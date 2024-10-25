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Бизнес Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen массово судится с новосибирскими продавцами

Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen массово судится с новосибирскими продавцами

По всей стране к предпринимателям подали исков на 23 миллиона

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12 комментариев

В 2022 году магазин израильского парфюма открылся и в Новосибирске

Бренд косметики и парфюмерии Zielinski & Rozen за последние четыре месяца подал 11 исков к новосибирским предпринимателям из-за нарушения интеллектуальных прав. Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области, последнее решение вынесено накануне, 24 октября.

Все претензии бренда к продавцам касаются взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Zielinski & Rozen. В большинстве случаев случаев нарушения фиксируют на маркетплейсах в результате контрольной закупки. Средняя сумма исковых требований правообладателя — 100 тысяч рублей, но чаще всего суд снижает выплату до 10-50 тысяч рублей.

В одном случае предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Пока самая большая компенсация, которую удалось взыскать бренду, составляет 143 тысячи рублей. Нарушителем оказался предприниматель из Искитимского района, продававший поддельные духи на одном из маркетплейсов. На момент публикации с продавцом связаться не удалось.

Активность Zielinski & Rozen по защите интеллектуальных прав в Новосибирской области началась в июне. Такая же тенденция наблюдается в масштабах страны. За год правообладатель подал не менее 201 аналогичного иска на 23 миллиона рублей. При этом за весь прошлый год аналогичных исков было 11 на общую сумму 7,4 миллиона рублей. Пока компании не удалось выиграть лишь семь дел. В большинстве процессов интересы истца представляет московская ООО «Бренд Монитор Лигал». Компания занимается поиском контрафакта в магазинах, соцсетях и маркетплейсах с последующим взысканием компенсации.

В России права на израильский парфюмерный бренд принадлежат ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия». 48% компании в распоряжении у российского бизнесмена Дмитрия Никулина, 45% — у основателя бренда Розена Эреза, ещё 7% — у Алексея Мамина. Компания работает в России с 2017 года, в 2019 году Эрез Розен говорил d интервью московскомe bfm.ru, что у него есть небольшой производство в Тель-Авиве, а на расширение бизнеса его подтолкнул партнёр из России. В прошлом году выручка ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» превысила 5 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 2 миллиарда.

НГС направил запрос в ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия», чтобы получить комментарий о ситуации с нарушением интеллектуальных прав.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске открылся первый магазин Zielinski & Rozen.

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Комментарии
12
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
34 минуты
Зеленский ужэ дикалон начал делаць..... Не купляйте, дурные штоле? Тама отрава сплошна....
Zemb
27 минут
шиперу что-ли перепили? или гвоздики?
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