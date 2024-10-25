Маша, у нас замена. Сеть «Мария-Ра» ищет арендаторов в свои магазины — по всей Сибири их больше 200

В Новосибирске сейчас работают чуть больше 200 магазинов сети Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Владельцы сети супермаркетов «Мария-Ра», похоже, решили изменить бизнес-стратегию. Компания ищет арендаторов для более 200 помещений, где еще работают или работали недавно десятки магазинов. Эксперты считают, что арендные платежи смогут принести владельцам даже больше прибыли. В бизнес-схеме разбирался Стас Соколов.

Большая распродажа

В середине октября НГС обратил внимание на то, что количество магазинов сети «Мария-Ра» в Новосибирске начало сокращаться. Тогда снижение было довольно скромным — шесть торговых точек за три месяца, но на фоне других сетей, которые только наращивают свое присутствие на рынке, это выглядело необычно.

Как выяснилось, это только начало. На сайте компании в разделе «Аренда» сейчас находится больше 200 предложений для помещений от 200 квадратных метров — это минимальная площадь супермаркета такого формата. У части площадок уже стоит метка «сдано», часть помещений освобождены, магазины в них закрыты. Большинство этих площадок таковы, что сдать в них помещение от 200 квадратных метров, не закрывая магазин, невозможно.

В Новосибирской области находится всего 19 таких площадок, причем еще в конце прошлой недели их было 23. Это неудивительно: в Новосибирске как вакантные отмечены только два адреса — Аэропорт, 56 и Горская, 58 (здесь магазин закрылся еще летом).

Объявления о сдаче в аренду помещений на сайте компании Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Среди уже сданных помещений на сайте «Марии Ра» значились, например, площадки на Красном проспекте, 96 (379 квадратных метров), Дачной, 23/5, Немировича-Данченко, 40 и т. д. По всем этим адресам магазины пока работают.

То, что алтайская компания планирует провести существенную оптимизацию своей сети, говорят и источники на розничном рынке. Компания в последнее время всё сильнее ощущает давление федеральных игроков, которые активно наращивают присутствие в регионе. При этом лидеры рынка, помимо подавляющего превосходства финансовых возможностей, предлагают еще и диверсификацию форматов.

X5 смогла всего за год открыть в Новосибирске и окрестностях больше 40 дискаунтеров «Чижик». «Магнит» постепенно начал открывать в областном центре точки своего суббренда «Магнит Моя цена» (они требуют меньшего размера помещений), а также развивает в европейской части страны собственный формат дискаунтера «В1 — Первый выбор». Даже «Лента», купив в прошлом году сеть «Монетка», начала активно ее расширять, увеличив количество магазинов в Новосибирске на 40%. Не открывая точек нового формата, просто продолжают расти сети «Красное&Белое» и «Бристоль» (входят в одну группу «Меркури»), которые также предлагают продукты питания и отнимают какую-то часть покупателей у традиционных супермаркетов.

Арендный маневр

«Мария-Ра» — это не только крупнейшая региональная сеть магазинов, но и владелец огромного количества недвижимости. Компания в свое время активно скупала помещения для своих магазинов и строила новые. Теоретически она могла еще долго удерживать позиции за счет этого преимущества. Но ситуация выглядит так, будто владельцы сети решили отойти на позиции, где подвинуть их будет сложно еще очень долго.

Одна из закрытых недавно точек — магазин сети на Богдана Хмельницкого Источник: Стас Соколов / NGS.RU











X5 или «Магнит» могут снижать цены за счет более выгодных условий от поставщиков. Но если в конкретной точке на карте уже построен павильон или выкуплены помещения на первом этаже, то они никуда не денутся. И лучше получать с федеральных сетей (причем сразу со всех) деньги за аренду, чем и дальше вести борьбу за рынок с превосходящими во много раз силами противниками.

Интересные цифры

Основное юридическое лицо, управляющее сетью и имуществом «Марии Ра» сейчас, — это ООО «Розница К1». Всего в 2023 году сеть продала товаров на 118 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 2,8 млрд рублей (2,3% от выручки). Это вполне соответствует показателям лидеров рынка. Для сравнения: ООО «Агроторг» (юрлицо сети «Пятерочка») в прошлом году получило 36,6 млрд рублей чистой прибыли при 2,4 трлн рублей выручки (1,5%). У ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») это показатель выше — 2,7%.

