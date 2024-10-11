Приставы арестовали автобусы, которые возят пассажиров с проблемной Затулинки

Сибирячка заявила, что сдаёт автобусы в аренду Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске судебные приставы за долги арестовали у предпринимательницы два автобуса, которые перевозят пассажиров из Затулинки до улицы Амбулаторной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП России.

В ведомстве объяснили, что в отношении 48-летней женщины возбуждено четыре исполнительных производства на сумму в 186 900 рублей. За ней числятся два автобуса. Приставы не смогли застать должницу по месту прописки и объявили её автобусы в розыск.

Выяснилось, что эти автобусы ежедневно работают на маршруте в Новосибирске.

— Должница сообщила, что сдает автобусы сторонним людям и еще должна им платить. Понимая, что женщина пытается скрыть достоверную информацию, сотрудник органа принудительного исполнения сообщил, что в любом случае автобусы арестуют, будут ли они в рейсе или в гараже. Тогда должница призналась, что один автобус находится в гараже, второй — на рейсе, и в ближайшее время должен приехать в гараж. Судебные приставы вышли в адрес местонахождения имущества и арестовали транспорт, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе областного ГУФССП корреспонденту НГС объяснили, что сибирячка является собственницей этих двух автобусов.

— Она владелица — за ней зарегистрированы два этих транспортных средства. Когда приставы вышли на место — она позвонила водителю, и он приехал в гараж, — объяснили в ведомстве.

Женщина, поняв, что ее автобусы не выйдут на маршрут, попросила квитанции для погашения долгов. Через три часа она предоставила доказательства полного расчета. После поступления денег с сибирячки снимут всё обременения.

Речь идёт об автобусах, работающих на маршруте №6 «Затулинский жилмассив — Амбулаторная». Как выяснил НГС, автобусы принадлежат 48-летней Ларисе Б. Корреспондент редакции связался с женщиной — она рассказала, что сдаёт автобусы в аренду перевозчикам.

— Мы с приставами договорились, что как только деньги поступят на их счёт — автобусы вернут. Деньги я уже перевела, — сказала женщина.