Закопать миллиарды в селе: главу сельсовета посадили под арест на фоне будущих грандиозных строек — куда хотят потратить деньги

У уголовного преследования главы Станционного скорее всего есть финансовая и политическая подоплека Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











На прошлой неделе суд отправил под домашний арест главу Станционного сельсовета Новосибирского района Фанира Хабибуллина. Чиновника обвиняют в превышении полномочий — он демонтировал металлический забор стоимостью под миллион рублей, который разделял территорию населенного пункта. У ограждения нашёлся хозяин. Пока сельские юристы полагали, что ситуацию можно разрешить в гражданско-правовом поле, руководитель Следственного Управления СК по Новосибирской области Евгений Долгалев возбудил на Хабибуллина уголовное дело. Казалось бы, чем можно объяснить пристальное внимание высокопоставленного силовика к далеко не самому крупному чиновнику по простой ситуации? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, какие проекты планируют реализовать на территории сельсовета и удивился, что их общая стоимость оценивается в миллиарды рублей.

Гордиев забор

Перевести спор о правах на забор в уголовную плоскость изначально хотел местный житель, назвавшийся его хозяином, — Сергей Пшеницын. В 2022 году он писал заявление в полицию на главу Станционного сельсовета Фанира Хабибуллина, но силовики после проверки вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Они заявили, что не видят в действиях чиновника состава преступления и посоветовали сторонам делить забор в гражданском суде. Подробно мы разбирали историю в предыдущем материале.

Два года спустя за дело неожиданно взялись следователи, причем сразу из второго отдела по расследованию особо важных дел. Интереса к ситуации добавил тот факт, что постановление о возбуждении дела в отношении Фанира Хабибуллина 26 августа лично подписал глава новосибирского управления Следственного комитета Евгений Долгалёв.

О том, что сельского главу привлекают к ответственности за превышение полномочий раструбили пресс-службы СК и прокуратуры. Информация разошлась по местным СМИ преимущественно в обвинительном ключе, как это часто бывает после переписывания ведомственных пресс-релизов. При этом известно, что с самого обвиняемого и адвоката следователи взяли подписку о неразглашении деталей дела, фактически лишив возможности прояснить свою позицию и попытаться оправдаться. Напоминаем, дело касается делёжки забора.

29 августа следователи отдела по особо важным делам вышли в суд с ходатайством о мере пресечения для чиновника в виде запрета определенных действий: его фактически требовали отстранить от работы главой сельсовета. В Новосибирском районном суде пошли силовикам навстречу. Фаниру Хабибуллину запретили приближаться к зданию администрации и общаться с подчиненными.

Фанира Хабибуллина отстранили от должности главы сельсовета на время расследования Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В тот же день, как сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией, чиновник допустил фатальную ошибку. По словам собеседника, Хабибуллин заехал в рабочий кабинет, чтобы забрать водительское удостоверение, поскольку во время разбирательства пользоваться служебным автомобилем с водителем не планировал. По пути поругался с кем-то из местных депутатов, с которым не первый год открыто конфликтует.

Тем же вечером в администрацию нагрянули полицейские, которые начали опрашивать сотрудников, был ли глава на рабочем месте. Очевидно, что собранные материалы легли на стол следователям, которые 6 сентября потребовали в суде ужесточить меру пресечения для главы. На этот раз Фанира Хабибуллина отправили под домашний арест, запретив пользоваться телефоном и другими средствами связи.

Куда утекут деньги?

О том, что преследование чиновника может быть связано с крупными проектами, которые планируется реализовать на территории Станционного сельсовета, корреспонденту НГС рассказал один из сотрудников сельской администрации, попросивший об анонимности.

— В следующем году очень большие деньги должны прийти в сельсовет, — намекнул собеседник.

Очевидно, что самым крупным проектом можно считать подключение частных домов к центральной канализации в микрорайонах Центральный и Северный, расположенных в пределах посёлка Садовый. Инициатива имеет интересную историю.

