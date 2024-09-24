«Я нахомячил 708 $». Стало известно, сколько заработали любители «тапать хомяка»

Источник: Hamster Combat











Создатели игры Hamster Kombat распределили между игроками токены одноименной криптовалюты. Результатами оказались довольны не все, следует из гневных сообщений пользователей Сети, опубликованных в ночь на 22 сентября.



Часть игроков оказались не допущены до листинга криптовалюты, поскольку были обвинены в читерстве (нечестной игре). Как писала газета «Спорт-Экспресс», на каких основаниях пользователи получали такого рода бан, не вполне понятно. Среди них оказались и те, кто играл честно, отмечает издание, но, скорее всего, в итоге все эти люди не получат ничего.

Получившие дроп игроки, то есть те, между кем всё же были распределены монеты, могут увидеть свой баланс HMSTR в приложении. Токен пока не торгуется на бирже, но его курс можно увидеть на премаркете. Это платформа для внебиржевой торговли, с помощью которой можно покупать и продавать токены до их официального листинга. Сейчас курс составляет около 0,01 доллара или 0,9 рубля. То есть тысяча токенов принесет игроку всего 900 рублей.

Восьмилетний сын одного из сотрудников «Фонтанки» «тапал» хомяка в общей сложности 120 дней. Правда, в не очень активном режиме. Его итоговый заработок составил 4,8 токена, что примерно соответствует 4,3 рубля.



1 из 3 Источник: bybit.com

Такая перспектива обрадовала не всех. В социальных сетях пользователи делятся результатами.



— Там «Хомяк» токены подсчитал, по текущему курсу в 0,12 центов я нахомячил 708 $, — написал один из них.

— Ну что я вам скажу, ожидаемо, хомяк дал основной массе до 50 $ при курсе премаркета на сейчас 0,01 $. Отставить яхты и самолеты, но это было весело, — написал другой игрок, пользователь иностранной платформы.

— В первый раз попробовал, хотя не верил. Но, что это будут копейки, не сомневался, — высказывается в том же духе юзер с российской.

Некоторые игроки оставляют гневные комментарии в адрес проекта и называют его мошенническим. Другие осмысляют ситуацию через мемы.

Источник: соцсети











Листинг токенов HMSTR, после которого ими можно будет полноценно торговать на бирже, запланирован на 26 сентября.

Автор телеграм-канала Life The Crypto Дмитрий Мачихин поделился в разговоре с «Фонтанкой», что заработали те игроки в Hamster Combat, которые приглашали друзей в приложение, а также копили ключи. Их выдавали за выполнение действий внутри игры, которые связаны с рекламой. Если же человек честно и усердно только «тапал хомяка», то на выходе получил минимум.

— Кто просто даже с самого начала кликал и заходил каждый день получает мало. Не заработал на тебе сам кликер — не заработал и ты. Ты пригласил много друзей, тем самым кликер продал рекламу подороже, значит, ты достоин. Ты копил ключи, тем самым совершал действия в рекламных интеграциях, значит, ты достоин, — рассказал Мачихин.

Другие опрошенные «Фонтанкой» эксперты — автор телеграм-канал «КриптоБуржуй» Андрей Рябых и аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков — ответили, что заработали на истории с Hamster Combat скорее сами разработчики.

Сейчас токены криптовалюты HMSTR находится на премаркете. Стоимость одного токена оценивают примерно в рубль.

Что будет в день листинга криптовалюты от Hamster Combat?

Автор телеграм-канала «КриптоБуржуй» Андрей Рябых дал прогноз, указав на историю с похожей криптовалютой Notecoin, что биржи могут перестать работать на несколько часов из-за наплыва пользователей.

— Когда выходил NOT, у которого пользователей было, по-моему, в три-четыре раза меньше, то все биржи легли на несколько часов. Нельзя ничего было переводить, потому что сервисы не справились с таким потоком, — предположил эксперт.



Как рассказал Рябых, в день листинга цена токена обычно падает, потому что пользователи пытаются ее продать.

— Куча народа будет пытаться продать HMSTR, токен полетит вниз. Notecoin потом отыграл, но там был общий подъем рынка, — рассказал Рябых.

Криптоаналитик Виктор Першиков уточнил, что цена криптовалюты в начале торгов может сильно отличаться от той, которая сегодня указана на премаркете. — Торги будут стартовать по ценам гораздо более низким, в том числе и потому, что многие ринутся продавать свои монеты, надеясь получить хоть пару десятков долларов, пока курс актива еще более менее устойчивый. В дальнейшем нет никаких гарантий, что курс вырастет, — поделился он с «Фонтанкой».

Два возможных сценария описал автор телеграм-канала Life The Crypto Дмитрий Мачихин. По его оценкам, сначала владельцы HMSTR начнут продавать валюту и цена поползет вниз, но потом ее поднимут выкупами.

— Те, кто продал, будут ловить синдром упущенной выгоды и пойдут закупать токен обратно, а в это время закупившие подешевле начнут продавать уже подороже об тех, кто залетел на синдроме упущенной выгоды, — сказал он.

Однако, по предположению Мачихина, есть и другой вариант. Создатели HMSTR будут специально держать цену.

— Но сколько у них денег на это, никто не знает. Хотя, судя по рекламе в самом кликере, деньги там немалые, — резюмировал Мачихин.