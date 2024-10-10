«Хочешь помириться с девушкой-конником? Купи налобник!»: студентка из Новосибирска создала свой бренд украшений для лошадей

Александра превратила свое увлечение в бизнес Источник: «Шампань_Прованс | Мастерская конной амуниции» / vk.com











Новосибирская студентка Александра Новикова учится на проектировщика мостов, а свободное время посвящает своей любимой лошади по кличке Ласта и изготовлению авторской амуниции, которая пользуется спросом у многих коневладельцев.

— Ласточка попала ко мне после проката — как возрастная лошадь. Буквально вопрос стоял таким образом: либо она идет ко мне, либо на мясо. Я ее забрала, мы с ней простояли на одной конюшне полтора года, потом переехали на новую, очень хорошую. И так как лошадь возрастная, встал выбор: либо брать вторую лошадь, чего не хотелось, либо остаться в конном мире, например, создавая свой бренд, связанный с конной амуницией.

Александра начинала с украшений для своей Ласточки, делала ей налобники со стразами и натуральными камнями, а потом хобби постепенно переросло в полноценное дело.

Налобники у коневладельцев пользуются большим спросом Источник: «Шампань_Прованс | Мастерская конной амуниции» / vk.com











— Основные клиенты, конечно, коневладельцы. Потому что им хочется видеть свою лошадку красивой. Они берут налобники либо для использвания на соревнованиях, либо как повседневное украшение, чтобы радовать глаз. — рассказывает Александра. — Для конников это универсальный подарок. Некоторые шутят, что, если девушка-конник злая, то парню лучше купить либо вальтрап, либо налобник, чтобы ее задобрить… Иногда бывают оптовые заказы. Клубы заказывают в одном стиле на какие-либо шоу.

Год назад девушка создала сообщество «ВКонтакте», через которое начала продавать свои изделия другим конникам. Идею Александры поддержал ее молодой человек — он стал помогать с заказами. Вскоре к команде присоединился еще один работник — теперь у мастерской полноценный штат.

— Бренд «Шампань-Прованс» развивается, обретает свою семью. Сейчас идет обучение дополнительно двух девочек-мастериц, — поделилась Александра.

Главная модель — это лошадь Ласта Источник: «Шампань_Прованс | Мастерская конной амуниции» / vk.com











Продавать готовые изделия девушка начинала через соцсети, но вскоре ее продукцию стал брать на реализацию специализированный магазин.

А в 2024 году Александра столкнулась с воровством своих работ.

— Работы и фотоматериалы нашей мастерской выставляют на показ, позиционируя как свои, и что еще «веселее», продавая в 2-3 раза дороже, — рассказала она в своих соцсетях.

Но эта неприятность только послужила импульсом к развитию. Девушка решила создать собственный сайт и сделать штамп-клише для маркировки изделий, а вскоре после того мастерская вышла на Ozon и Wildberries.

— У нас уже было несколько заказов за границу, наши налобники продаются в Казахстане и Беларуси.