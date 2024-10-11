НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 751мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Посетителя казино осудили за нападение на полицейского

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Бизнес Приставы арестовали автобусы, которые возят пассажиров с проблемной Затулинки

Приставы арестовали автобусы, которые возят пассажиров с проблемной Затулинки

В Новосибирске у предпринимательницы забрали автобусы из-за долга

4 608
38 комментариев

Сибирячка заявила, что сдаёт автобусы в аренду

В Новосибирске судебные приставы за долги арестовали у предпринимательницы два автобуса, которые перевозят пассажиров из Затулинки до улицы Амбулаторной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП России.

В ведомстве объяснили, что в отношении 48-летней женщины возбуждено четыре исполнительных производства на сумму в 186 900 рублей. За ней числятся два автобуса. Приставы не смогли застать должницу по месту прописки и объявили её автобусы в розыск.

Выяснилось, что эти автобусы ежедневно работают на маршруте в Новосибирске.

— Должница сообщила, что сдает автобусы сторонним людям и еще должна им платить. Понимая, что женщина пытается скрыть достоверную информацию, сотрудник органа принудительного исполнения сообщил, что в любом случае автобусы арестуют, будут ли они в рейсе или в гараже. Тогда должница призналась, что один автобус находится в гараже, второй — на рейсе, и в ближайшее время должен приехать в гараж. Судебные приставы вышли в адрес местонахождения имущества и арестовали транспорт, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе областного ГУФССП корреспонденту НГС объяснили, что сибирячка является собственницей этих двух автобусов.

— Она владелица — за ней зарегистрированы два этих транспортных средства. Когда приставы вышли на место — она позвонила водителю, и он приехал в гараж, — объяснили в ведомстве.

Женщина, поняв, что ее автобусы не выйдут на маршрут, попросила квитанции для погашения долгов. Через три часа она предоставила доказательства полного расчета. После поступления денег с сибирячки снимут всё обременения.

Речь идёт об автобусах, работающих на маршруте №6 «Затулинский жилмассив — Амбулаторная». Как выяснил НГС, автобусы принадлежат 48-летней Ларисе Б. Корреспондент редакции связался с женщиной — она рассказала, что сдаёт автобусы в аренду перевозчикам.

— Мы с приставами договорились, что как только деньги поступят на их счёт — автобусы вернут. Деньги я уже перевела, — сказала женщина.

Ранее НГС писал о том, что жители Затулинки вынуждены пешком обходить пробки: общественный транспорт постоянно там застревает.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Мрр
1 час
Советую женщине обязательно подать жалобу на незаконные действия пристава. Арест имущества, несоразмерно долгу. Одного автобуса хватило бы за глаза. Нельзя такое оставлять безнаказанным
Вoван щербатый
1 час
за 189 косарей можно и одним автобусом обойтись было
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление