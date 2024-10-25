«Вам оставить сельпо на районе?»: новосибирцы поспорили из-за возможного ухода «Ашана» из России

Жительницы микрорайона Снегири на открытии магазина «Ашан-сити» в ТЦ «Голден парк» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вчера на НГС вышла новость со ссылкой на французские СМИ о том, что владельцы сети «Ашан» готовятся продать свои российские магазины и полностью уйти с российского рынка. У читателей эта информация вызвала смешанные чувства. Новосибирцы сожалели о возможном уходе французов и, наоборот, писали, что прекрасно проживут без «Ашана». Местами между комментаторами даже вспыхивали споры. Вот наиболее яркие или просто типичные высказывания.

О чём речь

Информация о том, что владельцы сети «Ашан» вот-вот договорятся о продаже ее российских магазинов появилась во французских СМИ, причем первой это сообщение опубликовала не самая известная газета La Lettre. Вся заметка опиралась, по сути, на анонимный комментарий какого-то «хорошо знакомого с ситуацией» источника, и случись это в других обстоятельствах, на подобный «вброс» можно было вообще не обращать внимания. Однако владелец «Ашана» — группа Мюлье до этого уж продал в России две свои сети: «Декатлон» и «Леруа Мерлен». И вообще, «Ашан» оставался одной из немногих крупных западных компаний, которые продолжали открыто работать в России. Так что даже если бы журналисты La Lettre эту сенсацию придумали сами, «Ашан» вполне мог закрыть свои операции в России. Так что поговорить действительно есть о чем. Вот что написали читатели в комментариях

Людям жаль

— Дело не в «Ашане» конкретно, дело в конкуренции магазинов, сетевых и прочих. Если кому-то не нравится «Ашан», ваше право, ваш выбор. Или вам оставить сельпо на районе и закрепить принудительно? — задает риторический вопрос комментатор fin. И следующий его комментарий его уже полон сарказма:

— Чем меньше магазинов, тем лучше я считаю, выбирать и сравнивать не нужно. Берешь талон на сахар и отовариваешься по фиксированной цене у дома. Ну как в счастливом СССР. Талоны на масло, колбасу, водку, стиральный порошок.

В овощном отделе магазина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











— Очень жаль… Постоянно закупаюсь в «Ашане». Есть товары, которых просто нет в других сетках. Очень жаль. И да, у них прекрасная доставка, я туда давно не ездила, всё привозят домой бесплатно от определенной небольшой достаточно суммы. Алкоголь только лично у них, доставка не возит, — делится переживаниями mirror.

— В «Ашане» — очень большой плюс: на ценнике указана цена за кг вместе с ценой за упаковку в 129, 130, 657 грамм, — указывает читатель с ником 23354234523

— Лучше уже не будет. «Ашан», IKEA, «Леруа» на заре своего появления в России были действительно на много голов выше конкурентов и прежде всего в плане цены и ассортимента. «Ашан» давно уже потерял это лидерство, так как контрагенты поменялись, ассортимент в разы меньше, чем 15 лет назад, — полон пессимизма незарегистрированный комментатор (их всех сайт подписывает как «Гость»).

«Куча уже ушли»

Есть те, кому совсем не будет жалко, если сеть уйдет.

— В смысле «продажа»? Пусть скажут спасибо, что работали тут столько лет и прибыль выводили, — пишет трям-брям.

На церемонии открытия одного из гипермаркетов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











— Да ваще пофиг. Вон «Леруа» тоже типа ушел, как и куча других. А что изменилось-то, кому стало от этого хуже? — недоумевает еще один читатель.

— Магазин ничего не производит. Они предоставляют полки для продажи продукции которая производится производителями. И «Ашан», и какая-нибудь там «Пятерочка» продают одно и то же молоко от производителя. Качество не может стать хуже при замене названия магазина, — замечает Гость.

— В «Меге» «Светофор» откроют? Там еще площади от IKEA пустуют, — предлагает читатель.

— И что? Огромная территория России. Развитие всей территории страны и сельского хозяйства и животноводство могло бы накормить жителей России качественными продуктами. А строительство мегагородов и импорт продуктов из-за рубежа себя не оправдал, — делится житейской мудростью еще один комментатор.

— А что, сильно хороший магазин? А то я ни разу не был, — не то сокрушается, не то иронизирует allipa.

У «Ашана» в Новосибирске всего три (пусть и крупных) магазина, количество которых не меняется с 2011 года. Так что главные события в розничной торговле последних 13 лет связаны с другими компаниями. О том, что там происходит, сейчас можно узнать из материала обозревателя НГС.