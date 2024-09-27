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Бизнес Отравление семьи в Красной Сопке Производитель оправдал свой дихлофос: в компании прокомментировали версию об отравлении семьи из Красной Сопки

Производитель оправдал свой дихлофос: в компании прокомментировали версию об отравлении семьи из Красной Сопки

Редакция NGS24.RU запросила комментарий в компании

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4 комментария

«Варан» продается в магазине в Красной Сопке

В компании, производящей дихлофос «Варан», заявили NGS24.RU, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи в Красной Сопке.

По словам представителей АО «Сибиар», в аэрозоле достаточно концентрации активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут.

—  Бытовые средства АО «СИБИАР» для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования, подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность, — написали в компании.

От правоохранительных органов запросы в компанию не поступали, однако если такие появятся, все данные предоставят, пообещали производители аэрозоли.

Кроме того, в «Сибиар» заявили, что официальные источники не подтвердили, что в доме нашли дихлофос, который производит компания. Но в Следственном комитете ранее публиковали фотографии аэрозольных баллонов, которые нашли дома. Точно такая же продукция есть на официальном сайте компании. Также представители ссылаются на то, что причины отравления не установлены, а экспертизы продолжаются.

Продукция есть на сайте компании

— В связи с вышеуказанным, продукция АО «СИБИАР» не могла являться причиной отравления, — подытожили в компании.

В Следственном комитете заявили, что точная причина смерти детей станет известна не раньше чем через месяц после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Также в Следственном комитете сообщили, что в продуктах, изъятых из дома семьи, не нашли превышение опасных веществ. Однако совсем исключать эту версию нельзя. В краевой прокуратуре назвали приоритетной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых.

Родителей выписали из красноярской БСМП вчера, 26 сентября. Детей похоронят 30 сентября.

Ранее корреспонденты NGS24.RU вели репортаж из поселка Красная Сопка. 21 сентября в местной больнице в Красной Сопке скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санавиацией в Красноярск: взрослых — в БСМП, детей — в перинатальный центр. В воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — ее 12-летняя сестра.

В живых остались только родители — им 32 и 34 года. Мать семейства находится на девятом месяце беременности, будущего ребенка удалось сохранить.

24 сентября в СК также сообщили, что биоматериалы погибших детей отправили в Российский центр судмедэкспертизы Минздрава России.

Отметим, что в Красноярском крае в анализах отравившейся семьи нашли вещества, которые входят в состав средств от насекомых. Выяснилось, что производителем дихлофоса оказался завод из Новосибирской области, — об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
4
Гость
18 минут
Уже пишут, что подозревают родителей. У них изъяли телефоны, а также взяли тесты ДНК.
Гость
11 минут
причины еще не установлены, в связи с этим наша компания не могла являться логика просто зашкаливает а если таки установят?
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