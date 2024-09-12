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Бизнес Лопай что дают. Что скрывается под этикетками российских кормов для кошек и собак

Лопай что дают. Что скрывается под этикетками российских кормов для кошек и собак

Покупная еда для домашних питомцев сильно изменилась. Разбираемся, чем кормить четвероногого друга

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Иногда в погоне за прибылью здоровье питомцев уходит на второй план

За последние три года в продаже появились десятки новых российских брендов кормов для кошек и собак. Судя по составам, заявленным на упаковках, вполне достойное питание. Громких разоблачений до сих пор не было, если не считать истории со свинцом, якобы найденном в кошачьей еде с маркетплейса. В том, кто и как следит за качеством и составом российских кормов, разбиралась ФОНТАНКА.РУ.

По данным Россельхознадзора на февраль 2024 года, 98% рынка кормов для кошек и собак — отечественная продукция. По итогам 2023 года в нашей стране было произведено и съедено 1,4 млн тонн кормов и только 80 тысяч тонн ввезено из-за границы — преимущественно из Франции, Италии, Бельгии. Импорт идет также из Китая, Сербии и Бразилии.

Небывалый подъем российского производства в сфере звериного питания наблюдается после того, как в 2021 году Россельхознадзор стал пристально всматриваться в импортные корма. Всё началось с временных ограничений на поставки Hill’s из Чехии. Потом в ноябре 2023 года ведомство проинспектировало заводы, выпускающие корма для питомцев в Италии. И обнаружило несоответствие начинки заявленному на пачках составу. Производителей уличили в отсутствии лабораторного контроля за компонентами продукции, недостаточной температурной обработке сырья и отсутствии документов о происхождении этого сырья. В результате с февраля этого года корма Hill’s для собак и кошек в Россию больше официально не поставляются. Еще раньше, в августе прошлого года, Россельхознадзор приостановил поставки кормов с завода в Нидерландах, потому что обнаружил в кормах ДНК гороха, сои и рапса, которые не были заявлены в составе. А Farmina попали в стоп-лист и вовсе из-за обнаруженного в них мышьяка.

И чем кормить кота, который сидит на диете?

В результате владельцы животных и зоомагазины отмечают, что рынок лишился некоторого количества качественных кормов, в том числе тех, в которых нуждаются питомцы, сидящие на диетах. Аналогов пока нет. Но в то же время ушло с российского рынка большое количество низкокачественных европейских, канадских и американских кормов.

Судя по сообщениям Россельхознадзора, российские корма тоже попадают под строгие проверки, но проходят их намного лучше: по итогам 2023 года только 10% проб кормов отечественных производителей не соответствовали заявленному качеству, а среди импортных кормов только 10% соответствовали. При этом в мае 2023 года ведомство отмечало, что 83% кормов для кошек на российском рынке — и отечественных, и импортных — не соответствуют ГОСТу. Казалось бы, налицо некоторое противоречие. Но это не так, потому что следование ГОСТу — дело добровольное.

В стране есть только один национальный стандарт качества кормов для питомцев — РФ ГОСТ Р 55453–2022 «Корма для непродуктивных животных» (то есть животных, которые не предназначены в пищу). В документе говорится, что «при производстве кормов для непродуктивных животных производителем должен осуществляться контроль показателей безопасности», и приведены минимальные требования к этой безопасности.

Зато корма для кошек и собак входят в перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию соответствия. Чтобы такую декларацию получить, производитель должен сдать образцы в лабораторию, аккредитованную Россельхознадзором.

Если уметь правильно читать состав на упаковке, можно получить исчерпывающее представление о том, что питомец найдет внутри

— Технически это выглядит так: вы производите партию продукта, заявляете состав этого продукта, пищевую ценность, содержание белков, углеводов, жиров. И отправляете в аккредитованную лабораторию, — говорит глава компании «Фава» Алексей Пьянков. —  Там корма проверяются на токсичность, пищевую безопасность и состав, конечно. Процентное содержание мяса или птицы таким образом проверить нельзя. Но можно выяснить, содержится ли ДНК птицы в корме.

Махинации с мясом можно выявить по косвенным показателям — количеству белка и углеводов, которые неизбежно поползут вниз, если мяса не доложить. Можно, конечно, попытаться «добить» состав чем-то другим, но тогда «вылезут» другие показатели, например содержание золы. Алексей Пьянков отмечает, что, если уметь правильно читать состав, указанный на упаковке, можно получить исчерпывающее представление о том, что ваш питомец найдет внутри.

— Плюс на каждом предприятии имеется своя лаборатория, — говорит Алексей Пьянков. — Допустим, на нашем заводе раз в полчаса с восьми точек забора мы берем сырье на анализ. Сначала мы анализируем сырье, потом предсмесь, после — сырье, которое поступает в прекондиционер и проходит тепловую обработку. Потом анализируем уже крокеты, которые выходят из экструдера, после обжаривания и сушки. Последний анализ идет перед упаковкой продукта. Что касается ГОСТа, то, как правило, многие производители работают по ТУ, потому что ГОСТ — достаточно устаревшая штука. Он просто стандартизирует, каким должен быть корм, а промышленность на месте не стоит, и есть корма с разными вкусами, разными добавками, которые в ГОСТе просто не прописаны. Если корм произведен по ТУ, это не значит, что он произведен плохо.

Дополнительная гарантия для потребителей — система «Меркурий» для отслеживания происхождения сырья, которое заводы должны закупать у аккредитованных поставщиков.

Взял еду себе и вскоре пойдет за кормом собаке. Только бы правильно его выбрать.

