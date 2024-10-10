«Таро — не магия»: сибирские тарологи признались, за что им платят деньги, и подсказали, кого можно запретить

Тарологов хотят запретить и признать экстремистами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Госдуме России планируют до конца 2024 года запретить деятельность тарологов и даже звучат высказывания о необходимости признать их экстремистами. Тарологи из Новосибирска в разговоре с журналистом НГС высказали самые разные мнения: от «мне всё равно» до «запрет — лучшая реклама».

С чего всё началось?

4 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в течение года деятельность тарологов в России планируется запретить.

— Я считаю, что тарологи и нумерологи должны получать медицинскую лицензию и оказывать медицинскую помощь. 99% — это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать. Если в медицине требуются дополнительные методички, карточки, то хорошо. Если это откровенный развод, это просто мошенничество. Еще пока не запретили, потому что негативная повестка сегодня. Людям это помогает, потому что доброе слово и кошке приятно. Мы в ближайшее время всё это запретим, включая квадроберов. Всё это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите. Широкую аудиторию собирать — это мошенничество. Это всё надо отрегулировать. Массово мы это запретим в течение года, инициативы дойдут до рассмотрения, — заявил он Национальной службе новостей.

Его мысль подхватил и развил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Сейчас согласовывается определение, которое позволит четко запретить этих негодяев на нашей земле. Я искренне считаю, что тарологи должны быть признаны опасной сектой, каковой они и являются, потому что все эти экстрасенсы и прочие «ученые», выросшие на немытом теле Кашпировские, выполняют деструктивную роль в нашем обществе. Обманывают людей. Мало того, вместо настоящих врачей они обращаются к таким лжеспециалистам и совершают многие другие вещи под воздействием обмана, — сказал Милонов в эфире Радио Крым.

«Лучшая реклама»

Таролога из Новосибирска Наталью Марсакову последние новости с оптимистичного настроя не сбили.

— Запретить — значит признать. А признание на официальном уровне — лучшая реклама! — Говорит она. — Сама идея-то неплоха, зачистят псевдоспециалистов. Думаю, что в году 2026-м налог всё-таки введут и услуги эзотериков будут стоить очень дорого. За свою деятельность я плачу налоги государству, у меня самозанятость. И плюсом диплом с лицензией астролога. Поэтому волнения нет. Всем, кто идет по своему призванию, советую легализовать деятельность.

Наталья отмечает, что сами депутаты порой тоже обращаются за эзотерическими услугами, поэтому не станут рубить сук, на котором сидят.

Наталья Марсакова в своей группе пишет, что гадать ее научила бабушка еще в детстве:

— Однажды у меня заболел близкий человек и я разложила на него карты — расклад вышел не очень хороший. Через три дня случилась беда. Мне тогда было 12 лет, с картами было покончено, думала я тогда. Но вот спустя время и годы Вселенная опять привела меня в эзотерику. А потом я влюбилась в Таро, и у нас это взаимно.

«Меня найдут и без соцсетей»

Другая сибирячка, Ольга, занимается картами Таро три года. Она говорит, что в своей деятельности придерживается здравого подхода.

— Без шизотерики и магии, — объясняет она свой подход. — Моя цель — деликатно и экологично помочь тому, кто обратился ко мне и нуждается в моей помощи. Мой главный принцип — не навреди.

Она подчеркивает, что для нее Таро — это не источник дохода, а занятие для души.

— Высказывания о запрете слышу не в первый раз, Милонов об этом уже говорил. Безумные инициативы появляются регулярно, Свинцов не первый и не последний. Я слежу за политической жизнью, поэтому сознание уже атрофировалось к происходящему. Я не могу изменить ситуацию, поэтому берегу свои чувства. Те, кому я помогла, найдут меня и без социальных сетей, — подчеркивает Ольга.

«Мне не страшно»

Не страшится запрета гадать клиентам на картах Таро и дипломированный психолог с 2007 года и потомственный эзотерик, как называет себя сибирячка Анна Юрьева.

— Мой уникальный метод полностью безопасен и основан на трёх составляющих: расклады, отливка и ритуалы, психологический коучинг. Именно такая комбинация, позволяющая видеть проблему на разных уровнях, и приводит клиентов к желаемым результатам, — так описывает она свои услуги на сайте.

Журналисту НГС она сообщила, что инициатива, высказанная депутатом Госдумы, ее мало взволновала.

— У меня есть и медицинское, мне не страшно. Мне по большому счету всё равно, закроют тарологов или нет. Это всё происходит от глупости и непонимания, Таро — не магия, а инструмент психолога. Но и без карт я смогу работать, так как имею в наличии диплом государственного образца.

«Под удар попадут очень крупные издательства»

Таролог Хильда занимается этой деятельностью уже 13 лет, а на широкую аудиторию стала выходить с 2013 года.

— Если запретить всех тарологов, то, соответственно, нужно запретить продажу карт, литературы и всего вообще. Значит, попадут под удар очень крупные издательства, такие, например, как «Эксмо», «Аввалон ЛоСкарабео», «MagicКнига», а также маркетплейсы, какие-то медиа, связанные с эзотерикой. Очень большая статья отчисления налогов в бюджет будет закрыта. Я как-то слабо представляю, что это возможно сделать в какие-то кратчайшие сроки, — отмечает специалист.

Хильда, как и предыдущие респонденты, давно вышла из тени и ведет официальный бизнес.

— Когда я начинала работать с картами, я не думала, что у меня это разовьется в такую большую деятельность, — говорит Хильда. — Пять лет назад я поняла, что мне нужно обелить свои доходы. Потому что это нехорошо, когда ты живешь и работаешь в государстве, оно предоставляет тебе дороги, медицинскую помощь, образование детям, а налоги ты не платишь. Но я столкнулась с большими трудностями, когда пошла делать ИП, потому что основные доходы у меня идут с раскладов, а в ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) такой деятельности нет.

Она считает, что если государство и собирается вмешаться, то он должно дать спокойно работать людям, которые делают это в белую, выдают чеки, ведут электронную бухгалтерию:

— На самом деле, здесь не нужно поголовно запрещать. У нас в стране уже пытались запретить аборты, запрещали церковь. Ничего хорошего не выходило. Нужно очень четко разделить, кто трудится добросовестно, а кто завладевает чужими деньгами и имуществом с помощью обмана. Но опять же, где проходит эта грань?