«Вернемся весной»: сеть необычных магазинов с Урала столкнулась с трудностями в Новосибирске — что пошло не так

Большая часть ассортимента магазинов «ЖизньМарта» приходится на готовую еду Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть «ЖизньМарт» вынуждена была приостановить развитие в Новосибирске до следующей весны. Половина открытых торговых точек не достигли плановых показателей, проблемы возникли и с местными поставщиками готовой еды.

О планах сети в Сибири рассказал заместитель генерального директора «ЖизньМарта» Андрей Матвеев на конференции «Ритейл будущего», организованной издательским домом «Коммерсантъ». После выступления, в котором ритейлер рассказывал об особенностях формата, Андрею Матвееву задали вопрос из зала. Участница форума, которая представилась брокером по коммерческой недвижимости, захотела узнать, почему её клиенты — франчайзи «ЖизньМарта» — приостановили работу по выбранным площадкам или отказались от уже утверждённых предварительно вариантов.

Как признал Андрей Матвеев, компания действительно приняла решение приостановить развитие в Сибири. Главной причиной стали сложности с поиском поставщиков готовой еды, способных предложить продукт нужного качества. При этом представитель сети признал, что только половине открытых магазинов удалось выйти на запланированные показатели.

— Я думаю, мы вернемся к развитию весной. Есть ряд подобранных помещений, развитие мы не прекращаем, — подчеркнул представитель «ЖизньМарта».

По словам Андрея Матвеева, у сети уже есть утвержденные партнеры в Барнауле и Красноярске. Так что развитие в регионе должно продолжиться.

Особенности формата позволяют сети использовать самые неожиданные площадки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть «ЖизньМарт» вышла на рынок Новосибирска в прошлом году. Сейчас в городе работает 12 полноформатных торговых точек и шесть мини-магазинов. В сеть входят магазины готовой еды, где большая часть ассортимента представляет собой упакованные блюда, стоящие в холодильниках. Покупатель может выбрать нужные товары и самостоятельно оплатить их на терминале самообслуживания. В полноформатных торговых точках имеются посадочные места с розетками и туалет. Сеть развивается в Сибири по франчайзингу.