А чтобы по пути от завода до прилавка в готовую партию не подбросили произведенный, скажем, в подвале контрафакт, вводится обязательная маркировка кормов для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев. Соответствующее постановление правительства № 674 со сроками и правилами маркировки вышло в мае этого года. С 1 сентября 2024 года все участники оборота кормов для животных должны регистрироваться в системе «Честный знак», а производители и импортеры — оформить карточки товаров в национальном каталоге. С 1 октября маркировка сухих кормов станет обязательной. С 1 марта 2025 года это будет относиться и к влажным кормам. А с декабря 2026 года начнется поэкземплярный учет вывода из оборота каждой проданной или списанной упаковки.

Как все это работает на практике и кто и в какой момент проверяет, действительно ли в корме содержится заявленный процент мяса и нет опасных примесей?

— Каждый производитель, выпуская продукцию, несет ответственность за соблюдение условий ГОСТа, — говорит владелица компании «Дактейлз» и бренда кормов Holistoff Ксения Веселова. — Каждый потребитель может самостоятельно воспользоваться услугами определенных лабораторий, чтобы убедиться, что корм соответствует заявленному составу и в нем нет вредных веществ. Но это стоит времени и денег. И лабораторий, предоставляющих такие услуги, не так много. Поэтому производитель отвечает в первую очередь своей репутацией. В случае возникновения подобных инцидентов доверие потребителя будет подорвано, что особенно важно для небольших брендов, которые еще не закрепились на рынке и не обладают большими маркетинговыми бюджетами. Для них поддержание репутации — вопрос особо важный, и рисковать разумный производитель не будет. К тому же издержки могут быть не только репутационными. Выборочные проверки кормов постоянно проводит Россельхознадзор и публикует результаты. В случае обнаружения нарушений информация доводится до производителя, а также становится известной другим участникам бизнес-цепочки и, конечно, потребителю. На производителя может быть наложен штраф, а другие участники бизнеса могут отказаться работать с продукцией и вернуть ее производителю, что приведет к серьезным финансовым потерям. Поэтому разумный производитель, который собирается долго работать на российском рынке, крайне не заинтересован в том, чтобы нарушать ГОСТ.

В июле этого года в неприятную историю попала марка Chammy. Проверку проводило не государственное ведомство, а некий Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье». Якобы к ним обратились владельцы кошек, чьи питомцы заболели после поедания купленного на маркетплейсе Chammy, а независимая экспертиза обнаружила в образцах корма «свинец в количестве, превышающем установленные ГОСТом нормы». Завод производителя корма — компании «Форсаж» — находится в Туле. После волны публикаций в СМИ компания выступила с заявлением, что их корм соответствует установленным стандартам качества, жалоб от владельцев животных не поступало, завод работает в обычном режиме, а компания обратилась в суд с исковым заявлением о защите деловой репутации и готовится обратиться в прокуратуру и следственные органы.

Если же говорить о настоящем контроле, а не о маркетинговых войнах, то и он есть.

— Причем Россия на данный момент одна из немногих стран (а возможно, местами и единственная), где контроль за составом, например, действительно осуществляется по нормативным документам в достаточном объеме, — рассказали «Фонтанке» администраторы популярного у котовладельцев телеграм-канала и сообщества Wikikotia, где подробно разбирают составы кошачьих кормов. — В ГОСТе от 2022 года прописано содержание большинства веществ, которые действительно должны контролироваться в кормах. Там есть недочеты, требующие исправления. Но в целом это уже хорошая заявка на осуществление реального контроля. Европейские нормы FEDIAF, например, носят лишь рекомендательный характер, и только на совести производителей остается всё прочее.

Как отмечают наши собеседники, состав и содержание веществ в корме могут меняться от партии к партии и даже просто в процессе хранения товара. Такие потери на хранение заложены в рецептурах. К тому же сырье «не печатается на принтере», но в нашей стране, по крайней мере, существуют рамки, в которых показатели могут колебаться.

— Естественно, бывают исключения, — говорят в Wikikotia. — Когда у производителя заявлен жир 16% (по рецептуре завода и на упаковке корма), а анализ пробы показывает жир 10%. Конечно, это огромная разница. Такие случаи связаны с недобросовестностью заводов, отсутствием каких-либо знаний у заказчиков корма и с кучей других факторов. Будем надеяться, что подобные корма в будущем, когда ГОСТ полноценно вступит в силу, будут проверять и запрещать к продаже.

А сегодня есть, что называется, нюанс: у многих производителей документы соответствия позволяют использовать предыдущую версию ГОСТ.

— Ориентировочно с 2025–2026 года для большинства производителей уже не останется возможности выкрутиться и придется соответствовать новому, если они хотят указывать на своих упаковках информацию о полнорационности, например, — говорят наши собеседники. — И к сожалению, мы столкнулись с тем, что некоторые производители кормов на рынке начинают реализацию своей продукции до получения декларации соответствия, которая подразумевает проверку на соответствие ГОСТ.

Что же касается составов, указанных на упаковках с кормом, то даже администраторы Wikikotia, которые давно занимаются этим вопросом, говорят, что верить надписям нельзя. И это общемировая проблема: состав на упаковке часто указывается из маркетинговых соображений.

— У нас есть большой потенциал в этом вопросе — ГОСТ маркировки кормов для непродуктивных животных, — говорят они. — Пока он позволяет большие допущения для производителей, но, если, вслед за ГОСТом по производству, его изменят, мы можем получить глобальный скачок в плане контроля качества и соответствия. Зообизнес, в том числе в России, — очень выгодная отрасль, достаточно легкие деньги. С новыми волнами запрета импортных кормов у отечественных производителей открываются все новые и новые возможности. Иногда в погоне за прибылью недобросовестный производитель относит здоровье питомцев на второй план.

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Корм для животных Собаки Кошки Зоомагазин
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