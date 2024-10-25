Кто может купить российские магазины сети «Ашан»: появились имена претендентов

Обстоятельства могут заставить французов продать российские магазины дешевле, чем они должны были бы стоить, считают эксперты Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Появились первые предположения о том, кто может приобрести российские магазины сети «Ашан». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, претендентами на покупку российских магазинов сети «Ашан» сейчас являются владельцы сетей «Лента» и «Магнит». В самих компаниях это или не комментируют, или отрицают.

Информация о том, что французская группа Мюлье, которой принадлежит сеть Auchan, «находится в финальной стадии переговоров» с возможными покупателями российских магазинов сети появилась вчера во французской прессе. В российском офисе «Ашана» эти сообщения назвали «слухами», но руководство дочерней компании в любом случае не уполномочено давать такого рода комментарии, это могут сделать только в головном офисе.

«Коммерсанте» опубликовал материал, где некий «собеседник на рынке» рассказал журналисту о том, что возможными претендентами на покупку российских активов «Ашана» выступают сети «Лента» и «Магнит». Другой собеседник добавил к этому списку ещё и X5 («Пятерочка». «Перекрёсток» и «Чижик»). В самих компаниях «Коммерсанту» это не подтвердили.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость бизнеса «Ашана» в России в 60 млрд рублей. При этом, как пишет издание, реальная цена может составить всего 30 млрд рублей, поскольку желающей выйти с российского рынка западной компании сегодня приходится идти на значительные уступки.

Выбор «источниками» потенциальных покупателей «Ашана» не удивителен. По сути, сегодня этими названиями исчерпывается список продовольственных ритейлеров федерального масштаба, которые в последние годы активно расширяются. В том числе и за счёт покупок других сетей. Так «Лента» в прошлом году приобрела уральскую сеть «Монетка», а X5 годом ранее купила сразу две крупные региональные компании — красноярский «Красный Яр» и иркутскую «Слату».

Единственная проблема с продажей «Ашана» состоит в том, что все его магазины имеют крупный формат, это или полноценные гипермаркеты, или «облегченные» «Ашан-сити». А все названные источниками компании в последние годы развивают средний и малый форматы.