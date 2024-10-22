«Пчелы прилетели сами»: новосибирцы восстановили старую семейную пасеку — к ним приезжают выпить чаю и послушать гул роя

Пчела на кусочке меда в сотах с пасеки Романовых Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Разведением пчел и собственным медом сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Но семья Романовых смогла организовать нечто большее, чем просто производство этого природного десерта. Здесь работает маленький интерактивный музей медоводства, занимаются пчелолечением и активно общаются со всеми желающими через социальные сети.

Пасека находится в селе Локти Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Село Локти, где расположена пасека Екатерины и Дмитрия Романовых, находится не так уж далеко от Новосибирска. Если свернуть с Северного объезда у поселка Светлый, то это всего 10 километров по вполне приличного качества дороге. Мобильная связь, впрочем, здесь работает уже с перебоями, а на самой пасеке, которая находится на краю деревни, и вовсе появляется лишь периодически. Кругом тишина, только птицы поют. Ну и периодически жужжат пчелы.

Этот дом на отшибе выбрал для пасеки еще в конце 1970-х отец Екатерины Романовой. Когда-то село было больше, и здесь заканчивалась настоящая улица. Потом народ постепенно разъехался, и дом превратился по сути в хутор. Для пасеки — идеально: пчелы — это не собаки, на цепь их не посадишь, и если человек сам не пчеловод, такому соседству будет вряд ли рад.

Пасека находится на отдалении от других оставшихся в селе домов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пасека существовала 35 лет, но потом сил на это хлопотное занятие уже не стало, и дом выполнял роль дачи.

Однажды, как рассказывает Екатерина, к ним откуда-то прилетел рой пчел. Такое случается: даже если у них есть нормальный дом, улетев далеко в поисках цветочной пыльцы, они могут организовать временное жилище, если найдут для этого подходящее место. Пчелы не улетали, и Дмитрий, заинтересовавшись, решил для начала просто помочь рою перезимовать. Они остались, а пасека обрела новую жизнь.

Пчелы оказались с характером: просто для того, чтобы пройти через двор в туалет, было нужно надевать защиту, рассказывает Дмитрий. Так что удаленность от остальных домов села оказалась очень кстати. Потом агрессивных пчел заменили на более спокойных, так что сейчас, когда они слетаются к обеденному столу во дворе во время чаепития, никто особо не реагирует.

Перевод пчелиного роя из одного улья в другой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сейчас на пасеке уже порядка двухсот пчелосемей. Пчеловоды не только выгоняют мед, но и делают на продажу пыльцу, прополис, пчелиный воск. За год пасека дает до 5 тонн меда. Если исходить из того, что цены на готовый продукт у Романовых начинаются где-то с 400 рублей за килограмм, то получается что-то около двух миллионов рублей в год. Не так уж и много, на самом деле, учитывая разнообразные расходы, налоги и тот факт, что на предприятии работает вся семья (у Дмитрия и Екатерины двое детей-подростков).

Екатерина Романова получила пасеку от отца Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Предприниматели, конечно, работают над повышением добавленной стоимости. Например, предлагают мед не просто «на вес» в простых банках, а собирают подарочные наборы. Коробка с шестью небольшими баночками продается уже за 2 тысячи рублей, что, конечно, более прибыльно. Но такую коробку тоже сначала должен кто-то купить.

Романовы пошли дальше: по пути набирающего сейчас популярность агротуризма. Они принимают у себя в Локтях гостей, которым интересно познакомиться поближе с пчеловодством. Тем более рассказать-то есть о чём: для супругов это занятие — не просто работа, а настоящее увлечение. Так что сейчас в Локтях работает своего рода учебно-развлекательная и рекреационная площадка, где можно не просто узнать о труде пчеловодов, но и узнать что-то об истории этого промысла.

Обязательное угощение для гостей. Главное — начать есть его раньше пчел Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Рядом с обычными ульями стоит огромная пустотелая колода — кусок ствола — в котором уже третий год живет пчелиная семья. В колоде нет привычных рамок, пчелы строят свои соты прямо на внутренней поверхности ствола — именно так, как это происходит в дикой природе, где пчелы живут сами по себе. Потому что в Сибирь пчел в какой-то момент завезли уже в одомашненном виде.

Никакого меда из этого необычного «улья» Романовы не добывали — пока пчелы живут там, что называется, для себя. Но дают возможность почувствовать себя немножко естествоиспытателем всем, кто приезжает на пасеку в гости.

На пасеке можно посмотреть на жизнь пчел Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме колоды, здесь есть еще несколько необычных ульев, которые демонстрируют этапы развития пчеловодства. Человек ведь не сразу пришел с современной форме «пчелиных домиков». Да и форма эта тоже имеет вариации и нюансы.

Если заранее договориться, то можно посмотреть какие-то этапы пчеловодческой работы: пересадка роя в новый улей, выемка рамок, уже заполненных медом, выгонка меда на медогонке. Для самих пасечников это дело обычное, будничное, а городскому жителю может быть интересно. Вот вы много раз пробовали мед, который только что достали из улья?

И всё это вместе с чаепитием на свежем воздухе, разговорами и пчеловодстве и в целом о жизни. С невозможностью обновить ленту в соцсетях. Приходится смотреть не на экран смартфона, а вокруг. Чем не интересный опыт?

Эпидомик на пасеке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вступив на путь организации агротуризма, Романовы решили дополнить пасеку еще и «эпидомиком». Это действительно небольшой домик, немного приподнятый над землей, с окошком и двумя лежанками внутри. Под полом у него — специальные слоты, куда можно вставить пчелиные рамки. Пчелы жужжат, живут какой-то своей пчелиной жизнью, что-то там регулируя в человеческом организме.

Даже если вы не очень верите во всю эту пчелиную магию, можно воспринимать это лежание в деревянном домике под пчелиный гуд как форму медитации. У городского жителя в принципе (и безо всяких пчел даже) не так уж часто бывает такая возможность: просто лежать без телевизора, компьютера, смартфона, звуков улицы за окном.

Березовая роща подступает вплотную к пасеке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Продажам меда и туризму помогает сетевая деятельность пчеловодов. Дмитрий ведет на YouTube канал «Сибирский пчелоблог», где уже почти 54 тысяч подписчиков, у некоторых видео — по несколько сотен тысяч просмотров. Абсолютный хит пока «Качка меда» с 1,5 миллиона воспроизведений. Учитывая то, что в своих роликах пчелоблогер не делает ничего сверхъестественного — просто рассказывает о том или ином аспекте пчеловодства, получается немало.

— Когда мы ездим на выставки, бывает, что узнают, подходят знакомиться, говорят, что подписаны на канал, — немного смущаясь, рассказывает Дмитрий Романов.

Пасечники активно развивают соцсети Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На будущее планов много. Наиболее очевидное направление, по которому могут развиваться создатели «Пасеки Романовых», — это принимать у себя гостей не только на несколько часов, но и полноценно пожить день-другой. С питанием, прогулками, чаепитиями и прочим. Город недалеко, доехать несложно. Но для того, чтобы заняться этим серьезно, нужно строить гостевой дом.

Помимо частных сложностей, характерных для любого бизнеса, Романовых заботит некоторое неравноправие производителей меда. Все знают про алтайский и башкирский мёд, а бренд «Мёд из Новосибирской области» пока как-то не сложился. А ведь при тех огромных количествах меда, который продается под «алтайским брендом», неизвестно еще, у кого лучше качество. Романовы ведь могут рассчитывать только на собственную репутацию.

— Мы сейчас занимаемся товарным знаком, хотим зарегистрировать наше название «Пасека Романовых», — говорит Екатерина.

Дмитрий и Екатерина Романовы Источник: Айнара Ерлепесова











Есть у пчеловодов и более глобальные поводы для тревоги.

— Ученые говорят, что к 2035 году пчелы вымрут из-за используемых в сельском хозяйстве инсектицидов и гербицидов. Если это случится, то мы можем лишиться не только меда, но и огромного количества съедобных растений, которые пчелы опыляют, — говорит Дмитрий Романов.

Глядя на окружающие Локти березовые рощи, это пока кажется какой-то чересчур отдаленной перспективой. Может быть, где-то, но не здесь — тут и сельского хозяйства никакого вблизи больше особенно не видать. Так что, может быть, люди что-то придумают и пчелы останутся. Ну и мы все с ними за компанию.