Но если говорить о динамике результатов, ситуация у алтайской компании хуже. Ее выручка практически не выросла по сравнению с 2022 годом, в то время как «Агроторг» и «Тандер» увеличили ее на 17 и 11%. И это по всей сети. В Сибири, где эти сети растут активнее, рост наверняка еще больше.

Интересна в этом смысле динамика роста балансовой стоимости активов. У «Розницы К1» только за год этот показатель вырос на 21%, достигнув уровня почти в 81 млрд рублей, а за четыре года и вовсе удвоился. «Агроторг» и «Тандер» тоже растут, но у них рост не опережает увеличение размера выручки.

Если посмотреть то, как менялись разные статьи годового баланса за последние четыре года, то обнаруживаются интересные скачки показателей. Так, основные средства компании, управляющей супермаркетами «Мария-Ра», резко выросли с 3,3 млрд в 2021-м до 22,8 млрд в 2022-м. В 2023 году буквально взлетела дебиторская задолженность — с 3,7 млрд (в 2022 году) до почти 39 млрд рублей. В близкой пропорции увеличился и размер заемных обязательств — 3,8 млрд в 2021 до 27,1 млрд рублей в 2023 году.

«Мария-Ра» закончила 2023 год с хорошими показателями Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вместе с более чем двухкратным увеличением балансовых активов за последние четыре года это может говорить о том, что компания активно выкупала недвижимость. То есть нынешнее «оптовое» предложение площадок для аренды — это не ситуативное вынужденное решение, а часть давно уже принятой стратегии.

Владельцами «Марии Ра» в равных долях по-прежнему остаются члены семьи Ракшиных: создатель компании Александр Ракшин с супругой Галиной и их дети Евгений и Алла. Им принадлежат также многочисленные объекты недвижимости в регионе. В Новосибирске, например, они владеют Центральным рынком и гостиницей «Центральная».

Руководитель компании DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что владельцы «Марии Ра» хотят таким образом оптимизировать свою основную деятельность.

— Продуктовая розница — не самый прибыльный бизнес. Что же касается резких скачков показателей, то, вероятно, это связано с тем, что они перевели деятельность на одно юрлицо.

Крупные компании официально деятельность конкурентов не комментируют. Однако обозревателю НГС удалось поговорить с несколькими нынешними и прошлыми управленцами торговых сетей, которые знакомы с текущей ситуацией или тем, как вообще работает такой бизнес, изнутри.

Сеть «Мария-Ра» в 2024 году утратила лидерство в Новосибирске по количеству магазинов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Так, один из собеседников считает, что очевидная корреляция роста заемных и основных средств может говорить о том, что операционная компания просто выкупила достаточно большой объем помещений, переведя их к себе на баланс. Эти помещения могли действительно приобретаться у других владельцев, но могли и перейти из аффилированных с владельцами юрлиц (это объясняло бы огромную дебиторскую задолженность).

— Подобное «хранение» основных активов, связанных с недвижимостью в других компаниях, обычно практиковали непубличные сети и акционеры старой закалки. Сейчас, возможно, владельцы «Марии Ра» решили перевести эти активы в одно предприятие. Что может говорить о начале подготовки к продаже бизнеса, — считает эксперт. — Так, по крайней мере, поступали владельцы крупных сетей, кому удалось их продать раньше.

Еще один участник рынка указывает на то, что, несмотря на формальное совместное, семейное, владение бизнесом, создатель компании Александр Ракшин всегда принимал ключевые решения сам, но сейчас ему просто даже в силу возраста делать это непросто — в этом году ему исполнилось 72 года.

— Ритейл — бизнес вообще очень динамичный, постоянно появляется что-то новое. А сейчас с супермаркетами конкурируют не только другие супермаркеты, но и службы доставки, маркетплейсы. И во всех регионах кроме, может быть, Алтайского края, «Марию Ра» уже довольно сильно теснят федеральные сети. Даже в Республику Алтай, где еще недавно не было почти ничего, кроме «Марии Ра», сегодня пришли уже почти все федералы, — указывает собеседник.

Собеседники НГС также полагают, что на владельцев «Марии Ра» могло повлиять решение хозяев новосибирской компании «Сибирский Гигант», которые еще в 2021 году нашли крупного оптового арендатора для большей части своих помещений, а остальные сдали в аренду бывшим конкурентам.

НГС отправил запрос в компанию «Мария-Ра». Если руководство компании сочтет нужным прокомментировать ситуацию, редакция готова предоставить ему такую возможность.