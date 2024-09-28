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Бизнес Крупные предприятия Кузбасса попали в рейтинг Forbes с огромными провалами по прибыли

Крупные предприятия Кузбасса попали в рейтинг Forbes с огромными провалами по прибыли

Счет идет на миллиарды рублей

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4 комментария

Прибыль сократилась в два-три раза

Журнал Forbes опубликовал список крупнейших компаний России по чистой прибыли по итогам прошлого года. Согласно рейтингу, с которым в пятницу, 27 сентября, ознакомился NGS.42, у угледобытчиков сильно упали доходы.

На 32-й строчке рейтинга разместился «Кузбассразрезуголь», прибыль которого по итогам прошлого года составила 78 миллиардов 800 млн рублей, при этом за 2022 год компания заработала 121 млрд 700 млн рублей, то есть на 42,9 млрд больше.

При этом УГМК, в которую входит КРУ, показал рост — 14,7 млрд рублей в 2022 и 29,2 млрд рублей в 2023 году.

Распадская угольная компания занимает 71-е место. Эта организация сработала на 24,3 млрд рублей хуже, в сравнении с предыдущим отчетным периодом: 58,9 млрд рублей в 2022 и 34,6 млрд рублей в 2023 году.

На 19 млрд рублей меньше в сравнении с 2022 годом заработал «Сибантрацит», прибыль которого в 2023 году составила 30 млрд 800 млн рублей.

Металлургическое предприятие «Мечел», которое также имеет активы в Кузбассе, заработало более чем на 40 млрд рублей меньше: 65,2 млрд рублей в 2022 и 24,2 млрд рублей в 2023 году.

Накануне Дня шахтера был одобрен новый пакет санкций, в который попали крупнейшие угольные предприятия Кузбасса, NGS.42 публиковал полный список организаций. Позже власти Кузбасса заявили, что объемы угледобычи падают на фоне ограничений со стороны зарубежных стран.

Депутат ГД РФ от Кузбасса рассказал NGS.42, что прибыль угольщиков на фоне последних событий продолжит снижаться. При этом регионовед предположила, что шахтеры могут начать увольняться и идти на СВО, так как других возможностей заработка в Кемеровской области просто не будет.

Ранее сибирячка Татьяна Жуковицкая попала на страницы издания Forbes — ее выручку за год оценили в 20 миллионов рублей: бизнесвумен торгует самоварами и матрешками.

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Комментарии
4
Mr. President
14 минут
25 лет стабилочки делают своё дело)))
Гость
21 минута
Во перспектива! Или шахта или сво.
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