Речь идёт об участках для индивидуального строительства, выделенных бесплатно многодетным семьям. В 2013 году губернатор Новосибирской области утвердил план создания инфраструктуры, включающей в себя водоснабжение, канализование, газоснабжение, электроснабжение, дороги. К 2019 году построили только линии электропередачи, в связи с чем прокурор Новосибирского района обратился в суд. 26 апреля 2019 года Новосибирский районный суд признал незаконным бездействие регионального правительства и обязал чиновников в течение 12 месяцев «организовать техническую возможность подключения земельных участков к сетям инженерной инфраструктуры (копия решения суда имеется в распоряжении редакции)». К 2024 году почти все требования прокуратуры были выполнены, кроме подключения участков к центральной канализации.

Собеседник НГС, знакомый с ситуацией, рассказывает, что сегодня канализовать Центральный и Северный микрорайоны задача далеко не из лёгких, поскольку теперь некогда голое поле практически полностью застроено индивидуальным жильём.

— Дома построены, под землёй лежат и трубы воды, и трубы газа. Канализацию проводить нужно под ними, потому что она не напорная, а самотечная, необходимо сохранять уклон. Примерно на глубине 7 метров. Работы придется проводить в непосредственной близости от жилых домов, ставить опоры, шпунтовые стены, чтобы постройки не поплыли вниз. Это очень сложная, масштабная и дорогая работа, — отметил собеседник.

Подключить частные дома в Садовом необходимо по решению суда, вынесенному 4,5 года назад Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Протянуть канализацию необходимо по 27 улицам, добавил он. Работы разделены на три этапа: первый — строительство канализационно-насосной станции (КНС), второй и третий — строительство самотечной канализации. По словам собеседника НГС, в прошлом году реализацию проекта оценивали в сумму более 2,5 миллиардов рублей. В 2024-ом, подчеркивает собеседник, пока остановились на сумме около 1,3 миллиарда.

Редакция НГС направила запрос в региональное министерство ЖКХ с просьбой уточнить, какие масштабные проекты в ближайшее время планируется реализовать на территории Станционного сельсовета. В ответе, который мы получили, говорится, что сегодня в поселке Садовый идут работы по организации центральной системы водоотведения. Стоимость работ, уверяют в министерстве, еще не определена.

— Осуществляется строительство I этапа централизованной системы водоотведения, предусматривающее устройство КНС и напорного трубопровода. Также осуществляется разработка проектно-сметной документации на внутриквартальные сети водоотведения. Общая сметная стоимость будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы Новосибирской области, — говорится в официальном ответе, подписанном и. о. министра Евгением Назаровым.

Заявок на реализацию других проектов благоустройства на территории Станционного сельсовета в 2024-25 годах, по его словам, от администрации не поступало. По нашей информации, по крайней мере планы на реализацию еще нескольких крупных проектов есть.

Золотой сельсовет

По словам источника НГС, на территории Станционного сельсовета планируется организовать новое кладбище для Новосибирска площадью около 150 гектаров. Реализация проекта в первоначальном виде грозила тем, что вода для части сельских жителей, поступающая из скважин, впоследствии могла быть отравлена трупным ядом. Поэтому была выдвинута инициатива подключить часть местного населения к городскому водопроводу. Работы уже ведутся. Реализация проекта, по словам источника, оценивается в сумму около полумиллиарда рублей.

Ещё одна насущная инициатива – реконструкция старых сетей водоснабжения в станции Мочище с подключением к сетям Горводоканала. Проект готовится. Собеседник уверяет, что на эти цели уйдёт ещё около полумиллиарда рублей.

Администрация Станционного сельсовета ворочает огромными деньгами Источник: 2Gis / City Spirit











Наконец, у чиновников есть грандиозные планы благоустроить территорию вокруг большого озера, расположенного посреди станции Мочище. По словам собеседника, до начала 90-х годов там было прекрасное место для отдыха. За последние 30 лет ситуация кардинально изменилась: в водоём сбрасывали нечистоты, берег был запущен. Сегодня есть идея установить очистные сооружения, привести в порядок прибрежную полосу, запустить в озеро рыбу. Есть предприниматели, готовые инвестировать. Проект оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Вишенкой на торте может служить сам бюджет Станционного сельсовета. Например, в 2023 году, по данным сайта сельской администрации, он оценивался в сумму почти 900 млн рублей.