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Бизнес «Вернемся весной»: сеть необычных магазинов с Урала столкнулась с трудностями в Новосибирске — что пошло не так

«Вернемся весной»: сеть необычных магазинов с Урала столкнулась с трудностями в Новосибирске — что пошло не так

Магазины готовой еды «ЖизньМарт» возобновят открытие новых точек не раньше весны

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2 комментария

Большая часть ассортимента магазинов «ЖизньМарта» приходится на готовую еду

Сеть «ЖизньМарт» вынуждена была приостановить развитие в Новосибирске до следующей весны. Половина открытых торговых точек не достигли плановых показателей, проблемы возникли и с местными поставщиками готовой еды.

О планах сети в Сибири рассказал заместитель генерального директора «ЖизньМарта» Андрей Матвеев на конференции «Ритейл будущего», организованной издательским домом «Коммерсантъ». После выступления, в котором ритейлер рассказывал об особенностях формата, Андрею Матвееву задали вопрос из зала. Участница форума, которая представилась брокером по коммерческой недвижимости, захотела узнать, почему её клиенты — франчайзи «ЖизньМарта» — приостановили работу по выбранным площадкам или отказались от уже утверждённых предварительно вариантов.

Как признал Андрей Матвеев, компания действительно приняла решение приостановить развитие в Сибири. Главной причиной стали сложности с поиском поставщиков готовой еды, способных предложить продукт нужного качества. При этом представитель сети признал, что только половине открытых магазинов удалось выйти на запланированные показатели.

— Я думаю, мы вернемся к развитию весной. Есть ряд подобранных помещений, развитие мы не прекращаем, — подчеркнул представитель «ЖизньМарта».

По словам Андрея Матвеева, у сети уже есть утвержденные партнеры в Барнауле и Красноярске. Так что развитие в регионе должно продолжиться.

Особенности формата позволяют сети использовать самые неожиданные площадки

Сеть «ЖизньМарт» вышла на рынок Новосибирска в прошлом году. Сейчас в городе работает 12 полноформатных торговых точек и шесть мини-магазинов. В сеть входят магазины готовой еды, где большая часть ассортимента представляет собой упакованные блюда, стоящие в холодильниках. Покупатель может выбрать нужные товары и самостоятельно оплатить их на терминале самообслуживания. В полноформатных торговых точках имеются посадочные места с розетками и туалет. Сеть развивается в Сибири по франчайзингу.

Несмотря на то, что формально «ЖизньМарт» считается магазином, его точки можно считать заведениями общепита, которые просто торгуют преимущественно на вынос. Узнать, какие кафе и рестораны закрылись в Новосибирске прошлым летом, можно из материала обозревателя НГС Стаса Соколова.

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Комментарии
2
Гость
10 минут
Не довелось там побывать. И слава богу.
Гость
9 минут
Вообще непонятно как они полгода проработали - один раз зашел - непонятная еда в холодильнике от неизвестного производителя,
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