мелочь, тем не менее, пришлось переделывать. Понятно, что это хлопотно, пришлось вскрывать, всё делать заново.

Или, допустим, криво повесили рекламу или уличной вывеске с подсветкой нет реквизитов и режима работы. Тогда тебе могут не позволить открыться. Таких вот мелочей, на самом деле, было очень много. И все они постоянно тормозят работу.

Те предприниматели, у которых есть несколько пунктов выдачи заказов, иногда перекидывают какую-то мебель в новый пункт просто для того, чтобы им позволили открыться или чтобы не было каких-либо санкций. У OZON, допустим, там каждые три недели идут проверки. Например, есть такое правило, что в ПВЗ должно быть две примерочных, и тогда одна примерочная постоянно перемещается между пунктами. Понятно, что это лукавство, тем не менее, люди на такие нарушения иногда идут ради экономии средств.

А у Wildberries очень строгие временные рамки. Когда приходят товары, нужно их очень быстро принять, разобрать и разложить по полкам, иначе могут быть разные штрафные санкции или понижение рейтинга. Кроме того, у некоторых маркетплейсов есть такая вещь как сервисный сбор (если объем товаров в ПВЗ превышает какую-то определенную сумму).

Кадры решают все

Работа на пункте выдачи заказов – достаточно хлопотная. Потому что, во-первых, тут надо быть очень внимательными. Нужно пересчитывать товар, когда он приходит. Нужно убедиться в качестве упаковки, соответствии этикеток, номеров. Еще нужно учитывать, что есть категории товаров, к которым есть особые требования: товары из-за границы, ювелирные изделия и так далее.

Хочу сразу отметить, что у любого маркетплейса складская программа настроена так, что показывает тебе, в какой ячейке на какой полке какой хранится товар. Она отлажена практически идеально. То есть кажется, что все максимально просто. Но здесь может сработать элементарное человеческое невнимание: не туда положил, не туда записал…. И, конечно, на большом складе найти товар очень сложно. А если долго ищешь товар, клиент нервничает, и ты потом можешь нарваться на нехороший отзыв. А кто-то даже может закатить скандал.

Поэтому сотрудник должен быть не только внимательным, но и способным успокоить клиента, договориться с ним. А в последнее время люди стали очень нервные.

Зарплата в пунктах выдачи колеблется от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Наверное, даже 50 — это слишком. 40−45 тысяч по Новосибирску. Мне кажется, мало кто согласится на такую зарплату. Потому что более юное поколение рассчитывает на более серьезные деньги, а более взрослые люди хотят работу поспокойнее.

И есть еще такой нюанс. В основном все сотрудники на ПВЗ официально не трудоустроены. Потому что если устраивать сотрудника официально и платить за него официалку, то это не выгодно.

Резюмирую

Отмотав назад, я бы однозначно опять во все это окунулась. Потому что, хотя это очень сложный бизнес, но, если за всем этим следить и уважать своих клиентов, это все очень интересно и прибыльно.