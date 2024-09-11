«Придется всё искать заново»: как изменился «Леруа Мерлен» после ухода французов — и что о нем теперь говорят покупатели

Новый бренд пока соседствует в магазинах со старыми вывесками Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Новосибирские покупатели постепенно привыкают к новому названию сети «Леруа Мерлен». Хотя старые вывески еще висят на ее магазинах, новые логотипы встречают покупателей уже на парковке. Также их можно увидеть на машинах, которые доставляют крупногабаритные товары по домам горожан. Обозреватель НГС решил собрать мнения покупателей о том, что изменилось с переходом под новый бренд.

Кто такие Леруа с Мерленом?

Сеть «Леруа Мерлен» началась во французском Па-де-Кале с маленького магазина, где продавались остатки амуниции и оборудования, которые американская армия не захотела увозить после окончания Первой мировой войны. Основателя магазина звали Адольф Леруа. В 1920-х годах его сын женился на девушке Розе Мерлен, после чего они совместно занялись бизнесом.

Первый магазин сети в Новосибирске сразу после открытия Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В 1981 году сеть из более чем 30 магазинов купила французская семья Мюлье (создатели сети «Ашан»). С тех пор «Леруа Мерлен» развивается как часть бизнеса этой непубличной (акций нет на бирже) группы, куда входят также спортивная сеть Decathlon и магазины одежды Kiabi и другие.

В Россию «Леруа Мерлен» пришел вместе с «Ашаном». Первый магазин появился в Новосибирске в ТЦ «Мега», где «Леруа Мерлен» на этапе строительства купил для себя весь гипермаркет. Всего в Новосибирске открылись четыре больших магазина в разных частях города. В целом по стране их 112.

Что такое «Лемана ПРО» и кому принадлежат магазины сейчас

В 2023 году французы объявили, что передают управление магазинами российскому менеджменту. В 2024 году стало известно, что бренд уходит из России, а магазины сменят название на «Лемана ПРО». Первый гипермаркет был переименован в подмосковных Мытищах в середине августа, но новое наименование начало появляться в рекламных материалах сети еще раньше.

Сейчас в Новосибирске щиты с новым логотипом встречают покупателей уже на парковке, а в «2ГИС» все магазины названы «Лемана ПРО», хотя система показывает их и по поисковому запросу «Леруа Мерлен».

Отдел спецодежды в гипермаркете на Фабричной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Российским бизнесом «Леруа Мерлена» с 2004 года управляло ООО «Ле Монлид». В карточке компании сервиса «Контур.Фокус» есть данные о финансовых результатах только до 2021 года: тогда компания заработала 35,5 миллиарда рублей чистой прибыли при 465,6 миллиарда рублей выручки. В 2022 и 2023 годах французы заработали в России, скорее всего, еще больше, поскольку один из наиболее крупных конкурентов сети — немецкая ОBI — прекратила деятельность в нашей стране еще весной 2022 года.

По данным агентства AFP, в отчете французской компании годовая выручка в 2023 году составила уже свыше 6 миллиардов евро или около 600 миллиардов рублей. Это равно пятой части от общего объема консолидированных продаж группы компаний. Чистая прибыль в России превысила 1,1 миллиарда евро (более 100 миллиардов рублей).

Раздел скобяных изделий в гипермаркете Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Кто же заработал эти деньги? На самом деле сама французская компания: до конца прошлого года она владела 100% долей в «Ле Монлид» через АО «Бриколаж Инвестиссман Франс» и АО «Бриколаж Инвестиссман Бенелюкс». С первого декабря единственным собственником компании стало «Коммандитное товарищество Сенари Холдинг ЛП» (зарегистрировано в ОАЭ), владельцы которого неизвестны. Можно предположить, что ими может оказаться всё та же французская семья Мюлье.

Что происходит в магазинах сейчас

Со сменой названия меньше покупателей в гипермаркетах явно не стало. Даже в будни здесь можно обнаружить заполненную более чем наполовину парковку и очереди на кассах. Люди так же выбирают стройматериалы, прицениваются к сантехнике, ищут нужные им хозяйственные мелочи.

Буквы ПРО в новом названии призваны подчеркнуть отношение к покупателю Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Из разговоров покупателей и с покупателями можно составить впечатление, что в магазинах стало хуже с сервисом. Изменения, по словам тех, кто их почувствовал, стали заметны именно в этом году, хотя претензии были и раньше. Покупатель, который представился Михаилом, например, говорит, что не смог найти привычного электроинструмента европейской марки.

Участники программы лояльности «Леруа Мерлен» столкнулись с неожиданной проблемой — в обновленном приложении (которое сейчас тоже называется «Лемана ПРО») исчезла история покупок в «Леруа Мерлен».

— Это было довольно удобно: если мне нужна была краска, которую я уже покупала три года назад, можно было просто посмотреть в историю покупок и попробовать заказать такую же. Сейчас придется всё искать заново, — говорит «покупатель со стажем» Светлана.

В отделе клеевых смесей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Покупатель, представившийся Сергеем Ивановичем, пожаловался на то, что в магазине не оказалось в наличии товаров, которые он привычно заказывал на сайте. Пришлось ехать в другие гипермаркеты, чтобы попытаться найти нужные.

— Заодно в «Колорлон» загляну, — рассержено заключил мужчина.

Еще один покупатель посетовал на то, что ему пришлось самому искать нужные светильники — те, что предложили специалисты в торговом зале, показались подозрительно дорогими. Товар был в магазине, но консультант, как оказалось, просто не знала о его существовании. Хотя искренне желала помочь.

Удивила и картина у касс. Обычно терминалы самообслуживания предназначены для покупателей с небольшим объемом товаров, но сейчас всё изменилось. Те, кто хочет приобрести сразу с десяток мешков цемента или другой подобный товар, вынуждены брать специальные грузовые телеги, с которыми в зоне самообслуживания просто не развернуться. Раньше покупателей здесь пытались перенаправлять сотрудники, сейчас же ощущение такое, что процесс пущен на самотек.

Очередь к кассам самообслуживания Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В отзывах на «2ГИС» чаще, чем раньше, стали появляться жалобы на проблемы с доставкой и замерами, которые нужны при заказе, например, окон или дверей. Как можно понять из ответов представителя компаний, эти функции отдали на аутсорсинг, и нанятые сетью подрядчики просто не всегда качественно (по мнению критиков) выполняют взятые на себя функции.

При этом даже недовольные признают, что магазина, который бы предлагал сервис и выбор явно лучше, они пока не нашли. А те, у кого в принципе нет большого опыта покупок в «Леруа Мерлен», как правило, всем довольны, отмечая прежде всего большой выбор.

Есть и те, кто заметил изменения к лучшему. Юлия, например, говорит, что именно после переименования в гипермаркетах стало возможным оплатить покупки по QR-коду, а не только картой или наличными.

Собственные марки

Как у любой крупной сети, у «Леруа Мерлен» был большой набор собственных брендов (Artens, Dexter, Dexell и т. д. — всего 16 наименований). Собственные марки позволяют не зависеть от владельцев больших брендов: заказы на изготовление товаров под собственной маркой всегда можно разместить там, где это удобнее всего логистически. Все эти бренды пока присутствуют в магазинах «Лемана ПРО», хотя поставки каких-то отдельных наименований могли быть прекращены или сокращена их номенклатура.

Обувь под собственной маркой компании Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем не менее присутствие в сети такого широкого спектра товаров компании, которая вроде бы не имеет к этой сети больше никакого отношения, не может не вызывать ощущения, что вся эта история с заменой названия — не больше чем камуфляж. Понимая это, в «Лемана ПРО» уже заявили, что намерены полностью заменить все французские собственные марки собственными российскими.

Пять таких брендов якобы уже зарегистрированы, и первые товары должны начать выпускать под ними уже в конце этого года. Так что покупателям придется учить новые названия. Хорошая новость в том, что их будет всего пять вместо имеющихся сейчас шестнадцати.

Что с конкуренцией

«Лемана ПРО» занимает на новосибирском рынке если не доминирующие, то лидирующие позиции. Даже если отбросить достоинства и недостатки самих магазинов, с точки зрения транспортной доступности равных ему, увы, нет. Гипермаркет на Фабричной обслуживает Центральный и Железнодорожный районы, магазин в Родниках — удаленную северную часть города и расположенные там многочисленные частные дома, магазин в ТЦ «МЕГА» — Левобережье, а магазин на Большевистской — Советский район.

Зона кухонной мебели в гипермаркете «Лемана ПРО» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Единственный сегодня конкурент с торговыми комплексами сопоставимого размера — новосибирский «Колорлон» (два магазина) и «ВТД & Колорлон», чьи гипермаркеты расположены чуть дальше: на выезде из города на севере и на выезде из Бердска на юге. Разумеется, для покупателей на машинах разница, может быть, непринципиальна, но даже они при всех прочих равных условиях поедут в магазины, которые ближе.

Кроме сетевых проектов, в Новосибирске работает несколько торговых комплексов, где сконцентрированы подобные товары. Прежде всего это «Большая медведица», где работает больше 300 магазинов отделочных и строительных материалов, а также мебельных салонов.