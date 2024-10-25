НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

5 м/c,

ю-з.

 746мм 91%
Подробнее
8 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51

СРОЧНО

Микроавтобус провалился в асфальт в центре Новосибирска

Без домов с долгами
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Антибиотики нас не спасут
Как давать карманные деньги
Новости в Telegram
Бизнес Кто может купить российские магазины сети «Ашан»: появились имена претендентов

Кто может купить российские магазины сети «Ашан»: появились имена претендентов

Названы предполагаемые покупатели магазинов «Ашан» в России

2 614
18 комментариев

Обстоятельства могут заставить французов продать российские магазины дешевле, чем они должны были бы стоить, считают эксперты

Появились первые предположения о том, кто может приобрести российские магазины сети «Ашан». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, претендентами на покупку российских магазинов сети «Ашан» сейчас являются владельцы сетей «Лента» и «Магнит». В самих компаниях это или не комментируют, или отрицают.

Информация о том, что французская группа Мюлье, которой принадлежит сеть Auchan, «находится в финальной стадии переговоров» с возможными покупателями российских магазинов сети появилась вчера во французской прессе. В российском офисе «Ашана» эти сообщения назвали «слухами», но руководство дочерней компании в любом случае не уполномочено давать такого рода комментарии, это могут сделать только в головном офисе.

«Коммерсанте» опубликовал материал, где некий «собеседник на рынке» рассказал журналисту о том, что возможными претендентами на покупку российских активов «Ашана» выступают сети «Лента» и «Магнит». Другой собеседник добавил к этому списку ещё и X5 («Пятерочка». «Перекрёсток» и «Чижик»). В самих компаниях «Коммерсанту» это не подтвердили.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость бизнеса «Ашана» в России в 60 млрд рублей. При этом, как пишет издание, реальная цена может составить всего 30 млрд рублей, поскольку желающей выйти с российского рынка западной компании сегодня приходится идти на значительные уступки.

Выбор «источниками» потенциальных покупателей «Ашана» не удивителен. По сути, сегодня этими названиями исчерпывается список продовольственных ритейлеров федерального масштаба, которые в последние годы активно расширяются. В том числе и за счёт покупок других сетей. Так «Лента» в прошлом году приобрела уральскую сеть «Монетка», а X5 годом ранее купила сразу две крупные региональные компании — красноярский «Красный Яр» и иркутскую «Слату».

Единственная проблема с продажей «Ашана» состоит в том, что все его магазины имеют крупный формат, это или полноценные гипермаркеты, или «облегченные» «Ашан-сити». А все названные источниками компании в последние годы развивают средний и малый форматы.

Перемены ждут и региональный ритейл. Как обратил внимание обозреватель НГС, сразу порядка 200 площадок, где работают её магазины, выставили для аренды владельцы сети «Мария-Ра».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Розничная торговля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
антимоль
1 час
А кадырову не надо?
Гость
48 минут
Забрать Всё Даром и Поделить...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Роман,46

Андрей,36

Владимир,40

Такая уж она была,43

Anton,43

Марина,45

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление