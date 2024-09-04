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Бизнес Комплекс исторических зданий на Красном проспекте с баром «Типография» продают за 2 миллиарда

Комплекс исторических зданий на Красном проспекте с баром «Типография» продают за 2 миллиарда

В здании постройки начала 20-ого века сейчас работает почти 40 заведений

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17 комментариев

Здание на Красном проспекте, 22 известно не только своими барами, но и барным двориком

На Авито появилось объявление о продаже исторического здания в центре на Красном проспекте, 22. За этот объект просят больше двух миллиардов рублей. В здании сейчас располагается около 40 баров и ресторанов, в том числе комплекс «Типография»

Объявление появилось 3 сентября, его разместила московская компания Building Management System, у которой на Авито есть ещё 14 объявлений о продаже объектов (в основном в Москве). Объект описан, как комплекc зданий, помещения которого полностью сданы в аpeнду. То есть речь идет о продаже не просто объекта недвижимости, а работающего арендного бизнеса.

Здание на Красном проспекте стало местом максимального сосредоточения баров и ресторанов

Продаётся комплекс из трёх здaний общей площадью 6 439,8 м2 на земельном участке площадью 5 386 м2 (в аренде у города). Речь идёт о двух исторических домах купцов Молчанова и Сурикова построенных в начале 20-ого века, а так же здании бывшего гаража, построенном во дворе, где сейчас размещаются отдельные бары и комплекс «Типография». В здании два этажа и полностью оборудованный подвал (большую часть которого занимает бар и пивоварня BeerFactory). Но есть и несколько магазинов (ВОGNЕR, Cuve), а так же офисов компаний.

Рестораторы, которые арендуют помещения в здании говорят, что пока сами не знают подробностей, хотя слышали о продаже.

На сайте Building Management System, офис которой расположен в Москве на 3-ей улице Ямского поля, сказано, что у этой компании находится в собственности более 100 тыс квадратных метров недвижимости в разных регионах России, в том числе и в Сибири. Правда списка этих объектов, равно как и объектов предлагаемых к продаже на сайте не приведено, информация есть только о здании бывшего цеха в подмосковной Лобне. Точно такой же объект есть и в списке Building Management System (BMS) на Авито.

По данным «Контур.Фокус» балансовая стоимость активов ООО «Управляющая компания „Билдинг Мэнеджмент Систем“» (адрес совпадает с BMS) в 2023 году составила 42,9 млн рублей, а чистая прибыль (при нулевой выручке) — 4,7 млн рублей. Единственным учредителем компании сейчас является Арсен Амшоков.

Управлением здания занимается ООО «Миллениум», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и BMS. По данным «Контур.Фокус», компания в прошлом году получила 106,9 млн чистой прибыли при выручке 149,4 млн рублей.

НГС отправил письменный запрос в Building Management System, если компания будет готова прокомментировать продажу этого объекта, редакция предоставит ей такую возможность.

Об истории зданий, построенных купцами Молчановым и Суриковым и о том, как они превратились в крупнейший барно-ресторанный комплекс города, можно прочитать в материале журналиста НГС Лизы Пичугиной.

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Комментарии
17
Гость
4 сентября 2024, 18:03
Вопрос? Кто и как украл это у государства?
kott
4 сентября 2024, 18:26
Авито доставка включена?
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